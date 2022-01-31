走進米其林「海中餐廳」、深入火山中心探秘！探索北歐神奇地下景點

這是絕無僅有的火山體驗 / 來源：wikimedia

圖文/Pei

膽量夠大？到歐洲神秘「異世界」深入火山、海洋餐廳看真正獨一無二的景觀！

冰島：爬火山不夠好玩？走進去吧

走進地底 有點頭皮發麻 / 來源： wikimedia 你的體力好嗎？Pei小編帶大家來到冰島首都東邊的Thrihnukagigur火山爬坡！首都有許多旅遊團帶大家一日遊，這座4000年前爆發過就休眠的火山將帶給你最特別的自然課，因為這次不只爬「上」火山，甚至要走進120公尺深的火山心臟了！

這將是絕無僅有的體驗－雖然火山不可能噴發，要走進曾經充滿熔岩的火山裡真是需要膽量，讓人不免想像《魔戒》驚心動魄的場景……來冰島和火山親身相遇，聽導覽介紹有趣的自然故事吧，你會看見像月球表面的景象，到火山頂端還能遠眺首都，洞內洞外的風景全都能成為明信片，「回到」地面後，你對冰島一定會有不一樣的看法。

通常旅行團會讓大家待在火山裡面1小時左右，升降梯帶大家進到中心，講解冰島特殊的地理，讓你在巨大的火山裡感受「遼闊」的景觀，還附贈冰島風味美食。

挪威：沉入海中的米其林餐廳

一般人到挪威應該都會往北走，去看著名的峽灣和極光，不過挪威最南端也有驚喜！

走進海裡吃飯吧 / 來源：underlindesnes 寧靜又驚人的景觀餐廳 / 來源：underlindesnes 這不是普通的水族館餐廳，“Under”這間高級餐廳是米其林推荐的景觀美食秘境，首先，這棟尾端直接沉入大海的現代感建築外表就夠吸睛，也就是說，大家用餐時可以享受（或「鼓起勇氣」坐下）泡在海裡、被北海海浪衝擊的感覺，而且用餐期間將非常安靜，就像整個人沉入海裡一樣……其實讓人忘卻陸地上的喧囂也很療癒。

用餐體驗將會非常難忘 / 來源： underlindesnes 挪威高級餐點會帶來什麼驚喜呢 / 來源：underlindesnes 菜單呢，少不了大廚和當地人每天新鮮現撈、現採的挪威傳統山珍海味，廚師們更進一步開發和更換創新菜色，口感和風味都將讓大家驚豔。

小編建議膽大的旅人們，挑個夜黑風高浪大的時刻過來感受海洋的強大力量！

地點：Bålyveien50, Lindesnes, 4521, Norway

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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