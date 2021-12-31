世界最大「吉卜力主題樂園」2022開幕！影劇迷的打卡天堂還有百老匯、007場景

圖文/Pei

愛追劇看電影？親自探索拍片現場最好玩，影劇主題公園和博物館非常精彩，明年開張等你來！

日本：全球最大吉卜力主題樂園

喜歡吉卜力的人們請舉手！

世界上最大的吉卜力動畫主題樂園，2022要在名古屋郊外開幕了！目前亞洲各地都有吉卜力周邊商品專賣店，但如果能有互動和娛樂遊戲，融入兒時動畫場景將是更好玩的體驗。

東京的吉卜力博物館剛迎接20周年！ / 來源：ghibliml 到吉卜力公園收集你的最愛 / 來源： ghibliml 日本正在搶救受疫情衝擊的東京吉卜力博物館 / 來源： ghibliml 龍貓公車會帶來什麼驚喜呢 / 來源：ghibliml

這個樂園將分為五個區域，動畫周邊專賣店、展覽館和公園會以龍貓、魔法公主、千與千尋等動畫為主題打造，大家準備好探索這驚喜園區了嗎？

地點：愛 · 地球博記念公園

英國：007, 星際大戰、哈利波特場景對外開放

007龐德系列電影總讓你一看再看？

英國是全球第三大影片出產國，多部經典電影位在松林製片廠Pinewood的拍攝場地平時沒有對大眾開放，如今我們終於有機會進去感受電影大國的雄厚資源和專業場景！

Pinewood Studios製片基地再也不是神秘地帶 / 來源：wikimedia 看到007場景是不是很興奮！ / 來源： wikimedia

目前整個園區正在擴建，會在原本的英國電影影城之外打造32,500平方公尺的電影製造場地，大家以為這只會是各電影拍攝場景和影劇人員的訓練場所？

不！你將可以來這個從未長期開放公眾參觀的超大攝影棚親自探訪007, 星際大戰和哈利波特等人氣電影場景、遊客導覽區，從影迷變身成為熟悉電影拍攝兩三事的內行人，這趟旅行值得你期待。

目前片場開放日期還沒確定，請大家明年多注意官網新消息！

美國：百老匯博物館開業就緒

讓百老匯為你留下精采回憶 / 來源：pixabay

戲劇迷們，「榮耀之地」紐約在等你！2022年夏天，全新百老匯博物館就要開張，歷史長廊將帶你認識這全球最狂影劇誕生地發展的點點滴滴。

博物館將分為三個部分，首先是發展初期至今落腳在時代廣場邊的百老匯戲劇聚落介紹，然後是有關百老匯的所有藝術作品，第三區是很有趣的「後台」細節大揭密！這無論對學童或戲迷大人來說，都會是寓教於樂且很有意義的參訪。

參觀之旅的最後，別忘了紀念品商店，裡面的著名戲劇周邊﹑充滿紐約風情的戲劇小物都會是旅途很棒的回憶！

有機會到紐約，請搜尋這座博物館：Museum of Broadway

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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