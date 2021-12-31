快訊

北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

「把悲傷留在2021」 郭台銘今年最後報告曝光

世界最大「吉卜力主題樂園」2022開幕！影劇迷的打卡天堂還有百老匯、007場景

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： ghibliml　；來源： wikimedia　；來源： wikipedia 　
/ 來源： ghibliml　；來源： wikimedia　；來源： wikipedia 　

圖文/Pei

愛追劇看電影？親自探索拍片現場最好玩，影劇主題公園和博物館非常精彩，明年開張等你來！

日本：全球最大吉卜力主題樂園

喜歡吉卜力的人們請舉手！

世界上最大的吉卜力動畫主題樂園，2022要在名古屋郊外開幕了！目前亞洲各地都有吉卜力周邊商品專賣店，但如果能有互動和娛樂遊戲，融入兒時動畫場景將是更好玩的體驗。

東京的吉卜力博物館剛迎接20周年！ / 來源：ghibliml　
東京的吉卜力博物館剛迎接20周年！ / 來源：ghibliml　
到吉卜力公園收集你的最愛 / 來源： ghibliml
到吉卜力公園收集你的最愛 / 來源： ghibliml
日本正在搶救受疫情衝擊的東京吉卜力博物館 / 來源： ghibliml　
日本正在搶救受疫情衝擊的東京吉卜力博物館 / 來源： ghibliml　
龍貓公車會帶來什麼驚喜呢 / 來源：ghibliml　
龍貓公車會帶來什麼驚喜呢 / 來源：ghibliml　

這個樂園將分為五個區域，動畫周邊專賣店、展覽館和公園會以龍貓、魔法公主、千與千尋等動畫為主題打造，大家準備好探索這驚喜園區了嗎？

地點：愛 · 地球博記念公園

英國：007, 星際大戰、哈利波特場景對外開放

007龐德系列電影總讓你一看再看？

英國是全球第三大影片出產國，多部經典電影位在松林製片廠Pinewood的拍攝場地平時沒有對大眾開放，如今我們終於有機會進去感受電影大國的雄厚資源和專業場景！

Pinewood Studios製片基地再也不是神秘地帶 / 來源：wikimedia　
Pinewood Studios製片基地再也不是神秘地帶 / 來源：wikimedia　
看到007場景是不是很興奮！ / 來源： wikimedia　
看到007場景是不是很興奮！ / 來源： wikimedia　

目前整個園區正在擴建，會在原本的英國電影影城之外打造32,500平方公尺的電影製造場地，大家以為這只會是各電影拍攝場景和影劇人員的訓練場所？

不！你將可以來這個從未長期開放公眾參觀的超大攝影棚親自探訪007, 星際大戰和哈利波特等人氣電影場景、遊客導覽區，從影迷變身成為熟悉電影拍攝兩三事的內行人，這趟旅行值得你期待。

目前片場開放日期還沒確定，請大家明年多注意官網新消息！

美國：百老匯博物館開業就緒

讓百老匯為你留下精采回憶 / 來源：pixabay　
讓百老匯為你留下精采回憶 / 來源：pixabay　

戲劇迷們，「榮耀之地」紐約在等你！2022年夏天，全新百老匯博物館就要開張，歷史長廊將帶你認識這全球最狂影劇誕生地發展的點點滴滴。

博物館將分為三個部分，首先是發展初期至今落腳在時代廣場邊的百老匯戲劇聚落介紹，然後是有關百老匯的所有藝術作品，第三區是很有趣的「後台」細節大揭密！這無論對學童或戲迷大人來說，都會是寓教於樂且很有意義的參訪。

參觀之旅的最後，別忘了紀念品商店，裡面的著名戲劇周邊﹑充滿紐約風情的戲劇小物都會是旅途很棒的回憶！

有機會到紐約，請搜尋這座博物館：Museum of Broadway

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

翻翻英國女王的美食口袋名單　把「王室御用美食」搬上餐桌！　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

博物館 吉卜力 英國

延伸閱讀

「哈利波特20周年：重返霍格華茲」 粉絲看這畫面就激動

超諷刺！「哈利波特」電影20周年 作者JK羅琳被消失？

不只「哈利波特」主角3人組 他們也回霍格華茲了！

楊冪放假玩耍、粉絲讚她「可可愛愛沒有腦袋」 趕搭哈利波特20年遊環球影城

相關新聞

世界最大「吉卜力主題樂園」2022開幕！影劇迷的打卡天堂還有百老匯、007場景

愛追劇看電影？親自探索拍片現場最好玩，影劇主題公園和博物館非常精彩，明年開張等你來！

親近冰川、看馴鹿散步、體驗永晝的小資旅行：前進北極圈「長年城」

全世界最北的天涯海角其實不是探險隊才能去，長年城是歐洲旅人心中的秘境；旅行照片參加攝影展可能會得獎啊。

「全球最美洗手間」賞海景第一排！旅途中能看仙境　還有鯊魚和企鵝陪

放心出遊的重要小事就是有地方洗手，乾淨是第一要務，美感和趣味感也要顧到，挪威和美國這兩座洗手間會讓你超難忘。

禦寒美食提案！ 歐美獨特「冰火泡芙」、「紅椒牛肉湯」、「起司肉薯條」暖胃上菜

降溫時最需要暖心暖胃的美食，加拿大和歐洲人愛吃的傳統菜，你也能在家做，熱呼呼充飽能量過好冬！

最超值「米其林餐廳」TOP10城市台灣也上榜！全球最貴星級料理在哪裡？

亞洲近年颳起「米其林旋風」，在這些城市可以用更少的預算吃米其林寵愛自己，台北也有哦！

「心累」不藥而癒！ 精選8間全球「健康養生旅宿」 來趟身心靈之旅

疫情從2019持續至今，大家都非常關注各國何時解封開放，疫情後的旅程大家都應該厭倦了走馬看花的旅遊模式，更想找尋一些以健康養生為主題的旅遊地點。 因此，就趁著入秋之時來一場治療身心靈的旅行，以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。