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奧運主辦城市如何持續創新？　東京、雪梨、倫敦正打造未來型都市

聯合新聞網 / MilliUN Miles

圖文/Pei

智慧城市、無人客服和能源再生等「為未來做打算」的政策是各國都市的一大挑戰，主辦過奧運的東京、雪梨、倫敦這三大城市有什麼超前想法？下次旅行就來一探究竟！

豐田打造樣板城市 大推智慧生活　　 / 來源： wovencity
豐田打造樣板城市 大推智慧生活　　 / 來源： wovencity

東京AI智慧「樣板」城市

我們先從沉浸在奧運與殘奧熱情裡的東京開始吧！

喜歡關注日本新聞的人們，應該對這個豐田汽車打造的「網城」有印象。富士山下靜岡縣的實驗型都市「網城」（Woven city），今年剛動工囉！　

這將是一座擁有自動駕駛、人工智慧（AI）、都市全物聯網、零排放和共享交通的理想智慧城市，日本擅長的機器人也將加入服務市民的行列，這孵化器一般的小城市也將在成功實踐智慧化後，把經驗複製到日本其他地區，讓「無人服務」時代裡的國民獲得更便捷的生活。

日本網城在今年初動土 / 來源： WovenCity　
日本網城在今年初動土 / 來源： WovenCity　
2025年完工後，你我也可以在這個比東京迪士尼樂園大1.5倍大的土地上體驗以上先進的設施，看看城市達到2000名居民後，幸福感是不是也滿分呢？

倫敦新文化特區　

這是另外一座奧運主辦城市，國際盛會過後，連年獲選「全球最佳城市」前10的倫敦也沒有停下改善生活的腳步！

倫敦奧運公園空間將成為街區活化主角 / 來源：queenelizabetholympicpark
倫敦奧運公園空間將成為街區活化主角 / 來源：queenelizabetholympicpark
新藝文特區將落腳東倫敦 / 來源：queenelizabetholympicpark　
新藝文特區將落腳東倫敦 / 來源：queenelizabetholympicpark　
推荐大家Randy's Wing Bar這家很受當地人歡迎的餐廳 / 來源： queenelizabetholympicpark　
推荐大家Randy's Wing Bar這家很受當地人歡迎的餐廳 / 來源： queenelizabetholympicpark　
奧運公園位於倫敦東面，一直以來都沒有足夠的藝文能量，現在政府已經決定，將公園一帶改造成「文教特區」，綜合博物館、大學城、住宅社區都會進駐，以後大家到倫敦，有新地方可以玩了！　

雪梨航空城、世界最高混和木材建築動工 　

雪梨也不斷在追求改變，現正在建造的西雪梨機場選址在雪梨西邊約60公里的新市鎮，將一併開發成充滿未來感的「航空城」。

這是預計持續15年的「大雪梨」開發計畫（打造澳洲金融與科技中心）的一部份，不過2026年，我們會看見直達雪梨中心的機場鐵路、龐大的商業中心、工業區、住宅區和一應俱全的各項服務，還會有航天領域的企業進駐，預計一年會吸引1200萬旅客造訪哦。

世界上最高的混合木材建築將在雪梨誕生 / 來源： Atlassian-Shop Architects　
世界上最高的混合木材建築將在雪梨誕生 / 來源： Atlassian-Shop Architects　
另外，雪梨市中心火車站也即將在2025見證全新環保大樓誕生，紐約的SHoP Architects團隊負責打造這「100%零碳排、能源可重複使用」的大樓，使用太陽能板、綠色植物來製造電力並過濾城市汙染物，大家過幾年可以搜尋雪梨’Tech Central’ 造訪這座全新的科技中心！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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倫敦 東京 航空

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