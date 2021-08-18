疫情用不到「航空里程數」 竟變成救人一命的關鍵！

聯合新聞網 / MilliUN Miles
疫情期間 他們最需要飛行 / 來源：miles4migrants　
疫情期間 他們最需要飛行 / 來源：miles4migrants　

圖文/Pei

努力消費、飛行累積里程數，能換到的獎品CP值不夠高？疫情期間零散里程過期又捨不得放棄？遭受天災人禍，急需離開家鄉的人需要你。

NGO讓你的里程或現金　變成救人一命的關鍵

最近的大新聞除了疫情，突然多了許多世界各地的天災人禍事件，這年頭許多人都過得不容易；尤其是迫切需要離家逃命的難民，好不容易拿到護照、辦好簽證，卻獨缺機票能飛離不能再待的家園；這幾天新聞報導阿富汗擠爆的機場和不慎從機上掉落的人，那些畫面讓人心情難以平復……

飛出困境 / 來源：miles4migrants　
飛出困境 / 來源：miles4migrants　
Pei小編發現一個NGO，早已發起「信用卡點數、飛航里程數、現金」代購機票，幫助了超過5000名南美、中東、非洲的人民到北美、歐洲各個新的國家生活、和親友團聚，真是暖心的消息！

從阿富汗起飛 是最迫切的救援航線 / 來源：miles4migrants　
從阿富汗起飛 是最迫切的救援航線 / 來源：miles4migrants　
能平安和家人團聚是最暖心的時刻 　/ 來源： miles4migrants
能平安和家人團聚是最暖心的時刻 　/ 來源： miles4migrants
塞內加爾到紐約 新生活開始了 / 來源： miles4migrants　
塞內加爾到紐約 新生活開始了 / 來源： miles4migrants　
這個NGO叫做miles4migrants，主要是在美國經營協助全球難民－目前最急迫的是阿富汗人、尋求庇護者購買機票和當地接待等事務，平時也在美國幫當地政府轉移較擁擠的難民社區，讓人們有機會到其他城市重新開始。

受助者會先經過協會的情況分析，然後依照收到的航空公司里程數、信用卡點數或是現金，讓協會安排最適當的飛航路線與機票，全球各大航空的里程數幾乎都可以用得上！

現在需求最大的航空哩程如下：

United Airlines

Alaska Airlines

Southwest Airlines

Flying Blue (Air France／KLM)

American Express Membership Rewards

Chase Ultimate Rewards

Capital One Rewards

Air Canada/Aeroplan

如果手上有因為疫情或其他原因即將過期的里程，又換不到喜歡的好物，要不要考慮捐給需要的人們呢？

你可以怎麼幫忙？

搜尋Miles4Migrants 這個網站，裡面就能找到捐助方式；如果條件允許，你的愛心或能成就一段改變其他人人生的關鍵！

就是今天 送他們上飛機 / 來源： miles4migrants　
就是今天 送他們上飛機 / 來源： miles4migrants　
因為網站屬於海外運營，建議大家看清楚使用規範，慎重選擇理想的捐助方案。　

Pei小編祝大家平安健康！

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