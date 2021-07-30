參拜「雲端寺廟」！泰國最靈四面佛線上祈福，還能到印度賞世界奇觀建築

【文：行遍天下】

亞洲的宗教文化在各地呈現不同的風貌，最多人去的曼谷四面佛，因為疫情缺少了香客，也無法前往祈願還願，現在能透過線上導遊的帶領下，再次向最靈驗的四面佛祈福、還願；而印度的世界7大奇觀建築—泰姬瑪哈陵即使沒親自去過也能雲端一遊，在專業導遊的帶領下，瞭解泰姬瑪哈陵與最有滋味的印度咖哩料理。

跟四面佛祈福許願與還願

只要去過曼谷，一定會對熱情泰國微笑融化，不疾不徐的民族性格，到處充滿飽和色彩的計程車，以及隨時都香火鼎盛的各大寺廟，虔誠信奉的泰國人民們，把對佛熱誠的心遍佈在生活中，而各大寺院也就成了前往曼谷時一定要造訪的特色景點。

臥佛寺裡46公尺長的釋迦牟尼臥佛是必看亮點。（圖片提供：KLOOK）

如曼谷最古老寺廟、有著200多年歷史的臥佛寺，一尊長達46公尺的釋迦牟尼臥佛像讓人印象深刻。或者也不會錯過的泰國三大寺廟之一的玉佛寺，看那金碧輝煌、華麗精雕的神像與棟樑，絕對值得一遊。

玉佛寺金碧輝煌的氣勢是曼谷必去重點。（圖片提供：KLOOK）

當然每一個遊客也絕對不能錯過的就屬以「靈驗」聞名的四面佛，香火鼎盛、還願者眾多是每時每刻四面佛周邊的盛況。

對四面佛的感恩之意，就透過線上導遊幫你還願說謝謝吧！（圖片提供：KLOOK）

而也因為四面佛之靈驗，也讓許多在疫情前已如願的人無法親自到場「謝佛禮佛」。而當地業者就推出可以透過在地導遊的直播連線、線上參拜或祈福，導遊可以根據體驗者的願望用中文與泰文向四面佛祈願，保佑事業、家庭、財富，健康甚至事事如意，而想還願的人，也可透過事先的溝通，讓導遊寫上來還願人的姓名，再精選是否需要加購升級的鮮花蠟燭、祈福舞者，花圈到木象等等多種祈福套餐，一面直播讓不管身在何處的信徒都能夠過心靈漫遊，虔誠地感謝佛的幫助。最後，導遊還會講解四面佛的歷史與每一面的不同意義，讓旅客除了祈福外更深入了解其背景故事，讓這趟線上旅程心靈與知識都充實極了。

四面佛四面都有不同祈求意義。（圖片提供：KLOOK）

導遊會寫上祈願者或全家人名字，幫你祈願或還願。（圖片提供：KLOOK）

線上旅遊

曼谷四面佛還願或許願線上祈福

價位：1人特惠1,212元起(還願含2位舞者1首曲子)、多加2位舞者與一首曲子992元、鮮花蠟燭一套264元

體驗時間：約10分鐘

泰姬瑪哈陵的歡樂時光

泰姬瑪哈陵這座偉大的建築，在世界上每個人中各有解讀，有些人看以宏偉壯麗，是世界7大奇觀建築；而有些人則把他看成堅貞愛情的象徵賦予情愛意義，而印度詩人泰戈爾則說他是「臉上的永恆淚珠」(ateardroponthefaceofeternity)，不論哪種解讀，都在在說明這這座建築在世界、在歷史、在文學上被重視的地位。

透過Roopak解說，建築不再枯燥了。（圖片提供：airbnb）

這座偉大的陵墓建築是蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗為了紀念摯愛妻子慕塔芝．瑪哈分娩過世，在痛不欲生的情況為了實踐對妻子的諾言，打造出了這座天上人間最美墓園。從1632年動工歷經17年完工，至此後成為了全世界至印度時一定要朝聖的目的地。

堪稱世界最美陵墓的泰姬瑪哈陵。（圖片提供：airbnb）

而現在不用親身到印度，也能在線上，跟著印度教徒Roopak一起造訪這座陵墓，但絕對不用擔心歷史無聊或者建築聽不懂！被所有體驗者形容為超熱情、超有知識的Roopak展開有趣且生動的導覽，在仔細看建築之餘，聽他偷說歷史裡的小故事與傳說中的帝國八卦，還會突如其來的向參與者提出問題，成功解答的話，還會贏得導遊贈與的小禮物呢！透過線上導覽，可以沈浸在印度寶萊塢音樂歡樂氣氛中、看著Roopak展示他的傳統衣著，跟著他瞭解泰姬瑪哈陵與最有滋味的印度咖哩料理，甚至，他還衷心期望在疫情解封後，大家都可以真實的前往印度，再一起暢遊泰姬瑪哈陵呢！

Roopak的導覽活潑又生動。（圖片提供：airbnb）

一想到印度總會直接想起那香濃咖哩味。（圖片提供：airbnb）

線上旅遊

泰姬瑪哈陵歡樂時光-愛的象徵

價位：1人約283元起

體驗時間：約1小時





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