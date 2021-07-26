「無車」正流行！　歐美這些知名大街 將讓給行人獨享

圖文/Pei

世界正在變好！健康和舒適，在疫情來襲後成為大家最理想的狀態，人來人往的大城市從車輛汙染中解脫，是不是很棒？

巴黎之後 英美、西班牙大城都推「無車市中心」

最近Pei小編聽說巴黎已經正式公布不可進入市區的車輛類型、禁止遊覽車進入市中心，就彷彿看見巴黎更迷人的樣子了……

維也納處處都舒服 ／來源： Not4rthur 不只巴黎，南方海岸城市尼斯，也已經成為法國綠化最成功的城市之一，歐洲目前綠化做得最好的除了熱愛自然的北歐，還有推動冰發電的瑞士、擁有最多公園的奧地利維也納、想在市區打造森林的西班牙馬德里，各國都想讓生活環境更療癒、讓人們過得更快樂健康。

倫敦也加入了這個優化生活的行列，逛街購物的一級戰區Oxford Circus「牛津圓環」就是無車計畫的一員。

擁有老牌Selfridges與馬莎百貨、HMV、Disney、Adidas等名店的牛津街周邊，目前每小時有50多輛公車、4座地鐵通行，好聽的說法是交通便利、四通八達、逛街無困難，但這20世紀就開始繁榮發展的商業區也一直忍受著擁堵的交通和汙染帶來的種種缺點。

牛津街熱鬧的另一面就是擁擠 / 來源： wikipedia 牛津街和攝政街將提供更舒適的購物空間 / 來源： wikimedia 想想，如果可以不必擔心往來車輛，在街上300多家shopping mall橫著走跳、隨處欣賞古蹟建築的精緻，是不是很完美呢？

倫敦勇敢把最繁忙的街道還給行人享受 / 來源： Publica 蘇格蘭首府、世界遺產城市愛丁堡也預計在2030年前，逐步讓市區變成無車地帶，開放進入的是荷蘭風格的單車道；在沒有車輛、人行道拓寬的古色古香風景裡旅行，不知道大家會不會捨不得走了呢？

放心走逛無車的古堡之國愛丁堡 / 來源： wikimedia 美國佛羅里達州的邁阿密擁有全球最繁忙的機場和港口之一，大家都被她的熱情和異國風吸引，尤其是南海灘著名的「海洋大道」（Ocean Drive），五顏六色的建築、藝術歷史區美歸美，一到假日就人山人海，更別說車輛讓大家多掃興了。

邁阿密海洋大道和中美洲風情都很迷人 / 來源： pixabay 如今，海洋大道就轉身成為行人徒步區，步道上增加座椅，給大家好好享受邁阿密假期的機會！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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