台灣有賣！ DHC回應「濃縮紅麴膠囊」使用小林製藥紅麴 日方回收退款

據日本媒體報導，日本小林製薬22日宣布召回3款含紅麴保健食品，因收到有消費者服用紅麴成分健康食品3年後因腎病過世，呼籲民眾暫停食用。

DHC主動回收在日本製造、台灣販售的保健品「DHC濃縮紅麴」，因為這項產品有使用到小林製藥紅麴，目前已經停售，官方最新宣布預防性下架、回收並給予退款。而在日本販售的同名保健品則與台灣產品處方不同，未使用小林製藥紅麴。

DHC繁體中文官網25日發布的聲明書如下：

DHC一直致力於提供優質的產品和服務，以確保客戶的健康和安全。我們認真對待任何可能影響產品品質和安全性的問題，並根據最高標準進行生產和管理。

有關近日，日本小林製藥公司生產之紅麴出現食安問題，經調查本公司生產之紅麴部分原料來自小林製藥，我們決定採取預防措施，對我們的產品進行預防性下架、回收並給予退款。旨在確保我們產品的品質和安全性，以及對消費者的責任。我們將全力以赴，確保回收過程的順利進行，並將儘快採取適當的補正措施。

之前有購買本公司「DHC濃縮紅麴‧膠囊食品」之客戶，請持原包裝及發票經原購買通路辦理退貨，本公司將繼續與監管機構密切合作，確保我們的產品符合最高標準。造成消費者之困擾，謹致十二萬分歉意，也感謝您對我們公司的理解和支持。

如果您有任何疑問或需要進一步瞭解，請隨時與我們聯繫。我們將竭誠為您提供幫助和解答。