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蠟筆小新控必收藏！威秀影城獨家「蠟筆小新溜溜球及迴力車套餐」療癒開賣 全款24種還能一次集齊帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

小新來了！威秀影城獨家推出《蠟筆小新》扭蛋溜溜球及扭蛋迴力車兩款套餐，分別各有8種、16種款式，並將於12月1日正式開賣，還能一次帶走全體角色，可愛好玩又療癒，粉絲們都迫不及待等著收藏啦！

《蠟筆小新》扭蛋溜溜球套餐。圖／威秀影城提供
《蠟筆小新》扭蛋溜溜球套餐。圖／威秀影城提供

蠟筆小新變身溜溜球及迴力車！威秀影城將於12/1起獨家推出《蠟筆小新》扭蛋溜溜球套餐及扭蛋迴力車套餐。扭蛋溜溜球套餐還原狗狗小白的棉花糖絕招，還有動感超人、肥嘟嘟左衛門等圖樣共有8款，復古風設計讓人愛不釋手。

《蠟筆小新》扭蛋迴力車套餐。圖／威秀影城提供
《蠟筆小新》扭蛋迴力車套餐。圖／威秀影城提供

而扭蛋迴力車套餐則多達16款，蠟筆小新一家及他的朋友們統統能夠一次收集，不僅好玩有趣，搭配角色造型更值得好好收藏一番。以上兩款套餐內含中份爆米花一份、中杯飲料兩杯、一份熱食及隨機一個溜溜球或迴力車，套餐價439元，也能以2,599元一次整組收藏帶回家。

威秀影城《蠟筆小新》套餐販售資訊

開賣日：12月1日

扭蛋溜溜球套餐 439元｜含1個中爆米花＋2中杯飲料＋1蠟筆小新扭蛋溜溜球（共8款，款式隨機）＋1熱食

整組收藏價 2,599元（共8款，16入）

扭蛋迴力車套餐 439元｜含1個中爆米花＋2中杯飲料＋1蠟筆小新扭蛋迴力車（共16款，款式隨機）＋1熱食

整組收藏價 2,599元（共16款，16入）

威秀影城獨家推出《蠟筆小新》扭蛋溜溜球及扭蛋迴力車兩款套餐。圖／威秀影城提供
威秀影城獨家推出《蠟筆小新》扭蛋溜溜球及扭蛋迴力車兩款套餐。圖／威秀影城提供

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