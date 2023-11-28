蠟筆小新控必收藏！威秀影城獨家「蠟筆小新溜溜球及迴力車套餐」療癒開賣 全款24種還能一次集齊帶回家
小新來了！威秀影城獨家推出《蠟筆小新》扭蛋溜溜球及扭蛋迴力車兩款套餐，分別各有8種、16種款式，並將於12月1日正式開賣，還能一次帶走全體角色，可愛好玩又療癒，粉絲們都迫不及待等著收藏啦！
蠟筆小新變身溜溜球及迴力車！威秀影城將於12/1起獨家推出《蠟筆小新》扭蛋溜溜球套餐及扭蛋迴力車套餐。扭蛋溜溜球套餐還原狗狗小白的棉花糖絕招，還有動感超人、肥嘟嘟左衛門等圖樣共有8款，復古風設計讓人愛不釋手。
而扭蛋迴力車套餐則多達16款，蠟筆小新一家及他的朋友們統統能夠一次收集，不僅好玩有趣，搭配角色造型更值得好好收藏一番。以上兩款套餐內含中份爆米花一份、中杯飲料兩杯、一份熱食及隨機一個溜溜球或迴力車，套餐價439元，也能以2,599元一次整組收藏帶回家。
威秀影城《蠟筆小新》套餐販售資訊
開賣日：12月1日
扭蛋溜溜球套餐 439元｜含1個中爆米花＋2中杯飲料＋1蠟筆小新扭蛋溜溜球（共8款，款式隨機）＋1熱食
整組收藏價 2,599元（共8款，16入）
扭蛋迴力車套餐 439元｜含1個中爆米花＋2中杯飲料＋1蠟筆小新扭蛋迴力車（共16款，款式隨機）＋1熱食
整組收藏價 2,599元（共16款，16入）
延伸閱讀：
．這還不拍爆！全台初登場「達菲夢幻小屋」降落SOGO忠孝館 還有「6米高巨型雪寶」必拍要衝
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言