做夢都是香的！宜得利「肉包靠墊」軟Q可愛又療癒 紅遍三國賣到缺貨
從日本爆紅到大陸，一路再紅到台灣的宜得利家居「QQ肉包靠墊」，肉包造型胖呼呼超可愛，觸感柔軟，大陸網友分享「玩手機時靠著很舒服」，甚至還有人表示「這個好，做夢都是香的」，話題熱度讓它熱銷到大缺貨，台灣還得等到9月下旬才能購買。
宜得利家居「QQ肉包靠墊」擁有吸睛外型與療癒觸感，時常一上架就被搶光，不僅靠著舒適，心情不好時還能打幾拳發洩，可謂是現代人的絕佳療癒小物。除了白色肉包外，大陸宜得利還多一款黃色咖哩包，一樣是可愛到爆炸，售價99.9元人民幣(約台幣438元)。
而台灣宜得利的「QQ肉包靠墊」一個499元，價差不大，但目前缺貨至9月下旬，如需預訂可至實體門市洽詢，或前往樂天賣場選購。由此看出，這款肉包靠墊的受歡迎度與熱賣現況。
延伸閱讀：
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言