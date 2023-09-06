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做夢都是香的！宜得利「肉包靠墊」軟Q可愛又療癒 紅遍三國賣到缺貨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大陸宜得利家居小紅書
圖／大陸宜得利家居小紅書

從日本爆紅到大陸，一路再紅到台灣的宜得利家居「QQ肉包靠墊」，肉包造型胖呼呼超可愛，觸感柔軟，大陸網友分享「玩手機時靠著很舒服」，甚至還有人表示「這個好，做夢都是香的」，話題熱度讓它熱銷到大缺貨，台灣還得等到9月下旬才能購買。

圖／大陸宜得利家居小紅書
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圖／大陸宜得利家居小紅書
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宜得利家居「QQ肉包靠墊」擁有吸睛外型與療癒觸感，時常一上架就被搶光，不僅靠著舒適，心情不好時還能打幾拳發洩，可謂是現代人的絕佳療癒小物。除了白色肉包外，大陸宜得利還多一款黃色咖哩包，一樣是可愛到爆炸，售價99.9元人民幣(約台幣438元)。

圖／宜得利家居線上購物網
圖／宜得利家居線上購物網

圖／大陸宜得利家居官方微博
圖／大陸宜得利家居官方微博

而台灣宜得利的「QQ肉包靠墊」一個499元，價差不大，但目前缺貨至9月下旬，如需預訂可至實體門市洽詢，或前往樂天賣場選購。由此看出，這款肉包靠墊的受歡迎度與熱賣現況。

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