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吉卜力粉剁手手！「橡子共和國」插旗台中LaLaport，探店必拍亮點、新品周邊一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／橡子共和國提供
圖／橡子共和國提供

台中人開逛！獲得吉卜力工作室官方許可的常設型店舖「橡子共和國」正是插旗台中LaLaport北館3樓，日前已於4/27起試營運，並將自5/16盛大開幕。全新店舖除了必拍的代表性「龍貓等公車」打卡點外，更有全台唯一、首次亮相的《霍爾的移動城堡》中「卡西法火爐」的電影場景裝置，還有多樣新品周邊可以帶回家，準備剁手手啦！

橡子共和國台中LaLaport店盛大開幕，「龍貓公車站」打卡點熱情迎賓。圖／橡子共和國提供
橡子共和國台中LaLaport店盛大開幕，「龍貓公車站」打卡點熱情迎賓。圖／橡子共和國提供

全台唯一的「卡西法火爐」電影場景裝置，只在橡子共和國台中Lalaport店。圖／橡子共和國提供
全台唯一的「卡西法火爐」電影場景裝置，只在橡子共和國台中Lalaport店。圖／橡子共和國提供

「橡子共和國台中LaLaport店」將於5/16正式開幕，同步推出獨家滿額禮「龍貓紀念側背包 紫藤花」，消費滿1800元即贈乙個。此外，還有先行發售及新品強勢登場，像是1:1超擬真還原的「擺飾 發現因因」，以及貓巴士音樂盒、霍爾的移動城堡帆布午餐袋等必搶周邊，可愛實用又療癒。

霍爾的移動城堡帆布午餐袋。圖／橡子共和國提供
霍爾的移動城堡帆布午餐袋。圖／橡子共和國提供

貓巴士音樂盒。圖／橡子共和國提供
貓巴士音樂盒。圖／橡子共和國提供

還原1比1等身大尺寸的發現因因擺飾。圖／橡子共和國提供
還原1比1等身大尺寸的發現因因擺飾。圖／橡子共和國提供

單筆消費滿1800元即送橡子共和國台中Lalaport店限定「龍貓紀念側背包 紫藤花」（不累贈，數量有限，送完為止）。圖／橡子共和國提供
單筆消費滿1800元即送橡子共和國台中Lalaport店限定「龍貓紀念側背包 紫藤花」（不累贈，數量有限，送完為止）。圖／橡子共和國提供

朝聖拍起來！「橡子共和國台中LaLaport店」不僅擁有舒適的空間，搭配《龍貓》草壁家的屋頂，門口「龍貓公車站」打卡點更是讓人宛如置身電影中。特別值得一提的是，不可錯過的亮點「卡西法火爐」電影場景裝置，明滅閃爍的設計活靈活現，粉絲們快衝門店開拍囉！

橡子共和國台中LaLaport店

地址：台中市東區進德路600號3F（台中LaLaport北館3F）

營業時間：週一至五11:00-22:00、週六日(含國定假日)10:30-22:00

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