聽新聞
test
0:00 / 0:00
吉卜力粉剁手手！「橡子共和國」插旗台中LaLaport，探店必拍亮點、新品周邊一次看
台中人開逛！獲得吉卜力工作室官方許可的常設型店舖「橡子共和國」正是插旗台中LaLaport北館3樓，日前已於4/27起試營運，並將自5/16盛大開幕。全新店舖除了必拍的代表性「龍貓等公車」打卡點外，更有全台唯一、首次亮相的《霍爾的移動城堡》中「卡西法火爐」的電影場景裝置，還有多樣新品周邊可以帶回家，準備剁手手啦！
「橡子共和國台中LaLaport店」將於5/16正式開幕，同步推出獨家滿額禮「龍貓紀念側背包 紫藤花」，消費滿1800元即贈乙個。此外，還有先行發售及新品強勢登場，像是1:1超擬真還原的「擺飾 發現因因」，以及貓巴士音樂盒、霍爾的移動城堡帆布午餐袋等必搶周邊，可愛實用又療癒。
朝聖拍起來！「橡子共和國台中LaLaport店」不僅擁有舒適的空間，搭配《龍貓》草壁家的屋頂，門口「龍貓公車站」打卡點更是讓人宛如置身電影中。特別值得一提的是，不可錯過的亮點「卡西法火爐」電影場景裝置，明滅閃爍的設計活靈活現，粉絲們快衝門店開拍囉！
橡子共和國台中LaLaport店
地址：台中市東區進德路600號3F（台中LaLaport北館3F）
營業時間：週一至五11:00-22:00、週六日(含國定假日)10:30-22:00
延伸閱讀：
．全球藏壽司2000坪旗艦店進駐高雄！全台5月開幕餐廳5選，燒肉咖啡統統有
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言