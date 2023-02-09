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最潮聯名發聲明！「萬波 X HUMAN MADE」拒黑箱，網友讚：推爆

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖中飲品僅為示意圖，非本次聯名飲品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網、萬波島嶼紅茶臉書
圖中飲品僅為示意圖，非本次聯名飲品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網萬波島嶼紅茶臉書

手搖聯名一個比一個潮！日前，連鎖手搖品牌「萬波島嶼紅茶」發出與日本潮牌「HUMAN MADE」聯名的好消息，引起不少潮人關注。而該聯名將自2/14情人節當日開跑，並展開多波段聯名活動。但也因受熱議產生代購問題，萬波隨即在臉書發出公告，聲明「取消所有員工優先購買資格」。

圖／萬波島嶼紅茶臉書
圖／萬波島嶼紅茶臉書

2023年度最潮聯名首發！萬波攜手HUMAN MADE將於2/14推出第一波聯名商品，包含T恤、冰塊盒、托特包等，而消息一出便開始有人動腦筋，讓萬波在臉書聲明「經查有內部員工於代購社團炒價，即而取消所有員工優先購買資格」，讓不少網友看到直呼「推爆」、「這樣才公平」、「火速處理 支持」。

圖／摘自萬波島嶼紅茶臉書
圖／摘自萬波島嶼紅茶臉書

本次「萬波 X HUMAN MADE」潮流聯名，將於2/11在台中park2草悟廣場「WANPO MADE台灣限定周邊快閃店」搶先曝光，後於2/14正式和大家見面。聯名內容包含台灣限定周邊商品及聯名飲品，並以標誌性「橘色愛心🧡」為主題，打造相關聯名商品，第一波有T恤、冰塊盒、托特包等，可於聯名線上商城購買。

圖／摘自萬波島嶼紅茶官網
圖／摘自萬波島嶼紅茶官網

「萬波 X HUMAN MADE」聯名資訊

第一波販售時間：2023/2/14 中午12點起

販售內容與通路：台灣限定周邊商品(線上商城、WANPO MADE台灣限定周邊快閃店)、聯名飲品(全台萬波門市)

詳情可至萬波島嶼紅茶官網查詢

圖／摘自聯名線上商城
圖／摘自聯名線上商城

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