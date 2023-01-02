錢錢對不起！「鯊魚先生華山快閃店」4大亮點1次收 免費入場拍不停 滿額再送限量周邊
2023首萌登場！超可愛台灣原創插畫「鯊魚先生」於即日起至4/9登陸台北華山，自2022起開始全台巡遊，好評不斷加場再加場。本次的華山快閃一樣免費入場，讓你逛好逛滿，還有四大必看亮點一次整理，快跟著小編一起看下去吧！
⬤ 免費拍爆！環遊世界超大展區
鯊魚先生華山旗艦快閃店擁有60坪超大空間，打造環遊世界主題，分別有懶洋洋夏威夷及濃厚日本風情2大造景區，3D立體鯊魚公仔與日式藝妓鯊魚先生讓你打卡拍不停。
⬤ 剁手手！多達500項周邊買好買滿
新品都在這～像是生活居家小物、外出必備單品及各式療癒周邊統統有！入手清單先筆記，包含鯊魚先生限定安全帽、鯊魚先生14CM慢回彈公仔等都是少量且新上市，而防疫必備酒精噴瓶也推出超多款式，T恤新款一次包色買起來。
⬤ 專屬鯊魚先生環遊世界燈
鯊魚先生華山快閃店除了必被扭蛋機、拍貼機及姓名貼機讓你玩透透外，還有這次專屬的「鯊魚先生環遊世界燈」，300元就能把豐富獎品帶回家，玩一次還可額外獲得1張網路抽獎券，月月抽大獎。
⬤ 滿滿福利優惠：優惠加購價、超值福袋、好禮免費送
凡在快閃期間消費即可以超優惠價格加購限定商品，如透明提袋加購價99元(原價199元)、手機支架59元(原價120元)等。即日起至1/31，消費滿499元即贈迎春限定紅包、消費滿999元再送暖心限定暖暖包，還會不定期更新滿額禮，此外，也有599元及999元的限量福袋，相當於市價6折，鯊魚粉可得隨時關注粉絲專頁啦！
鯊魚先生快閃店-台北華山旗艦限定場
活動日期：即日起至4/9 免費入場
活動地點：台北華山文創1914文創園區 中5B館 鍋爐室
營業時間：週一至日10:00-18:00 (最後入場17:30、除夕休館)
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