「K-FEVER魅力韓國盛典」進駐台北新光三越！爽吃道地韓式小吃，還有人氣文創周邊與拍貼機大集合

時間進入12月，再過不久就是聖誕節、跨年及農曆新年了，新光三越台北南西店這回邀請到曾被美國太空總署邀請登上月球的史努比，來陪大家迎接重要的節日，有全台首次登場的「太空梭扭蛋機」及「太空迷幻漫遊區」打卡拍照必訪夯點，還有總數限量1500隻的「太空員史努比限量公仔」等著粉絲帶回家珍藏，展覽將從12/8(四)～1/29(日)，記得排好行程＋搶購～

2022-12-05 13:00