「K-FEVER魅力韓國盛典」進駐台北新光三越！爽吃道地韓式小吃，還有人氣文創周邊與拍貼機大集合
「K-FEVER魅力韓國盛典」於年末正式進駐台北新光三越站前店了！直接可以體驗韓國街邊文化的美食小吃，像是辣炒年糕、韓式鯛魚燒等，不僅如此，期間限定的K-FEVER MART韓國食品超市、韓式拍貼機等都看得到，另外也不能錯過韓國超人氣文創周邊商品，吃得到又能逛到買到，找時間去看看吧！
這回「K-FEVER魅力韓國盛典」將於即日起至2023年1月8日（日）在新光三越台北站前店13F舉行，看得到韓國街邊布帳馬車與平常只能在韓劇上看到的小燈營造道。而一定要推薦的則屬小吃區了，現在寒流來襲，來一份道地的辣炒年糕、韓式鯛魚燒與魚板湯等統統都有，現在辣炒年糕與魚板湯的組合優惠價只要150元，若不怕冷還可以嚐嚐看人氣哈密瓜霜淇淋。
至於人氣文創商品則有「JOGUMAN」、「3MONTHS」、「MUZIK TIGER」與「SECOND MORNING」等品牌大集結，看得到買得到生麵糰懶萌插畫、無業老虎與微笑檸檬等。另外現在購買地毯製作（Tufting）課程，直接現場送一份辣炒年糕喔。更多詳情請上新光三越台北站前店臉書粉專查詢。
新光三越台北站前店「K-FEVER 魅力韓國盛典」
時間：2022年12月15日（四）至2023年1月8日（日）
地點：新光三越台北站前店13F
地址：台北市中正區忠孝西路一段66號
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