親臨華燈光酒吧！「華燈初上」推400坪沈浸式劇場，還有早鳥票8折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／華燈初上沈浸式劇場官網
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雖然華燈初上並未在第57屆金鐘獎斬獲獎項，但商業、口碑與人氣兼具，絕對可說是近年最成功的台劇之一。這回華燈初上要推出「沈浸式劇場」了，400坪超大劇場空間與120分鐘視聽體驗，直接親臨80年代的光酒吧。現在早鳥優惠還享有8折優惠，即日起已開賣快揪團衝一波吧！

圖／華燈初上沈浸式劇場官網
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「華燈初上：沉浸式劇場」即將於12月17日正式登場，強調主打「有演員的展場．有展場的劇場」除了保留華燈初上影集的戲劇角色與人物特性外，更推出超過數十種的劇情線與結局，號稱擁有100種觀賞體驗，而為滿足每位購票入場的賓客擁有最沈浸的觀賞體驗，場次採用限量限額入場。

圖／華燈初上沈浸式劇場官網
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不僅如此，每位進場的賓客都能以「全視角」在400坪大的空間裡任意體驗，包含有光酒吧、Rose媽媽住屋處與警察等20幾個場景，華燈粉絕對能一探究竟華燈初上的優雅、現實與80年代的愛恨情仇。 現在即日起已推出首波早鳥優惠，原價寂寞單人票2,480元，現在特價只要1,988元，最後「HIKARI獨家聯名酒杯」限量優惠加購，只要購買還能兌換HIKARI BAR飲品１杯喔。更多詳情請上官方臉書粉專查詢。

圖／華燈初上沈浸式劇場官網
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圖／華燈初上沈浸式劇場官網
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「華燈初上」沉浸式劇場

早鳥票價：寂寞單人票1,988元（原價2,480元）

開演時間：2022年12月17日

官網：https://inception-immersive.com/lightthenight

粉專：https://www.facebook.com/LightTheNightImmersive

圖／華燈初上沈浸式劇場官網
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