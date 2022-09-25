台北東區復甦了！雙子「鑽石塔」年底開幕，100家品牌逛不完
因疫情造成許多實體店退場，台北東區繁華也不復以往。不過隨著疫情的解封，實體店也逐漸復甦，像是今年最期待的莫過於年底要開幕的新光三越雙子星「鑽石塔」了，5000坪超大坪數加上上百家品牌進駐，絕對逛不完！
只要經過台北忠孝復興捷運站或台北復興百貨，絕對會看到旁邊有兩棟像是雙子星外型的主建築物，那就是「鑽石塔Diamond Towers」，中間還有連通走道可相通，目前已確定有八層商業品牌大樓可逛。不僅如此，這其實是新光三越集團旗下全新的經營品牌「鑽石塔Diamond Towers」，預計年底就要正式開幕，也是歷經七年後再度有新型的商業百貨展店。
目前正式開幕訊息尚未公布，不過非常有機會讓賓客於聖誕節前後開始營業。值得一提的是，總坪數一共有五千坪，且預計有一百家品牌進駐，是一家中型規模的百貨，從知名米其林星級飲食、國際知名品牌、知名設計師名店等統統都有。詳細開幕資訊請待新光三越集團公布。
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