人氣手搖飲前進時尚圈！ 網路聲量冠軍「清心福全」 將台灣茶文化注入倫敦時裝週

國際時尚圈竟發現台灣手搖飲料身影！ 人氣連鎖手搖飲品牌「清心福全」的杯品出現在倫敦時裝週上，不僅在走秀會場佈置為飲料杯伸展台，更由模特兒將清心福全杯作為擺拍道具，榮幸地參與了一場國際時尚活動。

圖／清心福全提供

在疫情險峻期間，台灣一年內仍突破千家手搖飲店開幕，甚至在海外創造龐大商機，手搖飲王國的名號實至名歸。根據台灣調查網站透過《LOWI AI 大數據關鍵引擎》追蹤國內各大手搖飲料店近一年的網路聲量，排列出前10名店家，第二、三名分別是迷客夏、麻古茶坊，而冠軍則由「清心福全」奪得，網友也給予肯定回應「隱藏版真的超讚」、「多多綠不敗極品」。

清心福全近年不論是新品開發、異業結盟，或是與IP卡通人物授權活動等，皆引發眾多網友熱議，最新里程碑則是前進歐洲時尚產業，日前台灣時裝品牌「oqLiq」登上倫敦時裝週，舉辦首次2023春夏系列實體秀，以Nike為穿搭元素，同時將清心福全的茶文化注入時裝伸展台，讓世界看見台灣的美好，同步預告即將在10月登場的台北時裝週，設計概念預期會有更新的突破，精彩畫面可加以期待。

圖／清心福全提供

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