全糖的「史努比巡迴展」最終場在台南！Peanuts打卡點、史努比礦泉水超萌

史努比粉絲們快規劃台南行程！花生漫畫PEANUTS於全球推出關愛巡迴展，台灣最終場落腳全糖的城市台南，即日起至8/30凡到新光三越台南新天地，即可免費入場，搶拍多隻超萌巨型史努比公仔、查理布朗、糊塗塌客，加上必收藏的周邊，勢必讓大家好買好拍。

圖／花生漫畫/史努比關愛巡迴最終場臉書專頁 圖／花生漫畫/史努比關愛巡迴最終場臉書專頁

台灣最後一場「PEANUTS花生漫畫關愛巡迴展」展期截至8/30，作為壓軸場展覽，現場的打卡亮點再升級，從愛心史努比、趴著及躺著的巨大史努比、JOE COOL區乃至各款繽紛的角色背板，個個可愛指數爆表，準備讓民眾手機拍到沒電。

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而此次台南場獨家販售限定玫瑰金色的「史努比關愛造型限量公仔」、鑰匙圈，還有史努比關愛造型存錢筒公仔、附提袋的趴睡玩偶組等，每款都令人想抱回家。值得一提的是，並設有校車造型大型扭蛋機，當中最大獎派出價值2680元的「史努比JOE COOL木紋公仔」，可謂鐵粉收藏亮點。

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官方也宣佈將開賣法國evian與史努比聯名的天然礦泉水，外包裝上印有不同造型的史努比，讓大家不只喝得到來自阿爾卑斯山高山純水，留著瓶身也療癒，8月結束前記得安排時間衝一波！

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關愛巡迴最終場

展期：即日起至8/30地點：新光三越台南新天地本館6樓C區文化館

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