暑假小孩出遊現折6千！喜鴻旅展優惠起跑　歐洲指定行程第2人狂降8千

隨著疫情解封，許多民眾迫不及待準備要出國旅遊了！5月26日至5月29日期間於台北世貿一館登場的「台北國際觀光博覽會」中，老字號的「喜鴻旅行社」特別推出團體行程第二人折3,000元，早鳥最高現省10,000元！

除了旅展現場，喜鴻同樣提供線上旅展優惠，讓消費者輕鬆選購。 圖／喜鴻旅行社提供

現場針對暑假日韓親子遊，畢業季2到6人成行東南亞海島迷你小團，更有中秋、雙十連假出發的歐洲產品，消費者可把握旅展優惠，前往世貿一館A529號攤位盡情詢問行程。全台咖啡候機室門市同步開跑旅展，祭出現場付訂加碼送好禮活動，無法前往旅展的旅客，也可至門市或喜鴻假期官網線上旅展選購優惠行程。

【日本東京及四國親子體驗遊 小孩不佔床現折6,000元】「日本」一直是台灣旅客海外出遊首選之地，也十分適合安排親子旅遊。喜鴻旅行社本次推出的「魅力一夏新四國‧親子六大農村體驗趣」，獨家安排營火BBQ、阿波熱情舞蹈、讚岐烏龍麵趣味DIY等活動。除此之外「環遊星東京5日」安排早去午回航班，行程走訪採水蜜桃體驗、螃蟹吃到飽、富士山列車、卡奇卡奇纜車、箱根遊船等，前16名再享早鳥優惠省1,500元。

趁著暑假到來，喜鴻推出「小孩不佔床現折6000」的旅展優惠，全家出遊更輕鬆。 圖／喜鴻旅行社提供

【玩翻首爾韓國5日 第2人現省5,000元】喜歡韓國料理與韓劇中的浪漫場景嗎？韓國線喜鴻主力推薦「早去晚回玩翻首爾5日」產品，帶領旅客前往天然水上樂園、韓劇拍攝地、航空展示館、韓國威尼斯金光水路、韓屋村，還提供WIFI機拍照打卡不間斷，每人含稅20,900元起，第2人現折5,000元。旅展現場亦有多款精選韓國行程，讓哈韓族們可以依照個人喜好選擇。

【熱門東南亞2人成行 第2人現折3,000元】「幸福在峴虎哩浪漫5日」將前往峴港必遊會安古鎮、絕美海岸線美溪沙灘，並且享受龍橋下午茶，團費含稅簽無購物站每人18,800元起，旅展第二人現減3,000元。

喜愛人文之旅的玩家，「超值泰北雙城5日」走訪蘭納古城、寧曼創意街、天使瀑布仙境、湄登大象營，含稅無購物站每人26,900元起。

另外「多彩宿霧精選5日」則會前往浪漫資生堂島、聖得瓦利浮潛、歐斯陸賞鯨鯊、海洋公園、SPA等精緻內容，每人含稅簽23,900元起，2人即可成行，旅展再享第2人扣3,000的優惠，適合愛侶、閨密一同下訂出遊。

能夠享受歐斯陸賞鯨鯊的「多彩宿霧精選5日」，2人成行，第2人再折3,000元。 圖／喜鴻旅行社提供

【歐洲指定行程第2人狂降8,000元再送小費】想要感受濃烈的異國情調，就趁著連假檔期往歐洲走走吧！喜鴻「四季奧捷布拉格11日」安排國王湖遊船、溫泉迴廊、登天文鐘、小巴黎鐵塔、維也納音樂會，並規劃布拉格入住4晚，限量前10名，可享第2人最高折8,000元。

「純淨瑞士12日四大名峰」之旅，一次飽覽少女峰、白朗峰、馬特洪峰、彼拉特斯山，還包含三大景觀列車、秘境夢幻藍湖國家公園、拉沃葡萄酒列車，還有策馬特小鎮連泊2晚，再送小費，旅展限量前10名，享第2人省8,000元。

若想感受人文歷史的魅力，「湛藍土耳其10天」特別安排體驗熱氣球之旅、高速鐵路、小番紅花城、卡帕多奇亞、棉堡、享用米其林推薦餐，再升等W HOTEL或君悅飯店1晚及入住洞穴飯店2晚，收訂前10名享第2人優惠5,000元。

浪漫的土耳其10日之旅，每人69,888元起，還可享第二人優惠5,000元。 圖／喜鴻旅行社提供

【自由行日韓五日含稅最低11,900元起】喜愛自行規劃旅程的玩家可以考慮「首爾自由5日」安排乙支路高爺飯店搭配酷航，每人含稅11,900元起，再贈雙好禮。「沖繩自由行5日」則可搭乘樂桃航空，並且入住那霸精選飯店，還贈wifi機，每人含稅15,999元起。高雄出發的旅客可選擇「大阪自由行6日」同樣搭乘樂桃航空，並入住大阪WING飯店，讓遊客細細品味關西魅力，每人含稅19,900元起。

【旅展現場付訂刷卡再享加碼活動好禮】不僅提供豐富的產品行程，喜鴻假期於旅展加碼眾多銀行現場刷卡贈品，凡刷華南、星展、中信、陽信、兆豐、第一、玉山、富邦、合庫、台新等信用卡，即提供家樂福提貨券200元、全聯禮券200元等好禮，回饋顧客最用心！另外咖啡候機室新竹、台中、台南門市，也於旅展期間同步享旅展現場優惠及加碼活動，同時「喜鴻假期」官網同步提供線上旅展優惠，只要動動手指就可獲得最新、最豐富的出遊選擇，優惠產品名額有限，要買要快！

喜鴻假期線上旅展：https://bit.ly/3W5JuAe