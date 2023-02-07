划算！三星Galaxy S23預購＋舊換新掀「4點賺錢密碼」 網曝眾人都買這款舊手機賺差價
《聯合新聞網》製作三星Galaxy S23「預購懶人包」掌握預購禮及手機定價等資訊，其中「舊換新」方案可加碼折抵購機費用讓不少網友找「賺錢密碼」，紛紛購買同一支手機賺取差價換得新手機，引起熱議。
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一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版發文表示，日前發現三星（Samsung）在2019年推出的「Galaxy A50」突然又夯起來，讓他驚訝3GB記憶體配32GB這種規格「突然冒出一堆人收購這支手機，有卦嗎？」隨後也表明「本魯也收了一支」。
摔到手機也沒關係
該文引起討論，其實是因為三星的Galaxy S23預購活動有「舊換新」限時加碼優惠，購買S23系列手機最高可折4000元，「低價收，拿去折S23」，也難怪會吸引不少人徵收Galaxy A50。另外也有網友提到，店員表示「只要是台灣買的」、「（官網舊換新）表列的那些型號只要能開機就能折抵」、「我問門市說摔到但能開機就是四千」。鼓勵想換S23的人「有爛爛手機還是可以用舊換新去折抵。」
《聯合新聞網》發現，2019年推出的Galaxy A50當時定價為1萬1990元，到三星官網舊換新服務的價格為收購價900元，再到PTT的「mobilesales」查詢，2月6日至7日間，至少有11篇Galaxy A50的徵求文（註：Po文因不符規定已遭版主刪除），以1000至1500價格買入，搭配今（7）日起跑的預購Galaxy S23舊換新加碼折抵的活動，總計最多可折抵4900元購機費用。
算給你看「賺多少錢」
不過其中有一些眉角需注意，像是三星舊換新加碼部分，S23、S23+僅加碼1000元、S23 Ultra才是額外加碼4000元，《聯合新聞網》綜合網友提供的手機算給你看划不划算。
1.原本就擁有A50，換S23、S23+或S23 Ultra：
．官網舊換新$900＋S23、S23+加碼$1000－A50購機費用$0＝1900元
．官網舊換新$900＋S23 Ultra加碼$4000－A50購機費用$0＝4900元
2.PTT購買A50二手機1000元，換S23、S23+或S23 Ultra：
．官網舊換新$900＋S23、S23+加碼$1000－A50購機費用$1000＝900元
．官網舊換新$900＋S23 Ultra加碼$4000－A50購機費用$1000＝3900元
3.拿Note 8（2017年），S23、S23+或S23 Ultra：
．官網舊換新$900＋S23、S23+加碼$1000－Note 8購機費用$0＝1900元
．官網舊換新$900＋S23 Ultra加碼$4000－Note 8購機費用$0＝4900元
4.「螢幕破裂」但可開機的S8（2017年），換S23、S23+或S23 Ultra：
．官網舊換新$0-100＋S23、S23+加碼$1000－S8購機費用$0＝1000~1100元
．官網舊換新$0-100＋S23 Ultra加碼$4000－S8購機費用$0＝4000~4100元
能開機至少「保底」1000元
綜合網友及官網提供的資訊，符合以下條件就能至少「保底」1000元折抵金：
1.名列在三星官網舊換新網站列表的手機、平板或穿戴裝置列表
2.需在台灣購買
3.且能開機者
4.換購S23、S23+「保底」加碼折抵1000元、S23 Ultra則加碼則底4000元。
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