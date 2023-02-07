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划算！三星Galaxy S23預購＋舊換新掀「4點賺錢密碼」 網曝眾人都買這款舊手機賺差價

聯合新聞網／ 綜合報導
舊換新加碼折抵部份，僅有S23 Ultra才是額外加碼「4000元」。（三星提供）
舊換新加碼折抵部份，僅有S23 Ultra才是額外加碼「4000元」。（三星提供）

《聯合新聞網》製作三星Galaxy S23預購懶人包」掌握預購禮及手機定價等資訊，其中「舊換新」方案可加碼折抵購機費用讓不少網友找「賺錢密碼」，紛紛購買同一支手機賺取差價換得新手機，引起熱議。

延伸閱讀：

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一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版發文表示，日前發現三星（Samsung）在2019年推出的「Galaxy A50」突然又夯起來，讓他驚訝3GB記憶體配32GB這種規格「突然冒出一堆人收購這支手機，有卦嗎？」隨後也表明「本魯也收了一支」。

摔到手機也沒關係

該文引起討論，其實是因為三星的Galaxy S23預購活動有「舊換新」限時加碼優惠，購買S23系列手機最高可折4000元，「低價收，拿去折S23」，也難怪會吸引不少人徵收Galaxy A50。另外也有網友提到，店員表示「只要是台灣買的」、「（官網舊換新）表列的那些型號只要能開機就能折抵」、「我問門市說摔到但能開機就是四千」。鼓勵想換S23的人「有爛爛手機還是可以用舊換新去折抵。」

《聯合新聞網》發現，2019年推出的Galaxy A50當時定價為1萬1990元，到三星官網舊換新服務的價格為收購價900元，再到PTT的「mobilesales」查詢，2月6日至7日間，至少有11篇Galaxy A50的徵求文（註：Po文因不符規定已遭版主刪除），以1000至1500價格買入，搭配今（7）日起跑的預購Galaxy S23舊換新加碼折抵的活動，總計最多可折抵4900元購機費用。

三星Galaxy A50手機。（翻攝自傑昇通信網站）
三星Galaxy A50手機。（翻攝自傑昇通信網站）

算給你看「賺多少錢」

不過其中有一些眉角需注意，像是三星舊換新加碼部分，S23、S23+僅加碼1000元、S23 Ultra才是額外加碼4000元，《聯合新聞網》綜合網友提供的手機算給你看划不划算。

1.原本就擁有A50，換S23、S23+或S23 Ultra：

．官網舊換新$900＋S23、S23+加碼$1000－A50購機費用$0＝1900元
．官網舊換新$900＋S23 Ultra加碼$4000－A50購機費用$0＝4900元

2.PTT購買A50二手機1000元，換S23、S23+或S23 Ultra：

．官網舊換新$900＋S23、S23+加碼$1000－A50購機費用$1000＝900元
．官網舊換新$900＋S23 Ultra加碼$4000－A50購機費用$1000＝3900元

3.拿Note 8（2017年），S23、S23+或S23 Ultra：

．官網舊換新$900＋S23、S23+加碼$1000－Note 8購機費用$0＝1900元
．官網舊換新$900＋S23 Ultra加碼$4000－Note 8購機費用$0＝4900元

4.「螢幕破裂」但可開機的S8（2017年），換S23、S23+或S23 Ultra：

．官網舊換新$0-100＋S23、S23+加碼$1000－S8購機費用$0＝1000~1100元
．官網舊換新$0-100＋S23 Ultra加碼$4000－S8購機費用$0＝4000~4100元

若以三星Galaxy A50舊換新加碼選購S23 Ultra，可拿到4900元折抵費用。（翻攝自三星官網）
若以三星Galaxy A50舊換新加碼選購S23 Ultra，可拿到4900元折抵費用。（翻攝自三星官網）

能開機至少「保底」1000元

綜合網友及官網提供的資訊，符合以下條件就能至少「保底」1000元折抵金：

1.名列在三星官網舊換新網站列表的手機、平板或穿戴裝置列表
2.需在台灣購買
3.且能開機者
4.換購S23、S23+「保底」加碼折抵1000元、S23 Ultra則加碼則底4000元。

想要加碼舊換新折抵三星Galaxy S23優惠，仍需注意小細節，且S23、S23+和S23 Ultra的折抵費用也不相同。（三星提供）
想要加碼舊換新折抵三星Galaxy S23優惠，仍需注意小細節，且S23、S23+和S23 Ultra的折抵費用也不相同。（三星提供）

Galaxy S23 三星 手機

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