算給你看！三星官網舊換新有玄機 蘋果iPhone可換購更多錢買Galaxy S23
三星（Samsung）Galaxy S23預購開跑，將在2月24日上市，《聯合新聞網》報導「預購懶人包」及「舊換新賺錢密碼」，其實在舊換新部份還有更多「好康可拿」，引起熱議。
★點我看「三星Galaxy S23」懶人包
三星官網的舊換新服務提供手機、平板及穿戴裝置，民眾也可跨廠牌賣出自己心愛的3C產品，不過都以三星及蘋果（Apple）為主。《聯合新聞網》點選三星舊換新服務，也從三星商城S23購買頁面點選「舊換新」方案，以「同期」的手機、平板及穿戴裝置的最高換購價進行比較：
三星官網舊換新 2大廠價格比一比
★手機
蘋果iPhone 13 Pro Max 512GB（2021年）：1萬3600元
三星Galaxy S22 Ultra 512GB（2022年）：9600元
★平板
蘋果M1版iPad Pro 11吋Wi-Fi（2021年）：6900元
三星Galaxy Tab S7+ Wi-Fi（2020年）：3600元
★穿戴裝置
蘋果Apple Watch 7系列（2021年）：2600～3600元
三星Galaxy Watch4 系列（2021年）：600～900元
上表可見發現蘋果不管是手機、平板及穿戴裝置的換購價都相當高，其中以手機iPhone 13 Pro Max與Galaxy S22 Ultra價差最高，達到4000元。而PTT網友先前也分享過換購心得，表示曾換iPhone 12 Pro Max的換購價「是S21U（Galaxy S21 Ultra）的兩倍。」開玩笑說「（三星）官方認證蘋果手機比較值錢。」、「蘋果回收殘值還比較佛。」
蘋果裝置舊換新「縮水」S23額外折抵價
原本三星裝置舊換新並配上S23、S23+「加碼換購價」可額外折抵1000元、S23 Ultra額外折抵4000元，但若以iPhone 13 Pro Max或iPad Pro 11吋Wi-Fi等蘋果iPhone或iPad產品，S23全系列都只能最多加碼折1000元；若為Apple Watch系列，無法獲得額外的購機折抵金。
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