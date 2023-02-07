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算給你看！三星官網舊換新有玄機 蘋果iPhone可換購更多錢買Galaxy S23

聯合新聞網／ 綜合報導
三星今（7）日起舉辦Galaxy S23系列預購活動，其中「舊換新加碼」活動最受矚目。（三星提供）
三星今（7）日起舉辦Galaxy S23系列預購活動，其中「舊換新加碼」活動最受矚目。（三星提供）

三星SamsungGalaxy S23預購開跑，將在2月24日上市，《聯合新聞網》報導「預購懶人包」及「舊換新賺錢密碼」，其實在舊換新部份還有更多「好康可拿」，引起熱議。

★點我看「三星Galaxy S23」懶人包

S23預購禮誰最划算？台灣定價比拚各國舊換新「賺錢密碼」靠這支「這大牌子」換購價好驚人

三星官網的舊換新服務提供手機、平板及穿戴裝置，民眾也可跨廠牌賣出自己心愛的3C產品，不過都以三星及蘋果Apple）為主。《聯合新聞網》點選三星舊換新服務，也從三星商城S23購買頁面點選「舊換新」方案，以「同期」的手機、平板及穿戴裝置的最高換購價進行比較：

三星官網舊換新 2大廠價格比一比

★手機

蘋果iPhone 13 Pro Max 512GB（2021年）：1萬3600元
三星Galaxy S22 Ultra 512GB（2022年）：9600元

三星官網舊換新服務的三星及蘋果價格比較，圖為手機舊換新價格。（翻攝自三星官網）
三星官網舊換新服務的三星及蘋果價格比較，圖為手機舊換新價格。（翻攝自三星官網）

★平板

蘋果M1版iPad Pro 11吋Wi-Fi（2021年）：6900元
三星Galaxy Tab S7+ Wi-Fi（2020年）：3600元

三星官網舊換新服務的三星及蘋果價格比較，圖為平板舊換新價格。（翻攝自三星官網）
三星官網舊換新服務的三星及蘋果價格比較，圖為平板舊換新價格。（翻攝自三星官網）

★穿戴裝置

蘋果Apple Watch 7系列（2021年）：2600～3600元
三星Galaxy Watch4 系列（2021年）：600～900元

三星官網舊換新服務的三星及蘋果價格比較，圖為穿戴裝置舊換新價格。（翻攝自三星官網）
三星官網舊換新服務的三星及蘋果價格比較，圖為穿戴裝置舊換新價格。（翻攝自三星官網）

上表可見發現蘋果不管是手機、平板及穿戴裝置的換購價都相當高，其中以手機iPhone 13 Pro Max與Galaxy S22 Ultra價差最高，達到4000元。而PTT網友先前也分享過換購心得，表示曾換iPhone 12 Pro Max的換購價「是S21U（Galaxy S21 Ultra）的兩倍。」開玩笑說「（三星）官方認證蘋果手機比較值錢。」、「蘋果回收殘值還比較佛。」

蘋果裝置舊換新「縮水」S23額外折抵價

原本三星裝置舊換新並配上S23、S23+「加碼換購價」可額外折抵1000元、S23 Ultra額外折抵4000元，但若以iPhone 13 Pro Max或iPad Pro 11吋Wi-Fi等蘋果iPhone或iPad產品，S23全系列都只能最多加碼折1000元；若為Apple Watch系列，無法獲得額外的購機折抵金。

但若以iPhone或iPad等蘋果產品，S23全系列都只能最多加碼折1000元。（翻攝自三星官網）
但若以iPhone或iPad等蘋果產品，S23全系列都只能最多加碼折1000元。（翻攝自三星官網）

網友發現iPhone、iPad或Apple Watch等蘋果裝置，到三星官網舊換新價格會比三星自家產品要來得好。（翻攝自蘋果官網）
網友發現iPhone、iPad或Apple Watch等蘋果裝置，到三星官網舊換新價格會比三星自家產品要來得好。（翻攝自蘋果官網）

Galaxy S23 三星 手機 Samsung 蘋果 Apple iPad iPhone

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