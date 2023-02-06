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三星S23系列台灣價格最貴漲3000元！2圖看這款最划算、各國價格「誰最便宜」

聯合新聞網／ 綜合報導
Galaxy S23系列在台上市，S23（右）定價2萬6900元起、S23+（左）為3萬3900元起、S23 Ultra為4萬900元起。（三星提供）
Galaxy S23系列在台上市，S23（右）定價2萬6900元起、S23+（左）為3萬3900元起、S23 Ultra為4萬900元起。（三星提供）

三星SamsungGalaxy S23系列手機今（6）日公布價格，以旗艦款Galaxy S23 Ultra 12GB／256GB定價為4萬4900元，比舊款S22 Ultra貴了3000元，S23系列手機平均漲了2000至3000元。但對比其他國家，台灣定價是否相對便宜呢？《聯合新聞網》製圖帶你了解。

Galaxy S23比舊款漲2000

三星Galaxy S23系列新舊款價格比一比。（製圖／聯合新聞網）
三星Galaxy S23系列新舊款價格比一比。（製圖／聯合新聞網）

Galaxy S23系列手機今日公布價格，全面漲價2000至3000元，像是6.1吋S23 128GB、256GB各自定價為2萬6900元、2萬8900元，比舊款S22的2萬4900元、2萬6900元漲了2000元；S23+雖然沒有128GB版本，但256GB的定價也漲2000元至3萬3900元，若想要增加至512GB，則再加4000元（3萬7900元）就能入手。

S23 Ultra在256GB部分只漲2000元，512GB也和S23+算法相同，提升容量再加4000元就可入手，但仔細觀看，S22 Ultra系列從256GB到512GB只加了3000元。512GB定價為4萬4900元，舊款為4萬1900元，增加容量又增加了價格，看起來購買S23 Ultra的256GB版本比較划算。

Galaxy S23 Ultra搭配2億畫素主鏡頭，拍照效果更傑出。（三星提供）
Galaxy S23 Ultra搭配2億畫素主鏡頭，拍照效果更傑出。（三星提供）

美國S23系列最便宜

三星Galaxy S23系列各國定價比一比。（製圖／聯合新聞網）
三星Galaxy S23系列各國定價比一比。（製圖／聯合新聞網）

隨著S23系列台灣價格出爐，《聯合新聞網》比較各國如泰國、美國、英國價格發現，台灣S23系列的定價並不算太貴，便宜程度「遊走」在第2、第3名間。

整體來說，最便宜的三星手機在「美國」，像是S23的128GB版本定價位799美元（約台幣2萬3725元），台灣為2萬6900元，便宜了3175元，而英國版需要約台幣3萬1276元，貴了4376元。

S23+的部分，泰國因匯率換算的關係，S23+的256GB版本為3萬7900泰銖（約台幣3萬3889元），比台灣的3萬3900元便宜了11元，最貴的仍是英國版256GB，買起來還比512GB還不划算，比台灣貴了4744元。

Galaxy S23 Ultra依舊有S pen功能。（三星提供）
Galaxy S23 Ultra依舊有S pen功能。（三星提供）

最受關注的S23 Ultra，美國「最便宜」的差價S23 Ultra 512GB版本為1299美元（約台幣3萬8571元），比台灣版4萬4900元便宜了6329元，其他也都有5千元的差價；英國版則是貴了約5千至6千元台幣；泰國版則以256GB、512GB版本比台灣版便宜約台幣1646元、281元。

Galaxy S23 三星 手機 Samsung

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