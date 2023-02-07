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懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

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懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
三星Galaxy S23系列手機價格出爐，也推出相關預購方案，但哪一種最適合你，《聯合新聞網》製成懶人包帶你了解。（三星提供）
三星Galaxy S23系列手機價格出爐，也推出相關預購方案，但哪一種最適合你，《聯合新聞網》製成懶人包帶你了解。（三星提供）

三星SamsungGalaxy S23系列手機價格出爐，最便宜的6.1吋S23為2萬6900元，2月7日中午12點起展開預購、2月24日上市。外界期待這次三星官方給了哪些預購禮，《聯合新聞網》分成「有預購」與「沒預購」的2大部分、3種購買方式製成「懶人包」，帶你大方向了解「好康」、一看就清楚。

4色非每個款式都有

據三星提供資料顯示，雖然S23系列提供4種顏色可挑選，但僅有6.8吋Galaxy S23 Ultra的1TB系列僅提供深林黑與曇花白，並只在三星智慧館、三星商城、遠傳電信門市、遠傳電信網路門市、遠傳friDay購物販售。

Galaxy S23定價為何？

三星Galaxy S23系列新舊款價格比一比。（製圖／聯合新聞網）
三星Galaxy S23系列新舊款價格比一比。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》曾報導Galaxy S23系列與舊款Galaxy S22的新舊款定價差距及與各國的定價比一比，整體來說台灣售價不算太貴。

延伸閱讀：

三星S23系列台灣價格最貴漲3000元！2圖看這款最划算、各國價格「誰最便宜」


我想預購S23系列，會獲得什麼預購禮嗎？

不同通路會有不同預購禮，分成「2大類」預購平台，預購時間與平台資訊如下：

預購時間：2月7日12:00起至2月19日23:59止
預購平台：第1種為三星智慧館或三星商城；第2種為全台指定通路預購登記

1.三星智慧館或三星商城

★「三星智慧館」預購Galaxy S23系列手機

預購優惠有什麼？

．「舊換新」加碼折抵，S23 Ultra可折抵4000元／S23、S23+為1000元
．享免費延長保固1年
．指定銀行刷卡購機最高2000元、購新機0負擔
．指定商品加價購優惠，包含Galaxy Watch5、Watch5 Pro的75折加購價Galaxy Buds2 Pro、Buds2的5折加購價

預購禮是什麼？

需在2023/3/12的23:59前完成取貨，系統將自動登錄指定資料，經審查後符合資格者，即可獲得預購禮贈品，細項如下：

Galaxy S23、S23+
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．三星原廠螢幕保護貼（價值490元）
．adidas商品抵用券500元

「三星智慧館」預購Galaxy S23系列手機，可獲得「預購禮」。S23、S23+和S23 Ultra的贈品差異為保護貼和無線充電板。（圖／翻攝自三星官網）
「三星智慧館」預購Galaxy S23系列手機，可獲得「預購禮」。S23、S23+和S23 Ultra的贈品差異為保護貼和無線充電板。（圖／翻攝自三星官網）

在「三星智慧館」預購Galaxy S23系列手機，可獲得預購禮「adidas Samba聯名保護殼」。（三星提供）
在「三星智慧館」預購Galaxy S23系列手機，可獲得預購禮「adidas Samba聯名保護殼」。（三星提供）

Galaxy S23 Ultra
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．無線閃充充電板15W（價值1790元）
．adidas商品抵用券500元

微風南山的「三星旗艦體驗館」已展出Galaxy S23系列手機，可讓民眾好好「玩好玩滿」。（圖／翻攝自SAMSUNG 微風南山旗艦體驗館臉書）
微風南山的「三星旗艦體驗館」已展出Galaxy S23系列手機，可讓民眾好好「玩好玩滿」。（圖／翻攝自SAMSUNG 微風南山旗艦體驗館臉書）

限量名額取機獲「加碼禮」

若在三星智慧館預購「Galaxy S23 Ultra」，並在2月21日至2月28日至門市完成預購取機用戶，可獲得「限量取機加碼禮」，但有限定名額、非人人有獎。指定地點如下：

．三星旗艦體驗館 微風南山、三星體驗館：加碼送3000郵政禮券。
．三星智慧館、三星快閃門市：加碼送1000郵政禮券

若在三星智慧館預購「Galaxy S23 Ultra」，並在2月21日至2月28日至門市完成預購取機用戶，可獲得「限量取機加碼禮」。（三星提供）
若在三星智慧館預購「Galaxy S23 Ultra」，並在2月21日至2月28日至門市完成預購取機用戶，可獲得「限量取機加碼禮」。（三星提供）

別忘記還可拿這些

．完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。
　（限量8000份，2月16日開放登錄，點我進入登記

．「三星智慧館」購買S23旗艦系列，註冊並登錄Galaxy Store三星應用商店，可在活動頁領取1張Galaxy Store 500元優惠券。
　（限量3000份，點我進入登記

完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名的相關步驟，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。（翻攝自三星官網）
完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名的相關步驟，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。（翻攝自三星官網）

★「三星商城」預購Galaxy S23系列手機

預購優惠有什麼？

．LINE POINTS回饋：Galaxy S23 Ultra享4%（預購首2日再加碼1%）／S23、S23+享3%（預購首2日再加碼1%）
．LINE Pay購機享抽紅包，最高888點
．「舊換新」加碼折抵，S23 Ultra可折抵4000元／S23、S23+為1000元
．享免費延長保固1年
．指定銀行刷卡購機最高2000元、指定25家銀行最高24期分期零利率
．指定商品加價購優惠，包含Galaxy Watch5、Watch5 Pro的75折加購價；Galaxy Buds2 Pro、Buds2的5折加購價
．新註冊三星帳號之「新會員」，購機立即折抵300元

在三星智慧館或三星商城預購Galaxy S23系列，可享有指定商品加價購優惠，包含Galaxy Watch5、Watch5 Pro、Galaxy Buds2 Pro和Buds2。（翻攝自三星官網）
在三星智慧館或三星商城預購Galaxy S23系列，可享有指定商品加價購優惠，包含Galaxy Watch5、Watch5 Pro、Galaxy Buds2 Pro和Buds2。（翻攝自三星官網）

三星商城已在網站貼出預購好禮資訊。（翻攝自三星官網）
三星商城已在網站貼出預購好禮資訊。（翻攝自三星官網）

預購禮是什麼？

將享預購禮「免登錄」禮遇，預購贈品將隨手機一同出貨，細項如下：

Galaxy S23、S23+
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．三星原廠螢幕保護貼（價值490元）
．adidas商品抵用券500元

Galaxy S23 Ultra
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．無線閃充充電板15W（價值1790元）
．adidas商品抵用券500元

別忘記還可拿這些

．完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。
　（限量8000份，2月16日開放登錄，點我進入登記

2. 「指定實體通路或指定線上通路」預購（非三星智慧館及三星商城）

步驟是什麼？

STEP 1.於全台指定實體通路或指定線上通路預購Galaxy S23系列手機。

STEP 2.需在2023/3/12的23:59前完成預購取貨，並於2023/3/19的23:59前至預購禮登錄送網站完成登錄，輸入「指定個人資料」、「商品IMEI/SN」、「訂單編號(指定線上通路購買需填寫)」，並上傳「購買憑證」。

STEP 3.審核通過後，將由三星活動小組寄發簡訊與E-mail，提供三星商城預購贈品兌換序號與兌換網址，序號需在2023/4/15的23:59以前兌換完畢，逾期自動失效。

※預購禮登錄網址（非三星智慧館及三星商城）：

https://promotion.twsamsungcampaign.com/index.aspx

預購禮有什麼？

Galaxy S23、S23+
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．三星原廠螢幕保護貼（價值490元）
．adidas商品抵用券500元

Galaxy S23 Ultra
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．無線閃充充電板15W（價值1790元）
．adidas商品抵用券500元


我沒預購的話，還有購買禮嗎？

針對沒預購者至「三星智慧館」購買Galaxy 23系列，官方列出一系列活動，資訊如下：

1.上網登錄獲2好禮

沒預購者可從2月24日8:00至4月30日23:59期間，於「三星智慧館」購買S23系列手機，登錄指定資料並上傳購買憑證，經審查後符合資格者，就能獲得「上市禮」，贈品細項為（數量有限，送完為止）：

．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．矽膠薄型保護殼（附指環帶）（建議售價1290元）。

※上市禮登錄網址：

https://sesmember.twsamsungcampaign.com/step1.aspx

沒預購者若從「三星智慧館」購買Galaxy S23系列手機，登錄後就能獲得「上市禮」，贈品為45W快充旅充組Type-C、．矽膠薄型保護殼。（翻攝自三星官網）
沒預購者若從「三星智慧館」購買Galaxy S23系列手機，登錄後就能獲得「上市禮」，贈品為45W快充旅充組Type-C、．矽膠薄型保護殼。（翻攝自三星官網）

2.「三星智慧館」送配件購物金

非預購者若到「三星智慧館」購買S23旗艦系列手機，如S23 Ultra可享2000配件購物金，S23、S23+享1000配件購物金，活動期限為2月24日起至4月30日。

三星Galaxy S23系列手機2月24日上市，右起為S23、S23+及S23 Ultra。（三星提供）
三星Galaxy S23系列手機2月24日上市，右起為S23、S23+及S23 Ultra。（三星提供）

3.別忘記還可拿這些

．完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。
　　（限量8000份，2月16日開放登錄，點我進入登記

．「三星智慧館」購買S23旗艦系列，註冊並登錄Galaxy Store三星應用商店，可在活動頁領取1張Galaxy Store 500元優惠券。
　　（限量3000份，點我進入登記

Galaxy S23 三星 Samsung 悠遊卡

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