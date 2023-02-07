懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
三星（Samsung）Galaxy S23系列手機價格出爐，最便宜的6.1吋S23為2萬6900元，2月7日中午12點起展開預購、2月24日上市。外界期待這次三星官方給了哪些預購禮，《聯合新聞網》分成「有預購」與「沒預購」的2大部分、3種購買方式製成「懶人包」，帶你大方向了解「好康」、一看就清楚。
4色非每個款式都有
據三星提供資料顯示，雖然S23系列提供4種顏色可挑選，但僅有6.8吋Galaxy S23 Ultra的1TB系列僅提供深林黑與曇花白，並只在三星智慧館、三星商城、遠傳電信門市、遠傳電信網路門市、遠傳friDay購物販售。
Galaxy S23定價為何？
《聯合新聞網》曾報導Galaxy S23系列與舊款Galaxy S22的新舊款定價差距及與各國的定價比一比，整體來說台灣售價不算太貴。
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我想預購S23系列，會獲得什麼預購禮嗎？
不同通路會有不同預購禮，分成「2大類」預購平台，預購時間與平台資訊如下：
預購時間：2月7日12:00起至2月19日23:59止
預購平台：第1種為三星智慧館或三星商城；第2種為全台指定通路預購登記
1.三星智慧館或三星商城
★「三星智慧館」預購Galaxy S23系列手機
預購優惠有什麼？
．「舊換新」加碼折抵，S23 Ultra可折抵4000元／S23、S23+為1000元
．享免費延長保固1年
．指定銀行刷卡購機最高2000元、購新機0負擔
．指定商品加價購優惠，包含Galaxy Watch5、Watch5 Pro的75折加購價；Galaxy Buds2 Pro、Buds2的5折加購價
預購禮是什麼？
需在2023/3/12的23:59前完成取貨，系統將自動登錄指定資料，經審查後符合資格者，即可獲得預購禮贈品，細項如下：
Galaxy S23、S23+
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．三星原廠螢幕保護貼（價值490元）
．adidas商品抵用券500元
Galaxy S23 Ultra
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．無線閃充充電板15W（價值1790元）
．adidas商品抵用券500元
限量名額取機獲「加碼禮」
若在三星智慧館預購「Galaxy S23 Ultra」，並在2月21日至2月28日至門市完成預購取機用戶，可獲得「限量取機加碼禮」，但有限定名額、非人人有獎。指定地點如下：
．三星旗艦體驗館 微風南山、三星體驗館：加碼送3000郵政禮券。
．三星智慧館、三星快閃門市：加碼送1000郵政禮券
別忘記還可拿這些
．完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。
（限量8000份，2月16日開放登錄，點我進入登記）
．「三星智慧館」購買S23旗艦系列，註冊並登錄Galaxy Store三星應用商店，可在活動頁領取1張Galaxy Store 500元優惠券。
（限量3000份，點我進入登記）
★「三星商城」預購Galaxy S23系列手機
預購優惠有什麼？
．LINE POINTS回饋：Galaxy S23 Ultra享4%（預購首2日再加碼1%）／S23、S23+享3%（預購首2日再加碼1%）
．LINE Pay購機享抽紅包，最高888點
．「舊換新」加碼折抵，S23 Ultra可折抵4000元／S23、S23+為1000元
．享免費延長保固1年
．指定銀行刷卡購機最高2000元、指定25家銀行最高24期分期零利率
．指定商品加價購優惠，包含Galaxy Watch5、Watch5 Pro的75折加購價；Galaxy Buds2 Pro、Buds2的5折加購價
．新註冊三星帳號之「新會員」，購機立即折抵300元
預購禮是什麼？
將享預購禮「免登錄」禮遇，預購贈品將隨手機一同出貨，細項如下：
Galaxy S23、S23+
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．三星原廠螢幕保護貼（價值490元）
．adidas商品抵用券500元
Galaxy S23 Ultra
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．無線閃充充電板15W（價值1790元）
．adidas商品抵用券500元
別忘記還可拿這些
．完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。
（限量8000份，2月16日開放登錄，點我進入登記）
2. 「指定實體通路或指定線上通路」預購（非三星智慧館及三星商城）
步驟是什麼？
STEP 1.於全台指定實體通路或指定線上通路預購Galaxy S23系列手機。
STEP 2.需在2023/3/12的23:59前完成預購取貨，並於2023/3/19的23:59前至預購禮登錄送網站完成登錄，輸入「指定個人資料」、「商品IMEI/SN」、「訂單編號(指定線上通路購買需填寫)」，並上傳「購買憑證」。
STEP 3.審核通過後，將由三星活動小組寄發簡訊與E-mail，提供三星商城預購贈品兌換序號與兌換網址，序號需在2023/4/15的23:59以前兌換完畢，逾期自動失效。
※預購禮登錄網址（非三星智慧館及三星商城）：
預購禮有什麼？
Galaxy S23、S23+
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．三星原廠螢幕保護貼（價值490元）
．adidas商品抵用券500元
Galaxy S23 Ultra
．adidas Samba聯名保護殼（價值1290元）
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．無線閃充充電板15W（價值1790元）
．adidas商品抵用券500元
我沒預購的話，還有購買禮嗎？
針對沒預購者至「三星智慧館」購買Galaxy 23系列，官方列出一系列活動，資訊如下：
1.上網登錄獲2好禮
沒預購者可從2月24日8:00至4月30日23:59期間，於「三星智慧館」購買S23系列手機，登錄指定資料並上傳購買憑證，經審查後符合資格者，就能獲得「上市禮」，贈品細項為（數量有限，送完為止）：
．45W快充旅充組Type-C（價值1690元）
．矽膠薄型保護殼（附指環帶）（建議售價1290元）。
※上市禮登錄網址：
2.「三星智慧館」送配件購物金
非預購者若到「三星智慧館」購買S23旗艦系列手機，如S23 Ultra可享2000配件購物金，S23、S23+享1000配件購物金，活動期限為2月24日起至4月30日。
3.別忘記還可拿這些
．完成Samsung Wallet悠遊卡下載記名，S23、S23+可享200元回饋、S23 Ultra可享350元回饋。
（限量8000份，2月16日開放登錄，點我進入登記）
．「三星智慧館」購買S23旗艦系列，註冊並登錄Galaxy Store三星應用商店，可在活動頁領取1張Galaxy Store 500元優惠券。
（限量3000份，點我進入登記）
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