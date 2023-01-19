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中華文物學會傳承創新 張富荃接任第十六屆理事長

聯合新聞網／ CANS藝術新聞
第十六屆理事長交接
第十六屆理事長交接

以推廣中華文化為職志，致力提升國內文物收藏、鑑賞、交流與研究的中華文物學會，於12月14日假台北喜來登飯店舉行第十六屆理事長交接。在前理事長洪三雄的監交下，張富荃從第十五屆理事長陳筱君手中接下印信，正式成為新任理事長，任期三年。

甫卸任的第十五屆理事長陳筱君女士致詞時表示：「這三年的任期，儘管受到疫情影響甚鉅，仍與國際中國鼻煙壺學會𢹂手合作舉辦【掌上乾坤—鼻煙壺收藏精品展】，並舉辦了多場備受矚目的講座，特別感謝理監事的團結合作，以及鴻禧美術館、榮譽顧問及業內夥伴的支持，謝謝大家的情義相挺，學會才有穩步向前的動力，順利走過這段艱難的時刻。並期許在張理事長的領導與理監事們的合作下，永續發展，為文化傳承創造新的契機。」

交接晚宴歡樂溫馨，與會貴賓包括前海基會董事長陳德新先生、鴻禧文教基金會執行長廖桂英女士、華人思維學院執行長戴忠仁先生、臺紅興業董事長周海聖、知名美食評論家陶禮君女士等貴賓，場面十分熱烈，也突顯中華文物學會在華人收藏圈舉足輕重的地位。

新任張富荃理事長在接下印信後，也發表感言表示，未來三年肩負承先啟後的重任，並以『任重道遠，勇於承擔』自勉。他說道，「過去的三年受到疫情衝擊，會務推展仍能持續不輟，包括擴大線上講座與國際接軌的展覽等活動皆圓滿完成，這都要感謝歷屆理事長以及理監事們共同努力的成果，接下來疫情漸緩，世界各國國門陸續開放，第十六屆的理監事也增加了多位的生力軍，老枝加新幹，相信在這樣氛圍下，國內外的各項學術文化交流更加熱絡，必定會有一番不同的新氣象。未來將秉持初心，在前輩深耕的基礎上，在傳承與創新之間持續努力，共同迎向中華文物學術交流的美好藍海！」

北京多家拍賣公司宣布 2022秋拍延期舉行

隨著疫情全面放開，北京迎來新冠感染高峰期，北京多家拍賣公司於12月中旬宣布2022秋拍延期舉辦。12月12日，北京誠軒拍賣發布通告表示「因為疫情變化和市場心理等多重原因，誠軒拍賣決定中止2022年秋季拍賣會，今年將不再舉辦拍賣活動。」12月13日，永樂國際拍賣公司發布消息，原定12月17日啟幕的永樂2022秋季拍賣會將延期舉行。12月15日，北京保利拍賣同樣發布延期通知，原定於12月22日啟幕的北京保利2022秋拍延期舉辦。截止《CANS藝術新聞》本期截稿前夕，北京僅中國嘉德、中漢拍賣等少數拍賣公司如期舉行秋季拍賣會，除了開拍國際確定將秋拍延至2023年1月2日舉行，北京各大拍賣行尚未發布確切的拍賣時間。中貿聖佳拍賣則轉戰杭州在12月26日舉行預展，29日開槌。

2023年1月號 No.300
2023年1月號 No.300

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