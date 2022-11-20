快訊

一張圖看天氣！這晚開始變天「全台有雨」 周日陽光露臉

T1聯盟／台中太陽曝喜訊 「矮湯」有意願明年3月來台

18歲即成年 影響房地三稅節稅權益一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市立美術館 【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】

聯合新聞網／ 亞洲藝術新聞

科技程式精算與哲學知覺的極致演出

對大多數的人來講，可能未必那麼強烈的覺知三年Covid-19改變了什麼？比如說，移動的限制、社交距離、疫苗的類項；還有戴口罩！口罩，戴在臉上，固然是為了保護自己也尊重他人，可是口罩幾乎遮掩了半張臉，過去我們習慣清溜溜面對面看著眼前的人，三年；卻讓我們只能看著對方的一雙眼。日子久了，我們似乎也習慣眼前的人，好像只有一雙眼，其它…就沒有其它啦！新學期都未必清楚同班同學到底長什麼樣，旋即就已經升了二年級！在捷運上，心裡老犯嘀咕；隔壁兩位長相大嬸般的小姐怎話那麼多，難道不知道即便是隔著口罩噴口水，也挺令人發毛的嗎？我們其實都不知道，原來；三年的疫情讓每個人內心戲都超級活躍、想像性也無比豐沛！

黃心健 血脈之線 3D列印 Lucite包埋 W13.7xH16.7xL29.7cm 2020 攝影/當代藝術新聞
黃心健 血脈之線 3D列印 Lucite包埋 W13.7xH16.7xL29.7cm 2020 攝影/當代藝術新聞

現境的限制或者開通，事實上都會牽扯出許許多拓展可能，當疫情嚴重隔絕人與人之間不再如過去日常接觸，其實也啟動了腦部/心裡諸多活動，換到科技領域來類推；也就等於我們無形間在「履行」了某種程度的RRRR！

這麼多的R，到底是意味著什麼呢？最通常我們知道VR/XR，但AR/MR又是什麼呢？VR指的是虛擬實境Virtual Reality、XR指的是延展實境Extended Reality、AR講的是擴增實境Augmented Reality、MR是混合實境Mixed Reality。這也就是說，科技範疇中的這許多R，似乎在這段疫情期間，我們或多或少都在服膺這種原本是以科技做為工具的溝通方式，卻全都在我們的腦子裡被發揮到無形。有了這個前提之後，再來說說高美館自從2017年法人化第6檔自製售票大展【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】，方不難理解黃心健這個亞洲首次大型回顧展選在這時間點推出更具深意與玩味。

【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】展的沉浸式空間 攝影/當代藝術新聞
【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】展的沉浸式空間 攝影/當代藝術新聞

黃心健擅長說故事，當他把這項特質透過新媒體藝術來呈現，也就更增添作品與人共鳴。對黃心健而言，當人戴上沉浸式體驗的眼罩，也就意味著人已經暫時離開了原體；進入一個X人稱、跨入一個虛擬實境裡。而所謂虛擬實境，實際上也不全然是所謂虛擬，基礎上是建立在現實的實境所加以增擴的一個虛擬空間，在這樣的空間中，黃心健讓受眾感受到〈登月〉、體察人與建築間息息緊扣的〈沙中房間〉依存關係、貼身觸碰死亡之後的〈失身記〉…。黃心健通過精密的科技工具來談人的入境與出境、來談身體其實只是受體、來談太空登陸身心的聚離…。這位個性溫暖的藝術家，作品輕聲細語，在結構精準的科技程式運算下，生命在面對所有的進與退、得與捨，皆洋溢著屬於黃心健自身的哲學知覺。

《當代藝術新聞》2022年11月號 No.214
《當代藝術新聞》2022年11月號 No.214

延伸閱讀

「選錯市長影響深遠」高雄綠委齊聚桃園為鄭運鵬拜票

綠罵擋前瞻傷害高雄 柯志恩：高鐵不進市區才是阻擋

艾司摩爾捨高雄去新北？高市經發局回應了

另類行銷地方 六甲公所3款文創口罩吸睛

相關新聞

高雄市立美術館 【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】

對大多數的人來講，可能未必那麼強烈的覺知三年Covid-19改變了什麼？比如說，移動的限制、社交距離、疫苗的類項；還有戴口罩！口罩，戴在臉上，固然是為了保護自己也尊重他人，可是口罩幾乎遮掩了半張臉，過去我們習慣清溜溜面對面看著眼前的人，三年；卻讓我們只能看著對方的一雙眼。

內質化強烈提升 ART TAIPEI 又該如何製造利多

從市集化的概念來看，Art Taipei自然是成功的。畢竟，市集的概念本意就是集中在眼前的關注，而不需要太計較對未來前瞻性的走法與想像。這使得我們能充分看出Art Taipei所帶起的風向是一股現階段產業專注於眼前市場需求生產進度與量化，但卻少了對產品本身的經營和想像。

為盛夏劃上完美句點 古今匯聚 含金量最高【新創生活展】

今年雲集香港典亞藝博大腕級古董商，及入選國際藝博當代藝術的頂尖藝廊，帶來具備高度鑑賞與收藏價值的珍玩藏品，並重量級古董商齊聚港都高雄展出。

將走向後物資時代的「香港」

香港的未來在哪？我認為是作為國際藝文中心的企圖。過去，我們都知道香港是名符其實的國際金融中心，但現在香港想作國際的藝術中心，向紐約看齊。

采泥藝術 林清汶：談周慶輝【人的莊園】在里斯本東方博物館

擅於築夢又精於管理運營戰略規劃的采泥藝術負責人林清汶，在畫廊今年滿十歲之際，一舉將觸角延伸到國際；夢想落實於葡萄牙里斯本的東方博物館（Museu do Oriente）；而擔任這項歷史性新頁締造的是藝術家b ，這同時更成為台灣藝術家遠赴葡萄牙舉行大型個展的第一人。

桃美館【2022橫山獎：書藝研究與評論雙年獎】徵件開跑

桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）辦理【2022橫山獎：書藝研究與評論雙年獎】，9月15日至30日開放線上報名。本日公布國際評審團名單，依「研究論文」及「藝術評論」分類邀集國際級專家，評定本屆參賽作品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。