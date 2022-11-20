高雄市立美術館 【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】

科技程式精算與哲學知覺的極致演出

對大多數的人來講，可能未必那麼強烈的覺知三年Covid-19改變了什麼？比如說，移動的限制、社交距離、疫苗的類項；還有戴口罩！口罩，戴在臉上，固然是為了保護自己也尊重他人，可是口罩幾乎遮掩了半張臉，過去我們習慣清溜溜面對面看著眼前的人，三年；卻讓我們只能看著對方的一雙眼。日子久了，我們似乎也習慣眼前的人，好像只有一雙眼，其它…就沒有其它啦！新學期都未必清楚同班同學到底長什麼樣，旋即就已經升了二年級！在捷運上，心裡老犯嘀咕；隔壁兩位長相大嬸般的小姐怎話那麼多，難道不知道即便是隔著口罩噴口水，也挺令人發毛的嗎？我們其實都不知道，原來；三年的疫情讓每個人內心戲都超級活躍、想像性也無比豐沛！

黃心健 血脈之線 3D列印 Lucite包埋 W13.7xH16.7xL29.7cm 2020 攝影/當代藝術新聞

現境的限制或者開通，事實上都會牽扯出許許多拓展可能，當疫情嚴重隔絕人與人之間不再如過去日常接觸，其實也啟動了腦部/心裡諸多活動，換到科技領域來類推；也就等於我們無形間在「履行」了某種程度的RRRR！

這麼多的R，到底是意味著什麼呢？最通常我們知道VR/XR，但AR/MR又是什麼呢？VR指的是虛擬實境Virtual Reality、XR指的是延展實境Extended Reality、AR講的是擴增實境Augmented Reality、MR是混合實境Mixed Reality。這也就是說，科技範疇中的這許多R，似乎在這段疫情期間，我們或多或少都在服膺這種原本是以科技做為工具的溝通方式，卻全都在我們的腦子裡被發揮到無形。有了這個前提之後，再來說說高美館自從2017年法人化第6檔自製售票大展【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】，方不難理解黃心健這個亞洲首次大型回顧展選在這時間點推出更具深意與玩味。

【X人稱-黃心健的元宇宙劇場】展的沉浸式空間 攝影/當代藝術新聞

黃心健擅長說故事，當他把這項特質透過新媒體藝術來呈現，也就更增添作品與人共鳴。對黃心健而言，當人戴上沉浸式體驗的眼罩，也就意味著人已經暫時離開了原體；進入一個X人稱、跨入一個虛擬實境裡。而所謂虛擬實境，實際上也不全然是所謂虛擬，基礎上是建立在現實的實境所加以增擴的一個虛擬空間，在這樣的空間中，黃心健讓受眾感受到〈登月〉、體察人與建築間息息緊扣的〈沙中房間〉依存關係、貼身觸碰死亡之後的〈失身記〉…。黃心健通過精密的科技工具來談人的入境與出境、來談身體其實只是受體、來談太空登陸身心的聚離…。這位個性溫暖的藝術家，作品輕聲細語，在結構精準的科技程式運算下，生命在面對所有的進與退、得與捨，皆洋溢著屬於黃心健自身的哲學知覺。