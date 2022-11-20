內質化強烈提升 ART TAIPEI 又該如何製造利多

2022年第29屆Art Taipei

文 / 鄭乃銘 攝影 / 當代藝術新聞

2022年第29屆Art Taipei不能說是好，但；它絕對是成功的。

從市集化的概念來看，Art Taipei自然是成功的。畢竟，市集的概念本意就是集中在眼前的關注，而不需要太計較對未來前瞻性的走法與想像。這使得我們能充分看出Art Taipei所帶起的風向是一股現階段產業專注於眼前市場需求生產進度與量化，但卻少了對產品本身的經營和想像。過多因應流行化的物件與議題，凸顯的往往也只是多數人內心的不安全感，卻未必真正表露自己在這方面的資質，自然也就更看不出對未來更具有遼闊的壯志了。但說老實話，這樣的「特質」存在於Art Taipei已經很多時了。

高雄琢璞藝術主打張騰遠，成為整場視覺強度最高、主題意識最強的畫廊代表。 圖片提供/張騰遠

只是回歸到真實現狀，在撩不起國際一線畫廊對於Art Taipei的「興緻」多時情態下，Art Taipei轉而對內質化提升，這絕對是件好事；也是件相當可喜的事，而這也可以說是2022年Art Taipei非常令人覺得很棒的一個現象。但這也絕對是因為受制於三年新冠疫情的衝擊，使得整體的國際藝術市場都不得不面對自己區域本質的重視與盤整，進而將眼光與重點調回放在眼前的利益取得。因此，這樣的因勢利導背後的關鍵點是在現實作弄，而不是出自於區域市場本質性自覺。這點，放諸於國際皆是如此。

成立10年的采泥藝術，負責人林清汶個人魅力成功塑造所屬藝術家群市場新價值。

異雲書屋的鄭在東新作，超級吸睛。

從均質來看，2022年Art Taipei展場視覺強度最令人好感、主題意識也最清楚的莫過於「琢璞藝術中心」。全場只由一位藝術家主控，張騰遠原本的個人粉絲、藏家流量就驚人，空間成就出作品的魅力及完整度，在預展幾小時內就率先全場登上完售寶座。「亞紀畫廊」也是整體視覺感清新的畫廊代表之一，其中，陳嘉駿的作品超級耐人細細觀賞，他應該是與張騰遠、范揚宗並為今年明星氣質最佳的三位藝術家。當然，李吉祥的新作也相當驚艷。「就在藝術空間」的吳東龍，作品氣質依舊壓倒所有。「也趣藝廊」呈現20年深耕本土當代藝術家與開創海外合作的豐碩成果，范揚宗一大二小作品，根本還沒進到會場就已經掛單。而最值得靜心欣賞更在於須田悅弘那彷若從展牆長出來的鈴噹花木雕，簡直是全場最安靜的經典。只是，有看到的人，不知道多不多？

非畫廊的李俊陽新作

台南加力畫廊的義大利Sabina Feroci雕塑，藏家候補名單呈倍數增加

WITHoutART galerie的祕魯Martin Salazar木雕

「采泥藝術」是10年的學業成績報告，作品精準與負責人親和力超高魅力互為等號，其中；宋曉明、董承濂、張嘉穎、蔡孟閶、陸先銘作品最好。「伊日藝術計劃」還是最具有可觀性的畫廊，藝術家作品素質固然上下不一，可是這家畫廊對本土當代的獨特眼光是近年最受到注視的唯一畫廊代表。「非畫廊」的李俊陽作品展現新面貌。「月臨畫廊」的蘇煌盛相當相當好。「ARTAGE藝術時代」的鹽田千春作品稀珍性最高。「安卓畫廊」的林煒翔，堪稱是全場最乾淨清新的空氣。「異雲書屋」裡的鄭在東新作，則是超級吸睛。「日動畫廊」1992年次的藝術家荒木名月作品、「WITHoutART galerie藝吾界畫廊」的1964年次祕魯藝術家馬丁‧薩拉薩Martin Salazar木雕、「加力畫廊」1971年出生的義大利藝術家莎賓娜‧費洛奇Sabina Feroci以紙、紙漿及鐵件創作的雕刻，則是全場我個人很愛的三位藝術家。Sabina Feroci是「加力」畫廊代理藝術家，已不是初次登上Art Taipei，這回卻快速懾服台灣藏家，作品瞬間秒殺之餘，等待藏家名單也落落長了。這點，跟「也趣畫廊」的范揚宗一模一樣。「MIT」部分對材質嘗試與創作新意表現最能等量齊觀，唯李宜亞莫屬。

安卓畫廊的林煒翔新作

伊日藝術計劃 展場一景

就未來性來看 2022年Art Taipei還是比較侷限在於本土性品味

參展畫廊的對市場的安全性考量還是很大的經營核心，這其實也是台灣藝術環境長期所建立起來的氛圍。台灣不像韓國畫廊市場很早就與國際接軌，尤其韓國資深畫廊的國際化程度相當高，這也帶動韓國前15大企業財團與國際現當代藝術有相當時間的觸點。環境所塑造出的國際氣息，自然吸引國際指標性畫廊紛紛在首爾設點，水到渠成造就今年韓國KIAF能與首度引進的Frieze Seoul同場較量，這個現實是建立在韓國經年累積成熟的國際藝術市場規格，民間的利導加上政府的開放鼓勵政策，雙重加持成為2022年亞洲最閃亮的藝術重大事件。如此的條件自然無法放到台灣環境相較。台灣藏家固然質量特優，但藏家性喜「潛水」的性格，使得藝術市場整體環境塑造不出高度參與及對國際藝術思潮的敏銳反映及涵養，讓台灣藝術環境先天就少了那麼一些些國際氛圍。光是這個情況，在韓國就大大相反。韓國政府看到民間藝術勢力的事實，也就能抓住機會順勢使點勁，Frieze就順利率先其他國際藝術博覽會登上亞洲殿堂。可見，如果民間不去積極製造事實、塑造環境有利因素，自然就無法產生外商願意投注的吸引力。再加上，假若我們內質化有意想要提振，假設欠缺良性競爭對手相互比較與成全，請問再好；再優質的本地當代藝術家，無論是作品價格與作品素質，也只能搞自轉，完全不可能有公轉機會。

來自台中的ARTAGE，這件鹽田千春作品題材珍稀而細膩

亞紀畫廊再度成為整場氣質最優的畫廊代表，其中；陳嘉駿的作品相當突出亮眼

另外有個習性也應該是台灣藝術產業該思及變速的情況。

台灣是個相當依賴與在意拍賣市場文化的地區，拍賣市場是常態化藝術交易中心相當關鍵性因素之一，但不能一昧當作唯一。這個環境本質性對潮藝術趨之若鶩，這一點都不能說不好。但是，這個環境對潮藝術的觀感往往也都太向拍場傾斜，反而未必展現畫廊自我定位與品味。當這個環境出現對藝術類項的追逐與搶購，與其說是本地畫廊的眼光/選擇，不如說是拍場的眼光/選擇來得真確些。這會不會多少衝擊到Art Taipei有意向國際化招手的機率呢？當然是會的。相對的，假如畫廊對某類項藝術作品已經製造出完整的市場事實，拍賣公司自然樂意考量如何放入拍場當中，這不也相互加持成為市場有力發展嗎？同樣，台灣藏家太習慣與拍場打交道，不像韓國藏家是直接與看中的藝術家代理畫廊打交道，這個習慣確實是會影響到畫廊與藏家群之間建立親密關係機率。這會不會也衝擊到國外畫廊參與本地藝術活動的心理考量呢？當然是會的。Art Taipei明年將正式邁入第30屆！這是亞洲城市藝術博覽會歷史最久的一個。台灣有相當好的藏家基礎、台灣也有相當樂於追求更好市場未來的畫廊。理解自己有何缺失，找出自己的方法，塑造這個環境獨特的藝術博覽會個性，利多；是自己製造的，絕不是靠政府。這點，台灣的藝術產業要有自知之明。

月臨畫廊的蘇煌盛作品

日本日動畫廊荒木名月畫作，悉數被知音藏家留在台灣