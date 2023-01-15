產後臉部斑點與鬆弛都交給醫美療程 時間短又不影響出門 媽媽最愛！

【文／NICOLE HUANG 整理／Vicky 採訪諮詢／悠美診所院長朱芃年 圖片提供／Shutterstock】

過年到了，終於可以把孩子交給婆婆、媽媽照顧，喘息一下！趁著年假正好是醫美後的恢復期，可說是媽媽們進廠保養的完美時機！

「斑點、鬆垮，是產後媽媽們常見的臉部問題。」悠美診所院長朱芃年一語道破說道，加上育兒身心俱疲，肌膚狀況真的大不如前，正因為如此，媽媽寵愛寶貝的同時，也別忘了呵護自己，為自己安排一趟醫美療程，絕對是值得的！

臉部斑點．媽媽頭號煩惱

朱芃年院長說，媽媽們最煩惱的就是斑點，除了荷爾蒙變化外，保養習慣也是原因之一，朱芃年院長進一步說明：「許多在懷孕期間的母親，因擔心使用防曬品的化學成分會影響到胎兒，因此幾乎不塗抹任何的防曬品，導致產後爆發斑點。」

其實，擦在臉部的化妝品保養品，對胎兒的影響微乎其微，若是依然有疑慮，可挑選物理性防曬產品，否則九個月的孕期若完全不塗抹防曬品，產後就要面對難纏的各種斑點，就得耗費更多金錢和時間去恢復了。

推薦療程－「彩衝光」

有斑點困擾的媽媽們，推薦療程時間短、幾乎零恢復期的「彩衝光」，屬於寬頻光療的彩衝光，集結了多種光療的優點，對於去除斑點、提升緊實度都能有明顯改善，最棒的是，療程約一小時，施打後就能馬上上妝出門！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

斑點中的大魔王．孕斑

朱芃年院長繼續說道，大部分的孕婦都是到門診求助解決雀斑或是曬斑的問題，但是產後最常聽到的「孕斑」呢？「孕斑較為複雜，大部分是產後三個月到半年 之間，會慢慢於兩頰區浮現，通常是肝斑加顴骨斑。」

推薦療程－多種雷射療程搭配進行

難纏的孕斑治療比較複雜，往往需要更長的療程期，且搭配多種雷射療程進行才能獲得解決。但請不要太過擔心，只要好好配合醫師的治療步調，保持良好的溝通並固定回診，搭配居家好防曬保濕，便能獲得明顯可見的改善！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

臉部憔悴老態．產後老態大敵

另一個產後媽媽困擾的問題，就是育兒而日漸憔悴鬆垮的臉部線條。除了明顯感覺到膠原蛋白大量的流失，連皺紋、法令紋都看起來很礙眼，甚至連嘴邊肉都無所遁形啊！

推薦療程1－「電波＋音波」組合

針對媽媽的老化困擾，建議「電波＋音波」的組合，「電波針對幫助深層的彈力纖維增生、讓臉部更加緊實飽滿，音波則是於筋膜層作用，主攻輪廓線條的提拉。」這樣療程的恢復期也不會太久，術後隔天也是能直接上妝出門。

推薦療程2－鳳凰電波

受到歡迎的鳳凰電波，朱芃年院長表示：「大多產後婦女偏好鳳凰電波，它與一般電波的差別在於探頭，探頭面積比較大、功率比之前的高，因此，治療時間相對縮短。」由於修復期較短，很受產後媽媽青睞。

推薦療程3－遠紅外線光療

如果你是超怕痛，或是對麻藥過敏的產後媽媽，試試「青春光鑰」遠紅外線光療。有著「輕量版」電波加音波的效果，對於產後媽媽臉部水腫有很好的改善。療程只要20分鐘，幾乎零恢復期，是產後媽媽積極保養皮膚的首選。