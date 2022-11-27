父母掌握陪玩與收拾原則．玩具更好玩 有助親子感情升溫

【文／Tiffany 採訪諮詢／板橋亮點治療所職能治療師邱子玲】

了解玩具對孩子的意義，以及各年齡層分別適合哪些種類後，在日常生活中，爸媽還要掌握陪玩、收拾的原則，才能讓玩具發揮最大效果，同時增進親子間的感情。

陪孩子玩，不是人坐在旁邊而已，而是要用心陪伴並適時引導，透過彼此的互動讓孩子感受到父母的愛，也蓄積了成長的能量。

陪玩．給爸媽的4個建議

「遊戲的過程著重在親子互動。」板橋亮點治療所職能治療師邱子玲表示，陪伴孩子玩玩具，是個很優質的親子時間，但在這過程中，應該避免出現以下行為，以免打壞孩子的興致，也讓自己感到不愉快：

避免過度引導

適當陪伴而非過度指導，比如說，正遇口欲期的孩子，拿到玩具就往嘴裡塞，其實他們並不是在吃玩具，而是因為手部發展尚未成熟，只能透過嘴巴來探索，在安全且乾淨環境下，爸媽不該過度干預。

從錯誤中學習

在玩的過程中，孩子不免會碰到困難，有點挑戰性的玩具，能促使孩子有更高的興趣。邱子玲治療師表示，「孩子經過適當嘗試之後，即使是錯誤，也能夠讓孩子了解原來這樣行不通，更能激發大腦自主思考，刺激大腦內部的神經元主動連結，能夠保留更好的學習效果。」

提供多種類型

爸媽應提供不同種類的玩具，觀察孩子的反應，使其有更多機會去摸索、學習，說不定能因此激發出不同能力。

質比量更重要

邱子玲治療師提醒，雖然爸媽陪在孩子身邊，卻又常常放不下手機，其實孩子都能感覺到爸媽的心不在焉，建議爸媽每天不妨空出半小時的時間，放下手邊的事，專心地陪孩子玩，就像是孩子的玩伴一樣，一起探索玩具的好玩之處，這也是進行親子感情存款的最佳時機喔！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

收拾．運用3技巧

要玩，當然也要學習收拾玩具。邱子玲治療師提到，約1歲左右的孩子，聽得懂簡單的指令，這時就能開始練習收，但爸媽不要期望孩子能收得多好，得等到孩子成長至2歲以上，才能真正學會收拾這件事。在學習的過程中，爸媽需要一些技巧，讓孩子養成這樣的好習慣：

營造好的收拾空間

想要讓孩子學會收拾，前提要讓玩具是好收的。邱子玲治療師建議，爸媽應明確地將玩具做好分類，且標示清楚收納處，同時，收納的容器應符合孩子的身高和方便拿取，有助於孩子更好執行收拾動作。

不要要求太完美

收拾需要練習，也要搭配孩子的能力發展。邱子玲治療師表示，1歲左右的孩子，可以聽懂簡單的指令，孩子這時會喜歡把玩具丟進容器中，這階段要先讓他了解「收」這個動作，以及帶入容器的概念，不要要求收得多好、多整齊。

大概等到2歲左右，爸媽就能讓孩子知道「玩具玩完要收拾」，再告訴孩子玩具怎麼收，要按照哪些分類。

加入遊戲變有趣

邱子玲治療師提到，如遇到孩子不願意收玩具時，可以藉由競賽的方式，或是提供合理的後果，像是「快點把玩具收一收，我們就能一起看書」、「看誰最快把玩具收完，就可以先選點心來吃」等話語，增加孩子對於收納的動機。

她提醒，「過程中，爸媽多少可以幫忙收，但還是要多給孩子練習的機會，這將會是培養責任感很重要的過程。」