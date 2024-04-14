對孩子失望怎麼辦？從5面向與自己和解

【文／曾心怡】

「為什麼別人家的孩子都比我們家的乖巧？」陪著孩子長大的過程，你是否也曾有相同的感受？或是對孩子的表現感到失望之後，又感到愧疚？面對這些複雜的心情，父母又該如何自處？

在小朋友的成長中，你是否也曾質疑過自己，寶寶出生的時候，這麼無條件地愛著他，但現在孩子大了，卻又在他身上加諸了許多的要求？這些心裡的矛盾，相信是許多爸爸媽媽會有的體悟。

面向1．同理

當對小孩的表現感到失望時，要先從同理自己開始。每個人都有迷惘的時候，當面對這些失落的情緒時，可以先告訴自己，即使學習了很多育兒知識，也還是有負面的心情，接納自己，才能讓情緒不卡關，容納更多的可能。

若是持續在自己的自責中卡關，反而沒辦法對孩子設定好該有的界線，進而透過較多的寵溺，來彌補愧疚的心理。

面向2．覺察

第二個部分是覺察。失望的背後是父母對於孩子的期望。我們可花一些時間來覺察與思考，我們對於小朋友的期待為何？是學業成就、情緒品格或是家庭關係，就整體而言，最期待的又有哪些部分？

倘若我們對於孩子的成績，有比較高的期許，這時，就需要進入到第三部分的觀察，觀察孩子的特質，了解其強項與弱項。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

面向3．觀察

每個孩子擅長的項目都不一樣，過去的教育追求的是加強孩子的弱項，例如：數學較弱就反覆練習題目。但回顧我們長大的過程，是不是也常常對於念書失去了熱情，或是對於這件事感到疑惑？其實這中間重要的就是樂趣與動機。

讓孩子覺得學習的過程是引人入勝的，並且是能獲得成就感，是讓小朋友持續學習的重要關鍵。大人有意增加孩子練習的時間，所需要的方式就是適量與肯定，不應讓過多的練習，讓孩子失去了學習的樂趣，同時，也須肯定他們在練習過程中的努力、得到的成果。

面向4．區分

家長應能夠區分究竟是孩子，還是我們的需求。舉例來說：倘若父母親在童年時光，因為家境緣故而無法學習樂器，但是當有了下一代，便想將渴望加諸在小朋友身上。學習樂器絕對有優點，但該如何點燃孩子的興趣更是重要的關鍵，若將自身過多的遺憾加諸在孩子身上，就無法正確地看見孩子的優勢，以及所適合的學習方式。

當我們覺察到自身把過去的未盡事務，強加於小朋友身上時，我們可以做的是：由自己去滿足過去的缺憾，而不是交由孩子完成。以學習樂器為例，我可以長大後再開始學習，或者跟著孩子一同上課，不但有機會讓大人重圓小時候的夢想，也能夠增加親子的互動。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

面向5．看見

最後一個部分，想跟大家談發現自己的孩子。每個人都是獨一無二的，天生我材必有用，找到亮點並且適性發展，才能夠讓人生之路走得順心。

身為大人的我們，在成長的過程中，一定也曾渴望被理解、肯定，因此，就讓我們成為孩子的伯樂，時而提點他持續向前進，適時給予鼓勵，成為他最信賴的安全感，營造自我成就，而非一味地鞭策、要求。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結https://www.mombaby.com.tw/articles/9929781

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