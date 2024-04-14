李千娜迎來第三胎，新專輯《關．與妳》收錄寶寶心跳聲，真實將胎動在MV中展現

【文／游品姍 攝影／Hedy Chang 化妝／Bella 髮型／Jacobs Hsieh 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

李千娜，既是歌手、演員、更即將成為3個孩子的母親。

2023年底，她帶著首次全新獨立製作的專輯《關．與妳Colse with you》回歸，專輯藉由11首國台語交錯、風格迥異的曲調以及身如其境的詞句，緩緩道出為人孫女、女兒、小妹、母親、歌手、妻子、自己⋯⋯各種的身份變幻，每一首歌曲的背後故事，都是專屬李千娜的人生記憶。

這一次，將由李千娜帶領著我們踏入《關．與妳》的多元宇宙，重新認識每一個她、觸碰平行時空的自己⋯⋯

拍攝當日，給人柔美形象的李千娜，以一身酷帥的打扮，邁著輕快、率性的步伐進入我們的視野中。即使當時已懷著6個月的身孕，依然工作滿檔、同時緊鑼密鼓的宣傳新專輯，在採訪的過程中，未見一絲疲憊，而是游刃有餘的配合著攝影師的指令，不斷變換動作，也讓在場的每一位工作人員見識到了強大的mom power。

最好的情人節禮物

李千娜說起發現寶寶的到來，如同一場奇幻冒險般的有趣，「其實我的月經週期非常準確，從來不會delay，我只要發現延後一兩天，就會有所警覺。而且發現懷孕前，剛好去參加節目連跳了5天的陣頭，就是像舞龍舞獅、踩著板凳跳上跳下的那種表演，等到工作結束之後，特地去買了驗孕棒驗孕，當出現兩條線之際，真的嚇了一大跳。」

突如其來的巨大驚喜，讓李千娜直呼太有衝擊力，兩日後剛好是情人節，本來想著把這份獨一無二的喜悅，當成最特別的情人節禮物送給老公，未料自己實在憋不住這份震撼，還是忍不住提前送出了這一份珍貴的心意。「因為我們期待寶寶非常久了，因此，一知道懷孕，就想趕快告訴他。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

每天陪寶寶成長的時刻獨一無二

問起李千娜時隔20年再度懷孕，有沒有不同的新體悟？她笑了一下，隨即認真的表示：「年紀」，不過，李千娜也坦言，雖然身體上有各式的不舒服，但是自己的心理狀態比起20年前來得更為成熟。

李千娜也感嘆，現在的產檢跟以前相比，根本是天差地遠，不只心跳聲很清楚、影像也更為清晰，「像是高層次超音波，就會看得很清楚他的長相比較神似誰，寶寶在子宮裡是怎麼活動的。有一次，還剛好照到他在尿尿，這種感覺真的很奇妙。」

分享到這裡，李千娜很高興的與我們分享，超音波拍攝到寶寶活動中的精彩時刻，只見小小的手機畫面中，一個圓滾滾的身體在媽媽的子宮內浮動，片刻之後，一小道水柱噴出，在漆黑的影像中尤其明顯。李千娜開心地說：「跟20年前完全不同的地方，就是你會更深入的去了解，他在裡面的生活點滴，更像是另一個小小世界，這一點讓我覺得實在很不可思議。」

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

《關．與妳》專輯收錄歌曲《媽媽絮語》．真實將胎動在MV中展現

暌違多年，李千娜再度推出全新專輯《關．與妳》，其中，收錄了11首歌曲，每一首曲目都代表著李千娜的人生角色。《關．與妳》中除了李千娜之外，老公黃尚禾也共同參與發想企劃、音樂創作、拍攝MV，不僅如此，李千娜的兒子、女兒、尚在腹中的寶寶，更是擔任起了神祕嘉賓，出現在專輯中。

李千娜分享，「《關．與妳》專輯中的一首曲子為《媽媽絮語》，是代入媽媽的角色進行演唱。在《媽媽絮語》中，最特別的莫過於特意加入寶寶的心跳聲」、

「還有一個特別的地方，就是之前在拍《媽媽絮語》的MV時，我有特別做了很多小朋友的動畫，裡面也有兒子、女兒，MV裡面最後有一個畫面是，老公要靠在我的肚子上，而在拍攝的最後一刻，拉了一個特寫，同一時間，我的肚皮就彈了一下，完全真實的將胎動在鏡頭中展現。」一家五口整整齊齊的參與專輯製作，留下專屬黃李一家的音樂故事。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929738

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