了解性早熟比衝動治療更重要 體重過重者應先改變生活習慣

【文╱三軍總醫院兒童內分泌科主治醫師林建銘】

兒童性早熟現象愈來愈普遍，也讓父母感到焦慮，擔憂孩子是否太早發育而影響日後的身高。建議務必帶孩子到兒童內分泌科就診，以確認原因並提供最適切的建議與治療。

近年來，兒童性早熟現象愈來愈普遍，已成為兒童常見的內分泌疾病之一。在兒科內分泌門診中常有父母焦慮擔心自己的寶貝兒女是否太早發育、會不會因此影響日後身高、以及詢問後續該如何治療等問題。

性早熟患童因青春期階段提早，性荷爾蒙濃度逐漸上升，並間接刺激生長激素的分泌增加；因此，大多數青春期的孩子身高明顯長得比先前快。過早出現性早熟之表徵，外觀上的改變也常會引起同年齡孩子的關注或嘲笑，導致嚴重影響患童心理的健全發展。

隨著性荷爾蒙濃度愈來愈高，同時也會加速骨骼成熟、促進生長板閉合；一旦所有生長板都閉合，便決定了最終成人身高。

定義疾病生理．男9歲女8歲之前出現第二性徵

一般正常兒童第二性徵出現的時間，男生為9歲至14歲、女生為8歲至13歲之間。若女生在8歲前出現胸部發育、陰╱腋毛發育，甚至初經來潮等性特徵；或男生在9歲以前有睪丸變大、陰莖變長、變聲等第二性徵發育者，則稱為「性早熟」。

流行病學顯示，女孩性早熟的發生率為男孩的5～10倍。女孩超過90%屬於特發性中樞型性早熟（原因不明，經過所有檢查都找不出病因），但男孩中樞型性早熟約25～75%為病理性，可能有腦部病變（腦瘤、腦部感染）或其他原因導致。根據上述可知，臨床上若男孩發生提早發育，則有病理性原因的機會可能相較女生來得高，需積極排除病因。

治療．須針對已知特定原因處理

造成骨齡超前的原因很多，包括：青春期發育、肥胖、遺傳、環境荷爾蒙的暴露、甲狀腺亢進等。「骨齡不是性早熟的唯一診斷標準，且骨齡超前也不代表最終成人身高一定會偏矮」。臨床上，常見孩子進入青春期後，性荷爾蒙分泌增加情況下，骨齡開始有明顯加速的現象，但此時也常伴隨相對應的身高生長速度，倘若身高符合骨齡該有的表現，孩子的成人身高就不會受到影響。

性早熟的治療必須針對已知的特定原因來處理。中樞型性早熟個案「未合併骨齡明顯超前，或雖有骨齡超前但未來成人身高未受影響者，通常只需門診定期追蹤，不用藥物治療」；若在非適應症的情況下，使用藥物去抑制發育，治療成效可能不佳，甚至有可能會使得成人身高變得更矮。

相反，若在追蹤期間，骨齡相較實際年紀仍有不正常進展者，且預估成人身高有減少者，在醫師建議下，可考慮以每月（季）皮下（肌肉）注射類黃體化荷爾蒙釋放激素之合成物治療。另一方面，周邊型性早熟則需針對特定原因予以治療。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

有徵兆應至兒童內分泌科就診

雖然多數性早熟患童之致病原因仍不明，但已有研究發現：體重過重者，有較高的比例會導致骨齡超前及性早熟之情形。建議父母應讓子女維持適度飲食、運動、控制體重，以降低性早熟出現機率。

一旦幼童出現性早熟徵兆，家長們應及時帶患童到兒童內分泌科就診，醫師會根據孩子的年齡、身高、體重、身體質量指數（BMI）、營養狀態、潛在疾病、青春期發育的成熟度，綜合判斷骨齡是否符合整體表現，對孩子提供最適切的建議與治療。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929767

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