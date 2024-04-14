啟蒙孩子的睡眠力／寶寶長牙期難入睡？善用工具．用心陪伴

【文／酣然兒科睡眠顧問】

「長牙」是寶寶成長中充滿挑戰的一件大事！因長牙期的不舒服，更容易讓寶寶產生睡眠問題，對於爸爸媽媽來說，又該如何應對長牙期帶來一連串的困擾？

寶寶在長牙的過程中，牙齦會逐漸腫脹、發白，數天之後，小小的乳牙會「破土」而出。然而，這個過程並非一帆風順，而是常常伴隨著一系列的不適症狀，對於寶寶的睡眠更是一大挑戰。

寶寶長牙時的不適症狀

寶寶長牙時可能會變得易怒、愛哭，而且特別黏人，這是因為此時期，牙齦容易感到不適和疼痛，所以他們特別希望得到父母的安撫，尤其是在睡覺的時候，更需父母隨侍在旁。

除此之外，許多人會因為牙齦的疼痛、酸癢導致入睡困難、半夜痛醒、睡眠時長縮短等等。同時，因為孩子咀嚼食物，會增加牙齦的壓力和疼痛，進一步讓他們拒絕進食或食量驟減，因而引發半夜頻繁餓醒的睡眠問題。

長牙期困擾是正常的生理現象

每個小孩對於長牙的反應不盡相同，有些人對於長牙毫無痛感，依然正常吃飯、睡覺；有一些寶寶則是痛到食不下嚥、無法入眠，讓爸爸媽媽擔憂不已。

再者，很多寶寶在長第一顆牙齒的時候，因為不了解口腔裡的變化，所以會產生焦慮不安的情緒，進而引響睡眠品質。然而，隨著牙齒接二連三的生長，寶寶對於長牙的歷程已經感到熟悉，情緒就會相對較為平穩，漸漸降低對於睡眠的影響。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

按摩牙齦．緩解寶寶的不適感

許多父母希望能夠幫助寶寶減緩長牙的不適感。那麼，我們應該如何安撫正在長牙的寶寶呢？首先，可以用大人乾淨的手指，輕輕按摩牙齦，用以緩解牙齦的不適。

此外，可以準備一條乾淨的紗布巾，沾溼放入夾鏈袋並將其置入冷藏，讓寶寶咬冰涼的紗布巾，也能達到按摩牙齦的效果。除此之外，也可考慮給寶寶冷藏過後的固齒器玩具，請他們自己按摩牙齦，但請父母要特別注意固齒器的清潔、材質與安全性。如果您對於護理寶寶的乳牙有任何疑問，請聯絡寶寶的兒童牙醫。

長牙期難預測．勿輕易更動睡眠習慣

每個寶寶長牙的頻率都不一樣，父母難以預測他們什麼時候會開始長牙，曾經有一位三寶媽告訴我，之前她猜測三寶快要長牙了，便開始抱、搖、哄睡，等到過了兩週之後，牙齒卻還未發出，但是卻已經讓寶寶養成需要媽媽哄睡的習慣，使得媽媽的肩膀、腰部都因此受傷。

身為一位兒科睡眠顧問，在此呼籲各位父母，請不要輕易地猜測寶寶什麼時候會長牙，不僅容易猜錯，還會引更複雜的睡眠困擾。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

親子攜手度過長牙期．增進親密關係

寶寶一共要生長20顆乳牙，若一遇到長牙期，媽媽都改變小孩的睡覺習慣，反而形成更多睡眠問題。

事實上，長牙是寶寶成長過程中的自然現象，儘管會帶來不適，但通過適當的安撫和護理，大多數的人都能夠順利度過這一階段。父母應該保持耐心和理解，給予足夠的支持和關愛，相信在爸爸媽媽的照料下，他們一定能夠安全、健康地長大。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929782

※延伸閱讀

寶寶長牙疼痛哭鬧，爸爸媽媽可以這樣做！



長牙到底會不會引起寶寶發燒？

