寶寶也能領略山林之美！兒科醫師分享帶孩子爬山有益身心發展 凝聚親子感情最給力！

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱基隆長庚醫院兒科副教授級主治醫師廖穗綾．林口長庚醫院兒童胸腔科副教授級主治醫師賴申豪】

如果父母都愛爬山，孩子即使還是寶寶階段，大概都有被父母用揹架背上山的經驗，然後，靠自己的雙腳一步步跟隨父母的步履走向山林，投入大自然的懷抱。如果父母還沒有爬山的習慣，那麼，就從現在起，與寶寶一起領略山林之美吧！

雖然百岳的美並非人人可輕易親炙，可是台灣擁有豐富的地質地形景觀，還是有很多郊山、步道，海拔不高、建設完善且路徑標示明確，通常距離市區也不遠，搭乘大眾交通工具易於抵達，能讓大小「登山肉腳」輕鬆走入山林，投入大自然的懷抱！

爬山有益身心發展

身為PRO級登山客的兒科醫師——基隆長庚醫院兒科副教授級主治醫師廖穗綾與林口長庚醫院兒童胸腔科副教授級主治醫師賴申豪，非常樂於向家長推廣帶著孩子一起從事登山這項戶外活動，因為對於孩子的身心發展有許多好處：

預防近視和減緩惡化

或許是教育文化使然，亞洲學齡兒童的近視比率居高不下！賴申豪醫師指出，「根據最新本土研究顯示，自1983～2016年的統計，台灣小六生近視的比率從31%竄升到77%。都市化的生活型態、3C產品的頻繁使用與戶外活動的減少，被認為是主要原因」。

長時間且近距離的用眼，是造成近視的最關鍵原因，若能依美國眼科醫學會建議的20-20-20法則：看近20分鐘後，遠眺 20 呎（6 公尺）外的東西 20 秒鐘，達到真正讓眼睛放鬆的效果，賴申豪醫師表示，「爬山可登高望遠，目光望向遠方時，是讓睫狀肌放鬆的有效方式，有助預防近視與減緩惡化」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

減少肥胖和體重過重

兒童肥胖的盛行率已逐年升高，對健康的危害已不容小覷！但兒童減重不像大人可透過節食以達到減重目的，畢竟仍在成長階段，需要均衡的營養幫助身體發育，因此，是以體重不再繼續增加為目標，賴申豪醫師說，「增加身體活動與積極飲食控制，實為治療肥胖與體重過重的不二法門。增加身體活動不僅可增加能量消耗（運動消耗和提高基礎代謝量），改善心血管和呼吸功能，加強骨關節健康，更可增進心理健康和加強學習效率」。

爬山，對於增加身體活動的效果清楚可見，更重要的是，「爬山是親子可一起從事的活動，更能幫助孩子達成減重的目的」。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

改善兒童維生素D不足

由於國内兒童戶外活動貧乏，使得兒童維生素不足與缺乏的問題更為嚴重，廖穗綾醫師指出，「從本土（基隆）的世代研究顯示，高達51%的學齡兒童維生素D缺乏，且超過90%的學齡兒童維生素D不足」。

即使維生素D可透過專門的保健品補充，不過，爬山可讓人完全置身在戶外接受陽光的洗禮，才是獲取維生素D的主要來源──「照射陽光自行合成」。

增進兒童心理健康

大人有壓力，小孩也有壓力，大人需要釋放壓力，小孩也需要為情緒找出口？廖穗綾醫師表示，「國外研究證明，藉由增加戶外活動，可顯著降低兒童的心理壓力，同時亦可增加其認知功能和學習效率。甚至對於過動症的兒童，戶外活動的增加，更可明顯改善其症狀」。

她補充，「親子一起爬山，會讓彼此的互動會更好，同時，減緩緊張的壓力，也不容易產生焦慮」。賴申豪醫師則說，「大自然是讓人重新充電的好地方！置身山野之中，身心都能得到完全的舒展」。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929768

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