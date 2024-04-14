孕期失眠out．一夜好眠到順產 中西醫聯手攻略睡眠障礙

【文／蘊晨 採訪諮詢／臺中禾馨宜蘊生殖中心主任黃佩真．臺中宜蘊中醫診所院長李湘萍】

因懷孕造成的失眠與睡眠障礙，困擾不少準媽媽，而讓人感到心累不已！孕期需要良好的睡眠，才能養足精神面對工作和生活，但也並非長時間待在床鋪，就代表睡得愈香，舉凡頻繁驚醒、難獲連續睡眠或睡醒後仍感疲憊等狀況，皆屬失眠症狀。

根據美國國際睡眠協會（US National Sleep Foundation）的婦女睡眠調查報告指出，高達78%的婦女，曾在孕期經歷打鼾、呼吸中止症候群、失眠等睡眠困擾；更有15%的婦女，在孕後期承受不寧腿症候群（睡覺時，腿部持續活動，醒來後，覺得肌肉痠痛）的睡眠困擾，讓孕媽咪無法順利入睡或易被驚醒，以致覺得疲憊不堪。

臺中禾馨宜蘊生殖中心主任黃佩真表示，懷孕後，荷爾蒙等身體變化，會影響睡眠的結構和連續性，導致原有的睡眠問題因而加重，睡眠障礙也會愈發嚴重。

孕期3階段常見睡眠問題

對多數人而言，懷孕是一件開心又充滿期待的事情。但黃佩真醫師指出，失眠或睡眠障礙會隨著懷孕初、中、後期的生理狀況，而有所不同；若只是發生短期的睡眠障礙，只要透過改善睡眠品質，就可讓孕婦恢復元氣；但假設是中、長期的睡眠困擾，則可能影響到孕媽咪的身、心靈狀態，甚至產生孕期焦慮或憂鬱的症狀。對此，關於孕婦在懷孕初、中、後期的睡眠問題，有以下說明：

1.初期．感覺疲憊、較為淺眠

此時，女性體內的黃體素，為了讓受精卵穩定著床，濃度會大為增加，造成體內的黃體素發生改變，就如同月經來潮前的黃體期症狀，容易感到疲倦、勞累且脾氣波動大。因此，孕初期的孕媽咪，會出現不定時的嗜睡，相對增加了白天睡眠時間，縮短夜晚深層睡眠的時常。

2.中期．身體變形不適，睡眠品質不佳

中期時，由於荷爾蒙的改變與子宮體積變化，會讓食道括約肌張力下降、腹內壓上升、橫膈上頂等改變，容易發生打呼、呼吸中止症、體內循環變差、胃食道逆流等不適感，導致睡覺呼吸品質不佳。

3.後期．雌激素升高，難一覺天亮

懷孕進入後期，胎兒生長快速，子宮愈來愈膨大，會促使孕媽咪的骨盆腔前傾，連帶腰部、臀部、骨盆和恥骨也會感到疼痛。另外，在後期時，胎頭下降也會壓迫膀胱，導致頻尿及夜尿，進而影響睡眠品質。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

中醫師解析失眠3體質

若是從中醫的角度，來探討孕期失眠的解決方式，臺中宜蘊中醫診所院長李湘萍中醫師指出，必要時，醫師也會根據孕婦的體質及症狀，開立安全的藥方，或是穴位按摩來改善孕期造成的睡眠困擾。對此，李湘萍中醫師提出3點建議：

1.陰虧血燥型

常見症狀為手腳心熱、口乾舌燥、舌紅少苔、脈細數；臨床表現為夜間難以入睡，淺眠易醒後，難再入睡。這類個案須滋陰降火，清心安神，常以「天王補心丹」方藥治療。

2.痰熱內擾型

症狀為煩躁易怒，口苦乾嘔，舌紅苔黃膩，脈滑數；臨床表現為孕期失眠多夢。這類個案須清化痰熱，和中安神，常以「溫膽湯」方藥治療。

3.心脾兩虛型

常見症狀為神疲食少，體型瘦弱，面黃，舌淡紅，邊有齒痕，苔薄，脈細弱；臨床表現為失眠驚悸，多夢易醒。這類個案須補益心脾，養心安神，常以「歸脾湯」方藥治療。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929783

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