生完才是挑戰的開始！產後子宮收縮讓你痛 卻是有助子宮復舊的利器

【文／Tiffany 採訪諮詢／高雄市立大同醫院婦產科醫師徐昕宜】

順利完成分娩後，不少產婦還是喊著「肚子怎麼還是好痛！」產後宮縮痛，也被稱為「產後痛」，讓不少媽咪印象深刻。然而，這樣的痛是有價值的！子宮傷口的恢復，以及子宮內殘留物的排出，都需要子宮收縮的幫助，若宮縮不良，還可能引發產後大出血的危險。

產後宮縮的持續時間

「懷孕使得子宮變大，當分娩結束後，子宮需靠收縮來回到原本的大小，也要將子宮內殘留的組織排出體外，收縮所造成的不舒服，也就導致了產後痛。」高雄市立大同醫院婦產科醫師徐昕宜說明，通常會在產後三天內感覺到明顯的疼痛，過了三天左右，這樣的痛感將會逐漸消失。

徐昕宜醫師形容產後痛，「其實就像是經痛，也有人認為比經痛再痛一些，感受因人而異。」針對有親餵母乳的媽咪，乳頭受到刺激，容易刺激腦部分泌催產素，促使子宮收縮，因此，媽咪會感覺到明顯的宮縮疼痛，餵完後約莫十分鐘左右，就會好轉。

正確的子宮按摩手法

產婦在分娩結束後，由護理師衛教子宮按摩的方法，子宮按摩有助於子宮恢復到原來的大小，也能幫助惡露的排出。徐昕宜醫師表示，建議產婦躺在床上，膝蓋呈現彎曲狀，這樣的躺姿，肚子較鬆軟，也較容易進行。

徐昕宜醫師說明，剛生產後的子宮，大約位於肚臍與恥骨的中間，將手握拳，感覺到摸到圓球狀物體（子宮）時，向下按壓約3～5公分左右，確認有壓到子宮後，開始做環形按摩，直到子宮明顯由軟變硬再停止。

她表示，「產後頭幾天，子宮收縮的能力較佳，產婦在按摩時較能感受到子宮的改變，應把握這段黃金期，頻繁按摩，加速恢復。」一般生產後兩週，子宮會回到骨盆腔，約四至六週左右，子宮能恢復到孕前狀態。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

小心異常警訊！分辨是產後痛或子宮感染？

雖然每位產婦都會經歷產後痛，不過，如果是因為其他原因而造成的腹部疼痛，媽咪們就要格外小心。徐昕宜醫師指出，「通常會擔心媽咪在產後出現子宮感染問題，也就是子宮內膜發炎。」

徐昕宜醫師表示，正常的宮縮痛會一陣一陣地出現，每次發作的時間不會太久，約產後三天左右，宮縮頻率及痛感就會減少，但因感染而造成的疼痛，痛感是持續的，且不會感覺到收縮感，同時可能伴隨惡露有異味、發燒等情況，都是子宮感染的警訊，應立即向醫師反映。

※原文刊載於2024年04月號《媽媽寶寶》446期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929769

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