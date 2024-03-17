教育孩子 父母不必當專家！用生活專家的角色. 與孩子一起學習 生活中處處有素材

【文．圖╱背包Ken】

孩童的認知發展有階段性，但父母終究不是教育專家，可適齡安排教材。不過，父母卻一定是位生活專家，不斷變換生活場景，自然湧現出新的知識與學習素材。

孩子吸收知識的能力常讓我的驚豔，隨著不同年齡，會發展出不同的學習跟認知方式，但也需要父母提供足夠的材料，做為他們吸收的來源。

學習跟認知的發展程度，隨時都在成長變化，不好明顯一刀劃分。就如皮亞傑（J. Piaget）的兒童認知發展論分為四個階段，也會強調發展順序不會變，但具有個別差異，也就是發生時間不一定。

所以若要每對父母都時時掌握，並更新對應教導方式，在忙碌的生活中並不容易，就不要給自己太大壓力了。

每位家長未必都是教育專家．但一定是各種生活的專家

我的對應方式，就是不斷地變換生活場景，新的知識跟素材會不斷自然地從生活中湧現。小孩看到新事物的吸收力又特別強，有時，還是看到他們的反應，才提醒了我，他們又更進一步了，可以給他們更多的刺激。

說到變換生活場景，由於爸爸的第一份工作在航空業，又是旅行作家，搭飛機當然就是我擅長知識的主戰場，可以好好利用。

整架飛機上．生存機率最高的兩個男人

在弟弟兩歲時的日本福岡行，他一上機就吵鬧，我試了各種方式轉移他的注意力，都沒用。無計可施之下，我抽出了椅背上空中巴士A321的安全須知，竟然奏效了。

我先介紹了機艙逃生門的位置，使用陸上逃生滑梯的姿勢，發現弟弟聚精會神地聽著。接著，我一鼓作氣把水上逃生的救生艇、救生衣原理跟充氣方式、衝擊的安全姿勢（包含大人、小孩、抱著嬰兒、孕婦）、安全帶、逃生指示燈都講一遍。為了避免太早講完，撐不夠久，而且覺得圖卡有些沒講到，我還一直加碼演出內容。

比較小的小孩，注意力不容易集中，而且只能聚焦在單一事物上。如同繪本的原理，用繽紛的一幕一幕來說故事，好吸收又好專注，剛好飛機圖卡完全正中紅心。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

整架飛機上．生存機率最高的女性

後來，在姐姐的四歲歲韓國釜山行，本想將上回對弟弟把「安全須知卡」當故事書念的模式如法炮製，但發現隔壁有個人完全不需要爸爸在這礙事。

椅背上的螢幕正在放著逃生影片，此時的我想，機上的父母應該都捏著掌心在苦撐吧。但沒想到姐姐看完影片，皺起象徵專注的小眉頭，默默抽出了安全須知閱讀跟思考。在全機乘客幾乎都在快樂選台的同時，姐姐覺得對安全還有疑惑，所以她在比對剛剛影片跟安全須知卡上的訊息，我在旁邊都看傻眼了。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

不論是何種學習與認知階段．能與生活互相驗證都更有益

不管是弟弟的安全須知圖卡學習，還是姐姐主動比對圖卡及影片，都是實際在機上完成。這個實際情境，激起了孩子對眼前資訊的興趣，因為真的要飛了呀；同時，也幫助了孩子吸收，因為安全帶跟機艙門等等，就真的在眼前。

在忙碌的生活下，我沒有時間變成教育專家，能夠適齡安排教材。但光是一起體驗各種生活，就肉眼可見他們發展各種方式在學習。

生活本就是重要的教材，不要因為有了孩子，覺得哪裡都不方便去。應該盡可能到處體驗，尤其是大人可以保有自己原本喜好跟擅長的部分，讓孩子來一起加入。

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929528

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