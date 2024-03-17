黃暐婷Apple．打開幸福新篇章

【採訪╱葉怡君 文╱劉士甄 攝影╱宋子凡 造型╱Kathy Hsu 化妝髮型╱平蘋 影音╱煒喆影像工作坊】

黃暐婷Apple和牙醫男友趙國翔穩定交往4年，其實倆人早於2022年底已登記結婚，直到去年（2023）12月，Apple才在社群網站上曬出寶寶超音波照，並一口氣宣布結婚、懷孕的喜訊，令粉絲們相當驚喜。

老公比她還在意自己的卵子

有趣的是，兩人才交往一年時，當時的男友、現在的老公趙國翔就問Apple：「你有沒有凍卵？」Apple一時反應不過來，反問老公說：「為什麼要凍？」卻得到老公相當直白的回覆：「妳都幾歲了還不凍卵！」

Apple表示，那時，周遭的女藝人或女性朋友都沒有在流行凍卵，但老公卻說：「無論以後卵子是不是我用，但這是女生應該要有的觀念。」並解釋自己的醫學系同學、學姊學妹都去凍卵了……而當時說出這句話的趙國翔，還小Apple三歲，卻比她早有凍卵的觀念，讓她當下吃驚不已。畢竟，她還抱著「不是要生就生得出來嗎？」的天真想法，沒想到已有這麼多人未雨綢繆。

而老公說的果然沒錯！一起去婦產科檢查後，Apple才發現，自己的卵巢已經開始衰退，讓她捏了一把冷汗。還好有幸運之神眷顧，Apple在去年底順利懷上了孩子，也讓她鬆了口氣，終於不用再打排卵針了！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

過分冷靜的準爸媽

歷經凍卵的不適、逃避期，當寶寶終於來了，Apple說，兩人的反應反而出奇冷靜。「因為一直有規劃，所以懷孕其實在預期中。」

Apple笑說：「當下當然覺得開心，但電視上不是說看到超音波會想哭嗎？我反而沒有想哭的感覺。」

不只是她很冷靜，連老公也很冷靜！她第一時間打電話給老公報喜，但老公正在看診中，當他回電後，Apple告知好消息，牙醫老公的反應竟是：「很好啊！你要多注意身體，我等等還有診。」

Apple哭笑不得地說：「天啊，我們兩個這樣是不是太冷靜了！」

但第二次看超音波，老公的反應終於比較激動了！趙國翔描述：「有熱淚盈眶的感覺，覺得好神奇喔。」這對對懷孕反應有些慢半拍的可愛夫妻，也算是終於做好當爸媽的準備了！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

先查Google才敢吃喝

而Apple就像如同一般的準孕婦，現在吃喝東西，也都要先Google，看看有什麼要避免的成分。只是偶爾仍然會不小心破功！

她說：「有次家裡叫披薩配可樂外送，全家都吃得很開心，包括我。但一時忘了可樂也含有咖啡因成分！後來想起來我跟老公頓時變得慌亂，老公還建議我趕快去喝水、催吐。」緊張的行徑不禁令人莞爾。

即便是個性大剌剌的孕婦如她，網路上的許多資訊，還是會一個個和產檢醫師確認過，才敢去做。像是不小心喝了可樂，雖然明知道偶爾喝一次沒事，但仍會有罪惡感，那幾天看到手搖飲都敬謝不敏……

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

老公默默改變．令人感動

孕期中，荷爾蒙的變化，讓不少孕婦會對老公的行為放大檢視，但這種狀況並沒有發生在Apple身上。她其實是個要求很簡單又很容易知足的女生，「老公其實蠻大男人的、工作又忙，所以只要有一點點改變，我就會很感動。」她說。

像她養了3隻狗、2隻貓，但隨著肚子變大，要清寵物的屎尿也開始有點吃力。現在，老公就會主動幫她清掉，默默的貼心，令她有點感動。

她跟朋友描述這樣的感動，但被朋友笑說：「這不是應該的嗎？」但Apple自有一套幸福哲學：「我就是很知足惜福的人，我覺得老公有在改變、有心幫忙，就很棒。」

如此隨和、樂觀的個性，連老公都覺得她應該很難被荷爾蒙影響！懷孕後，她警告老公：「欸，你要對我好一點喔，你不要惹孕婦喔，不然很多人不是都會有產前、產後憂鬱症嗎？」

結果老公竟然老神在在地說：「放心，你不會啦！」讓Apple語塞。「你這麼樂觀的人，沒事啦！」

Apple帶著幸福的微笑說：「好過分！」

夫妻倆可愛又帶點冤家的對話，著實令人也感受到那份幸福、知足。

相信這對可愛的夫妻，四月預產期後，一定有更多有趣的事情可以聊，開啟屬於他們幸福連載的新篇章。

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929562

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