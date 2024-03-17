空氣清淨機．潔淨空氣的祕密武器

【文／游品姍 採訪諮詢／臺安醫院新生兒科暨小兒胸腔科主治醫師陳萬德】

想要寶寶健康成長，除了必須要吃得營養、睡得香，每天吸入的空氣品質，更是重中之重！

若是寶寶生活的環境空氣品質糟糕，不僅容易引發呼吸道相關問題，更可能誘發過敏，因此，為了確保居家環境的空氣品質，進而保障全家大小的健康，選擇優質的空氣清淨機，可說是必備法寶。

空氣汙染是影響健康的主要環境風險之一，根據衛生福利部國民健康署的資料顯示，假設長期暴露於懸浮微粒，恐會引發心血管病、呼吸道疾病等危害。

而台灣的空汙，主要來源於工廠、發電廠，以及周邊國家的影響，臺安醫院新生兒科暨小兒胸腔科主治醫師陳萬德表示，近幾年，空汙問題日益嚴重，連居家空間也受其影響，即使家中有備妥空氣清淨機，請務必記得適時更換濾網，以免讓機器吸附的汙染因子，再次循環至室內環境，造成惡性循環。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

挑選空氣清淨機5指標

市面上，空氣清淨機的品項相當多，各式功能總是讓人眼花撩亂，不過，陳萬德醫師提醒，選購機器的首要原則，應該根據室內的坪數大小，來做考量的出發點，如此，才能挑選到最適宜的產品，為全家人做好空氣防衛。針對空氣清淨機的挑選原則，陳萬德醫師有以下3點說明：

1.坪數

大多數的廠商，都會直接標示出空氣清淨機的適用坪數，提供消費者做更精細的挑選，若是小坪數的空間，不需選用大坪數高規格的清淨機。

2.CADR值大小

所謂的CADR（Clean Air Delivery Rate）又譯為「潔淨空氣輸出比率」，實際定義為：每小時可輸出的潔淨空氣量。CADR值愈高，便可在特定的時間中，過濾較多的空氣，但也同時會伴隨著噪音較大的困擾。然而，潔淨效能的其中一項重要指標，是須利用室內坪數的大小來做挑選，並不意味著CADR值愈高，愈有購買價值。

因此，可利用「預計使用的空間坪數X24～40倍」的公式，來粗略估計CADR數值，舉例來說，若是有意購買的空氣清淨機CADR值為500，以此反推500÷24＝20，便可得知此產品大略適用於20坪的空間。

假設居住的環境、房間空氣品質相對差，或是家中有嬰幼兒、過敏兒、長者等，呼吸道較脆弱的群體，則可考慮挑選CADR值略高於適用坪數的產品。

除此之外，中華民國國家標準CNS 16098制定了CASR（每分鐘的潔淨空氣提供率）的相關規範，與CADR可說是親兄弟，後者是由美國家電協會（AHAM）制定，兩者都是評估清淨機在單位時間內，能夠提供多少乾淨空氣的指標。

CASR的計算方式，以國家標準（CNS 16098）提出的公式為準：空氣清淨機適用面積= CASR值x5.19。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

3.噪音分貝

空氣清淨機屬於長時間運轉的機器，因此，若是選購聲音較吵雜的款式，可能會讓人因此無意使用。選擇產品前，可先留意音量等相關細項資料。

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929599

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