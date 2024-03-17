不讓理智線斷掉 塑造積極暫停區 尋找自我喘息空間

【文／BaeGo培果教育】

「我知道要正向教養，可是小孩有時候太皮，我真的會讓理智線斷線」，從古至今，孩子的教育一直是深奧課題，想在保有穩定的情緒下，進行正向教養，到底該如何做？

許多家長都有理智線斷掉的瞬間，有時候情緒上來，一不小心就把所有教養方式拋諸腦後。基本上，若雙方處在情緒來時並持續交流，火爆氣氛更容易愈演愈烈，並對親子關係產生不良影響。因此，父母可營造「積極暫停區」做為自我的避風港，用來幫助孩子及自己調整情緒、恢復平靜。

設立積極暫停區6步驟

該如何設立積極暫停區，可利用以下6步驟來進行：

步驟1．說明目的

利用雙方都心平氣和的時候，和孩子一起討論、打造，並說明這麼做的原因。如：「每個人生氣的時候，很容易就會吵起來。如果我們都能有地方冷靜、放鬆心情，再來溝通就會簡單很多。所以，讓我們一起來布置一個空間，心情不好時進去度假一下吧」！

步驟2．一同發想及布置

家長邀請孩子一起建構積極暫停區的模樣、討論該放置哪些物品，例如：「我們來想想你的積極暫停區是想放在客廳或書房」、「有想怎麼裝飾呢？怎麼樣的地方會讓你感到舒服」？父母也能夠與孩子為空間取個可愛的名字，舉例來說，祕密基地、開心角落等等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

步驟3．清楚說明規則

與孩子制定在積極暫停區的規則。例如：「完成啦！這邊是一個安全的地方，當你覺得心情不好，或想一個人待著時，都可以進來。如果我發現你在裡面，就會到其他地方做事情，讓你有時間跟空間靜一靜」。

步驟4．討論因應情緒的對策

爸媽可與小朋友一同探討情緒波動時，在積極暫停區中能夠做哪些活動，如：

「每個人生氣的時候，冷靜下來的作法都不太一樣，有人喜歡深呼吸、從一慢慢數到十；有些人則會看著沙漏、鐘擺發呆；也有人喜歡做運動，你想怎麼做呢？怎麼做才會好一點」？家長也可以提供自我冷靜的小技巧，幫助孩子在積極暫停區更有效地管理情緒。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

步驟5．分享及示範

家長可與孩子分享，積極暫停區是每個人都有權使用的工具，例如：「媽媽也有布置一個安全小窩在陽台，覺得有點心情低落時，我喜歡泡一杯茶，坐在那裡休息，過一陣子情緒就會轉好很多了」。

步驟6．提醒使用

當小朋友情緒即將失控時，提醒他們記得使用積極暫停區，這有助於阻斷衝動的行為，提供雙方冷靜的時間。不過，請父母切記這個時候，必須以和緩的態度進行。

爸媽可試著說：「還好嗎？我注意到你情緒變得比較激動，如果去祕密基地休息，會感到舒服一點嗎」？而不是用責備的語氣說：「為什麼打弟弟？你現在太激動了，現在去房間想一想」。

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929598

※延伸閱讀

情緒管理怎麼做？當孩子情緒失控哭鬧，10個方法讓情緒降溫



面對孩子情緒小暴龍．6步驟冷靜處理模式

