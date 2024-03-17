如何為寶寶打造幸福感？從生命的最初 開始用愛灌溉 培養感知幸福的能力

【文．整理╱李藹芬 採訪諮詢╱伍竹彥督導】

孩子生出後，父母無不想竭盡所能，給孩子最好的照顧！然而，這樣是否就能讓孩子感受到滿滿的幸福了呢？其實要讓孩子擁有感知幸福的能力，不是從出生後才盡其所能地照顧開始，而是從生命的最初，就要用「愛」灌溉！

「幸福」到底是什麼？其實每個人對幸福的定義不盡相同，不論是哪種定義，前提都是要具有感知幸福的能力！只是這份能力並無法憑空而來！

最懂寶寶的「魔法阿嬤」．教你養出靈性寶寶

從事產後護理之家照顧母嬰工作二十餘年的資深護理人員伍竹彥督導，多年來，持續陪伴許許多多的母嬰家庭，一路走來，從新生兒與母嬰身上學到好多的事情，也經歷了許多新生命的奇蹟，並不斷精進所學，她將經歷與心得寫成書──《寶寶教母伍竹彥督導陪你練習當父母》，也找到了此生的人生定位與使命，就是「擔任寶寶的代言人」。

伍竹彥督導認為，父母在孕育小生命的過程中，感受到了幸福時，自然能養育出情緒穩定、有靈性的寶寶，而這一切就從胎教開始。

伍竹彥督導進一步指出，「大家都知道，我們活著離不開陽光、空氣、水。胎寶寶也是一樣的，他們的陽光是孕育胎寶寶的人給予的愛的感受，不斷在分裂進化的細胞，都帶著愛的因子成長著」。僅僅是這樣，就會對胎寶寶有著莫大的、且很好的影響與作用，也有助於刺激胎兒的感官發展，進而成為寶寶的一部分。

當然，這份感知能力也將伴隨寶寶成長，具有感知幸福、感知一切美好的能力！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

4步驟．啟動幸福施展魔法

伍竹彥督導想要告訴父母，「育兒的幸福是有魔法的」，該如何讓幸福施展魔法呢？她說明如下：

第一步．真心相信擁有幸福的魔法

「當您知道肚子裡已經孕育了一個小生命時，請真心相信與放出感受，讓胎寶寶『已經』是家裡的一份子」。她強調，孩子是真實已經存在的，而不是把他視為「我要當他是存在的人」，也就是「不管您在做任何事情的時候，都可以跟胎寶寶分享，就像跟家人互動一樣」。

第二步．改變與寶寶互動的稱謂

她請媽媽快速地把對寶寶的稱謂，儘量從「你、我、他」都變成「我們」。伍竹彥督導說，「我們」真的是一個很厲害的語詞，因為它具備了一個幸福的魔法，會與寶寶產生一種、「我們是一體的」、「我們是親密地連結在一起的」感受，而這種「我們是共同一起的，現在就親密的相親相愛一起生活」的氛圍，就是胎寶寶在胎内不停地細胞分裂成長中，放進細胞裡的愛，宛如「陽光」。

第三步．幫寶寶取小名

幫寶寶取一個讓夫妻倆喜歡的小名，只要講到寶寶的名字，就有喜悅、可愛、期待、有愛的感受的小名。

如果還不知道寶寶的性別，該怎麼取小名呢？伍竹彥督導建議，「想一個夫妻倆喜歡的，男女通用的，大家能夠叫得來、想得來，是開心愛他的，都很好，這樣就能滿心愛意的，開始跟胎寶寶說話囉」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

第四步．把寶寶介紹給家人

當家中有新成員加入，當然要將這位重要的新成員，介紹給大家認識，「在願意告訴周圍人們的時候，以欣喜快樂的心情，將胎寶寶正式介紹給家人，包含必須知道、認識或參與陪寶寶成長的人」。

伍竹彥督導表示，「一旦周圍的人們知道您有了孩子，他們會問候、會關心、會祝福⋯⋯就讓一切好的感覺，都發生在您跟孩子身上吧！」

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929534

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