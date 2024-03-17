子癇前症未必都造成胎兒生長遲滯 不同的子癇前症分型報你知

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱三軍總醫院婦產部主治醫師蘇國銘】

由於醫療的診斷不斷進步，讓治療方式能更為個別精準化，以求真正解決患者的問題。對於子癇前症，除了一般隨著懷孕週數區分嚴重程度；在2023年12月的《美國婦產科雜誌-母胎醫學期刊》登出的文章提出新的子癲前症分型：第一型與第二型，雖在處置治療上仍無重大改變，不過，細微的相異之處更能凸顯提供個別差異的客製化治療。

子癇前症，可說是常見的妊娠併發症，根據衛福部的統計，子癇前症在台灣發生的機率約在2～8%，是造成孕婦死亡的前三大原因之一（另兩項原因為羊水栓塞與產後大出血）。

過往的分類方式

關於子癇前症的分類，過往是依發生時間區別，「以34週為分界，小於34週發生的稱為『早發型子癇前症』，是孕婦與胎兒產生併發症最主要的大宗，發生週數愈早，對胎兒的影響程度愈大；晚於34週發生則為『晚發型子癇前症』；產後出現稱為『遲發性子癇前症』，後兩者對孕產婦的影響較大」。

處置上，最直接的方法就是生產（終止妊娠）！隨著胎兒的出生，特別是胎盤的娩出，子癇前症的臨床症狀就會逐漸消失，蘇國銘醫師指出，「大部分患者的症狀會緩解，但也有少部分患者會持續高血壓」。因此，醫師會依據臨床症狀選擇適當的時機生產，卻也因此造成胎兒早產。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

現今的診斷與分類方式

蘇國銘醫師指出，當前對高血壓的定義已有所改變，不再是以往的收縮壓140mmHg、舒張壓90mmHg，「2022年由台灣高血壓學會及心臟學會發布的高血壓治療指引，將高血壓標準下修為收縮壓130 mmHg、舒張壓80mmHg」。

原本依發生時間區分的方式，也有所不同，「美國婦產科學會的姊妹刊物《美國婦產科雜誌-母胎醫學期刊》（AJOG-MFM）於 2023年12月，提出新觀念，將子癇前症分為兩種型態：TYPE 1是胎盤功能不良，TYPE 2為母體的心血管對於懷孕的適應不良」。蘇國銘醫師說明如下：

第一型：胎盤功能不良 （Type I: placental dysfunction）

多發生於34週之前。簡單說，就是「胎盤狀況不佳導致胎兒與胎盤的交流不好」，由於連接子宮與胎盤的血管出現問題，而無法順利供應足夠的血流量給胎兒，使得胎兒會有生長遲滯、呼吸窘迫的情況。

第二型：母體心血管適應不良（Type II: maternal cardiovascular maladaptation）

多發生於34週之後。常伴隨懷雙胞胎、多胞胎，或是因妊娠糖尿病而導致的胎兒過大，造成母體適應不良所出現的子癇前症。另外，本身較為肥胖的孕婦，心肺功能的負擔本來就比較大，到懷孕後期也容易有子癇前症。

他補充，「不是所有的子癇前症都會有胎兒生長遲滯的問題，就像患有妊娠糖尿病的孕婦，並非胎盤功能不佳，而是血管功能不好，這也解釋了為何患者的胎盤生長因子（PIGF）數值好，卻有症狀的原因」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

治療方式

治療上，兩種類型的子癇前症都會使用降血壓藥物，將血壓控制在收縮壓130mmHg，舒張壓80mmHg以下，以避免發生孕婦重度子癇前症、子癇症或是胎盤剝離等併發症。相異之處則在於：

第一型：胎盤功能不良

除了降血壓藥物外，也建議自懷孕早期開始服用低劑量阿斯匹靈，亦可補充維生素D與鈣質。重度子癇前症與子癇症的孕產婦依情況評估使用抗癲癇藥物，以預防癲癇發生。

第二型：母體心血管適應不良

藥物之外，需要運動、積極做好體重管理與減少糖分攝取，減少心肺功能的負擔。

若是重度子癇前症，「過往的做法是儘量安胎，該生才生，但現在傾向若已懷孕34週或32週，考慮讓胎兒先出來（即終止妊娠），以減少對母體與胎兒的傷害程度」。

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929535

※延伸閱讀

妊娠高血壓、子癇前症與子癇症有什麼不同？高血壓合併頭痛、視力模糊就該小心！



「再不剖就來不及了！到時要救媽媽還是救小孩？｣ 子癇前症媽媽，心有餘悸的產前產後21天

