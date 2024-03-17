孕期免疫力下降？容易有私密處感染？小心！不慎感染將提高早產風險

【文／Tiffany 採訪諮詢／禾馨安和婦幼診所婦產科主治醫師曾浩原】

私密處常見陰道感染及泌尿道感染，雖並無研究指出，懷孕期間會增加陰道、泌尿道的感染機率，不過，確實有證據顯示，若不慎感染，將提升早產等風險，孕媽咪應保有良好的生活習慣，以預防感染。

陰道感染是女性常見的婦科疾病，禾馨安和婦幼診所婦產科主治醫師曾浩原指出，陰道感染的主要症狀為陰道分泌物增加、分泌物質地或顏色異常，有搔癢、灼熱，甚至是疼痛等。他提醒，「懷孕期間如有陰道感染，會增加子宮內感染，進而造成早產、早期破水、胎死腹中等嚴重併發症，孕婦必須特別注意。」

陰道感染．觀察分泌物狀態

不少孕媽咪會反映，孕期陰道分泌物的量明顯增加，因骨盆腔與子宮頸充血，加上荷爾蒙的變化，的確會如此，但應留意是否為「正常分泌物」──透明白色，偶爾會出現黃色，如出現異常，就可能遭受到不同病原體所感染。

曾浩原醫師說明，細菌感染的陰道炎，分泌物會呈現灰白色，且有腥臭味；念珠菌造成的感染，會有白色的豆腐渣狀；而陰道滴蟲所引起的感染，分泌物則是呈現黃綠色。「倘若分泌物帶有血絲，或是出現咖啡色，就要懷疑是出血問題，必須儘快就醫檢查。」

他表示，發生於孕期的陰道炎需要積極治療，一旦出現以上症狀，建議回到婦產科門診做進一步檢查。醫師會根據懷疑的菌種，選擇有效且特別挑選孕婦可安全使用的藥物，並根據菌種和個人狀況，給予陰道塞劑或口服藥物。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

泌尿道感染．須接受抗生素治療

曾浩原醫師指出，泌尿系統受到病原體入侵，可能造成泌尿道感染及發炎。單純的膀胱炎多會有頻尿、小便會痛、灼熱感，有時可能伴隨血尿、下腹疼痛等。至於要如何與懷孕頻尿來區分？曾浩原醫師表示，懷孕所引起的頻尿，多發生在孕期中後階段，而泌尿道感染屬於急性過程，發生時間短，且明顯會伴隨排尿疼痛、灼熱感等。

有研究證實，懷孕期間合併泌尿道感染，恐會造成早產、胎兒生長遲滯、胎兒死亡率上升等風險，曾浩原醫師說，在早期產檢中，婦產科醫師會常規為孕婦安排尿液檢查，為避免以上風險，當發現孕媽咪有泌尿道感染，無論是否有症狀，都建議給予抗生素治療。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

曾浩原醫師建議，日常多注意個人私密處衛生、可喝蔓越莓汁來預防，同時多喝水增加排尿量，能將細菌沖走、稀釋細菌濃度，還有在性行為結束後，養成排尿習慣，有助於降低泌尿道感染機率。

※原文刊載於2024年03月號《媽媽寶寶》445期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929538

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