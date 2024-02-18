媳婦在農曆年間的自我照顧心法 互相同理才能感同身受

【文／曾心怡】

在諮商室裡，我們發現：年節前，許多人對於團圓抱有非常複雜的心情。曾有為人媳婦的案主和我說：「想到除夕要帶著一堆小孩的東西，還得坐長途車回去，就覺得心情非常低落，甚至開始懷疑團聚的意義」。當年節帶給我們是犧牲的感覺時，就必須要去做一些調整。

心法1．建立面對親戚的心態

年節期間和親戚相處時，我們可能會想表現出別人期待的樣子，但當他人要求過多、彼此關係緊張，或是自身太在意外界觀感時，就無法自在地做自己。雖然我們無法改變別人，但可以調整自身的思考方式。

當腦中的概念是「別人現在對我會有什麼觀感」，心裡就容易備感壓力。其實對家庭生活來說，最需要考慮的是：最重要的是什麼？如果和親戚的互動，並不是家中最重要的事，那麼，我們就能夠提醒自己應該放寬心。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

心法2．用溝通讓伴侶成爲隊友

對許多媳婦來講，結婚是離開原生家庭，來到全新的環境生活，而男性在婚後仍多與爸爸媽媽同住，並沒有什麼需要改變的，自然難以理解妻子必須適應新環境的心情。

以夫為家並非理所當然，而是需要透過婚後漸漸學習、調適，整個心路歷程若能有先生感同身受的對待，會是年節中對於另一半很大的支持。然而，並非所有伴侶都可完全理解，此時，兩人的溝通就無比重要。

心法3．換位思考方能相互同理

同理心的前提是換位思考，真正的同理，是能放下自身想法，練習把自己轉變為對方、感受他人的心情，有了真正的將心比心，溝通過程才不會各說各話，才能一起討論將面臨的處境。當然，每個家庭的狀況都不同，適合的解決方法也都不一樣。

過年前，伴侶雙方就可開始了解彼此的需求、期待，例如：談及到什麼話題時，誰出來回應會更為合適？要待在親戚家多久？行前就先建立好兩人的默契，面臨到突發情況時能更好地應對。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

心法4．主動分享生活點滴取代長輩的關心詢問

在闔家團圓的時刻，也許我們可分享自己去年的生活點滴、歷經了怎麼樣的精彩體驗？以從自我表述開始取代詢問親友，如此，更會是一種和子女連結的方法。

關心的模式有很多種變化，有時，自己先主動分享近況，也更能夠打破許久未見的藩籬，讓家人的關係更靠近。婚後與雙方家庭的相處並不容易，祝福所有的伴侶，都可找到屬於你們的默契，讓相聚更加平安有愛。

※原文刊載於2024年02月號《媽媽寶寶》444期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929323

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