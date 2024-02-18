【爸爸俱樂部】喜劇演員艾董 當女兒最好笑的大玩伴！

【文╱楊騰 圖片提供╱艾董】

從藥廠亞太區行銷總監，到站在台上的喜劇演員，不論哪個角色，艾董都是4歲女兒心中最溫柔的老爸、最好玩的大玩伴！

近幾年，站立喜劇成為台灣的大勢，而站立喜劇演員艾董，從十年前就站上了卡米地的舞台。

彼時是外商藥廠業務的他，因為要做績效管理、教育訓練，因此，腦子所想的，都是如何消化藥品的艱深學理，把銷售知識傳遞給業務。所以他在演講的時候，總試著加入有趣的橋段，為的就是讓手下的業務們提升注意力，不要打瞌睡！

為了做功課，那時的艾董常看TOURUBE上的站立喜劇，一方面訓練英文聽力，一方便也吸收笑話精髓，進而練就了一身搞笑的好功力。

也因為講話太好笑，某天，他被同事推薦：要不要加入卡米地俱樂部喜劇演員海選？要知道在這之前，他連卡米地都沒去過！

不是生來幽默的人

其實艾董不是天生好笑的人，他小時候甚至有點害怕人群。有回，他自己做亞斯伯格測量表測驗，還發現自己在確診邊緣！

但工作讓他開發了自己的喜劇潛力。還記得那天，他跟老闆請假，去參加喜劇演員甄選。當天是個下雨天，卡米地俱樂部的地下室昏昏暗暗的，外頭排著一長列等著進去的人群。每個人手拿號碼牌問：「你幾號？」各個身懷絕技，後空翻、口技、魔術……樣樣都行。

面試官問：「你有演出經驗嗎？」艾董心想：「我們在藥廠扮演醫生、護士，沙盤推演銷售說詞，這也算一種Role Play了吧？」卡米地俱樂部總監曾在藥廠的尾牙上，看到他跟辛隆上台表演，留下深刻印象，也因此邀請他進入卡米地俱樂部，成為早期成員之一。

把抱怨講出來 笑笑聳肩就過了

喜劇演員，不是一上台就有觀眾的。曾經有一檔演出，台上有六個演員，台下只有一個觀眾。但那卻是最好的練功。

對艾董來說，在舞台上表演就像是一種釋放，你可以把心裡的小劇場放大。生活中有些murmur，講出來，跟大家笑一笑、聳聳肩，也就過了！

艾董說：「一開始，看到觀眾沒反應，我也會慌！但是我現在已經了解，觀眾的笑點，有時就是跟你預設的不一樣。隨著經驗技巧，漸漸可以把出糗尷尬也變成一種梗。我覺得站立喜劇最迷人的地方，就是跟現場觀眾互動。大家一起笑的感覺，滿好的！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

為了女兒黃疸大哭

約莫是一年前，艾董正式離開職場，成為喜劇演員與企業講師。而這個決定，有很大一部分是為了女兒。從言談之中，可以發現，艾董真的是個很愛女兒的老爸。

「我記得小孩剛出生時得了黃疸，留在醫院照紫外線，那時，我太擔心她了，在車上崩潰大哭。哭到一半，打電話給我朋友。朋友說：『你每次打電話來哭，都是失戀，該不會是離婚了吧？』艾董吸著鼻涕說：是小孩得了黃疸。朋友回：『靠，沙小，黃疸哭屁！我跟你講，你給我像個男生去吃一碗麵！」

如此愛小孩的艾董，也陷入了跟職場媽媽一樣的困境：「那時下班有應酬，假日還有攤位活動，我當藥廠亞太區行銷總監的時候，一個月還要飛兩次出差。很怕等我退休離開，孩子都已經國中、高中了。」

疫情那段時間，艾董終於可以在家工作，工作處理完之後，他就陪女兒拼圖、做麵包、開車帶女兒出去走走，體會了親子陪伴那種簡簡單單的快樂。而這些時光，也帶給他更多寫段子的靈感！

「像是爸爸以前打籃球，大家會比球鞋，現在是帶小孩出去，比誰穿得比較可愛。推嬰兒車，也是要比輪圈、比煞車，就是不能輸！其實當了爸爸後，心裡面那個小男生還是在的，只是比較的東西跟以前不同。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

女兒就是最好的聽眾

現在，當艾董演出時，女兒也會陪著他，在舞台上幫忙整理舞台，在台下笑笑鬧鬧，演出結束後，還在門口一起送客。

對他來說，女兒就是最好的聽眾！「每天睡前，我會故意把故事說得很無聊，她才會早點睡嘛！像是重複說毛毛蟲吃葉子的故事，從禮拜一講到禮拜天，說著說著，女兒就睡著了。但是她最近學聰明了！開始會指定段落，看到小孩在每天的陪伴中成長，真的很有趣！」

艾董有時候還會把猴子娃娃的手藏起來，變成泰迪熊，逗得她咯咯笑。孩子也給他很多靈感，看到卡莉怪妞，她開心到哭，按著下眼瞼，想把眼淚塞進去，這些反應都讓艾董覺得新奇又可愛。

幽默感，讓艾董變成一個很好玩的爸爸！也讓孩子變成一個不怕生、愛互動、有表演欲的孩子。走到哪裡、聊到哪裡，去餐廳時，女兒可隨意地跟店員聊起來。

艾董給許多正在適應新手爸爸生活的爸爸一些建議：「陪孩子長大，我們會也找到曾經單純的自己。新手爸爸要試著找到自己獨處的時間，適應自己的轉變，同時也不要讓心裡的大男孩消失。」用有趣的眼光看待育兒生活，就能夠更享受其中的點點滴滴！

※原文刊載於2024年02月號《媽媽寶寶》444期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929143

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