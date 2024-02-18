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挑選優質汽座 乘車安全有保障 讓寶寶安心享受旅途樂趣

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／游品姍　採訪諮詢／兒童職能治療師吳宛蓁】

「快快樂樂出門，平平安安回家」，是大家都曾聽說過的交通安全標語，除了大人遵守用路規則之外，寶寶的安全更是相當重要。父母選購經過國家級認證、舒適的汽車安全座椅，不僅可為嬰幼兒留下良好的乘車體驗，家長需要單打獨鬥時，也可專心地駕駛，以免意外發生。

自行駕車帶寶寶出遠門時，汽車安全座椅是必備的育兒用品之一，在意外發生的當下，汽座能緩和事故時的外力衝擊，兒童職能治療師吳宛蓁表示，根據台灣交通部2020年頒布的《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》，明定4歲以下的孩童乘坐汽車時，需要依法安置於安全座椅上，如此，才能避免車禍衝撞下，發生甩鞭效應帶來的傷害。

汽車安全座椅3大類

市售汽車安全座椅款式百百種，父母在選購時除了考量安全認證、材質之外，最重要的一點，就是必須根據孩子的年齡、體重、法規來做選擇，才能為嬰幼兒提供全方位保障。

1.嬰兒用提籃汽座

從新生兒開始使用，直到體重滿10kg可換為幼兒用安全座椅。不滿2歲的嬰兒，由於頸椎及頸部肌肉尚未發育完全，甩鞭效應會造成頸部極大傷害。因此，提籃式安全座椅，需採用後向式的安裝方法（背對行車方向安裝），相較於前向式，可更有效地緩衝急煞。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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2.幼兒用安全座椅

適用於2～4歲，且體重10～18kg之幼兒。幼兒需安置於車輛後座的幼兒專用座椅中，根據研究指出，相較前向式座椅，後向式的汽座因受力面積大，當發生前向撞擊時，大部分的力道會被座椅靠背吸收，減少對幼兒的傷害，因此，還是優先將座椅以後向式安裝為佳。

3.成長型安全座椅

適用於4～12歲，或體重在18kg～36kg之兒童。大多數的成長型安全座椅，可依據孩子的身高變化調整椅背的高度，使用年限也較其他汽座來得更長。

汽車安全座椅挑選原則

關於選購汽車安全座椅的大原則，吳宛蓁治療師提出2點建議，提供給父母參考：

1.符合國家安全認證

汽座必須通過經濟部標準檢驗局制定《汽車用兒童安全保護裝置》（CNS 11497）標準，即便是國外進口的產品，也需通過此項驗證；此外，歐盟ECE R129（i-Size）也是市面上常見的認證，購買安全座椅時，家長可多注意是否有相關認證。

2.選購ISOFIX

一般來說，汽座的固定方式分為兩種，一種為利用車內安全帶固定，另一方式則為藉由ISO卡榫設備安裝的ISOFIX。相較於傳統安全帶固定的耗時、不便、穩定度不高，ISOFIX免用車用安全帶，可直接將汽座安裝於配置的固定器上，簡單又快速，又可避免安裝錯誤的情況。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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另外，交通部於2016年規定新型小客車，皆必須配備「ISOFIX兒童座椅固定系統」，因此，在選購時，應儘量挑選ISOFIX系統的產品。

※原文刊載於2024年02月號《媽媽寶寶》444期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929338

※延伸閱讀


8大乘坐汽座注意事項：安全座椅一次都不能坐錯！確保孩子生命安全

【更多內容都在2024年2月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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