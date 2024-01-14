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爸爸媽媽的年度計畫 屬於大人的自我新期許

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／曾心怡】

新的一年開始，是從頭檢視生活的好時機，父母除了關注於孩子的日常之外，更需審視過往的夫妻關係與溝通，將部分的注意力重新歸還到自身，鑄造幸福的開端。

對很多人而言，2023年是一個新的開始，疫情降溫、口罩解禁、開始出國等等，所有人都在迎接三年以來的全新生活。

然而，再忙再累都應擁有自己的餘裕，才會讓我們在親職的角色中不會因為匱乏而崩潰，不會因感覺到被剝奪而覺得犧牲，這也是為什麼父母親需要擁有自我的原因之一。

回首過去．為自己許下新希望

又是新的一年開始，想來和爸爸媽媽談及幾個心法，讓我們在忙碌之餘，也能夠望向自己的需要與展望。首先，家長可先靜下心來，然後問自己「去年經歷了哪些事？」並細究3點：

1.這些事件帶來了什麼影響？

2.我替這件事件做了哪些努力？

3.我想要提醒自己的地方？

舉例來說，假設去年一整年，我和另一半因為教養不一致的問題，使得關係變差。夫妻倆就可按照這三點開始思考：

1.現在我會一直想和另一半，溝通教養方式。

2.我很努力地尋找專家對於教養的想法，是我所做的努力。

3.但是我發現，如果僅把專家的意見告訴對方，不見得有效果，所以我需要提醒自己或許有其他的方法，來幫助我們溝通。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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改善夫妻關係．從審視自身做起

這些是許多人會面對到的事情，只是我們往往在陪著孩子長大的過程中，少了停下來思考的時間。我需要提醒自己的地方是什麼？以上述例子來說，如果我們僅僅只是重複地用同樣的方法，將教養的期待傳達給對方，我們不但沒有解決問題，更有可能讓關係惡化。

這時，我們就可以開始想，就今年來說，我想要用什麼樣的方式來調整處理？也許是轉為學習溝通，而不只限於教養理念；或以訊息傳達，來減少語氣的衝突；或是練習在夫妻關係中，培養更多親密存款，讓彼此情感更為穩固。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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將行動具體化．更能堅定意志力

其次，我們也可往前推想，想要為接下來的生活增加、減少些什麼？例如：想要拉高自我成長的時間，就打開行事曆來規劃，一整年中有哪些時間是比較有可能空下來的；也能再問問自己，想要自我成長的方面是什麼？就從這個時間點，把想要做的放進行事曆裡，避免生活繼續地滾動，而又把給予自己的空閒讓出了。

我們也能夠詢問自身，想要減少的部分是什麼？例如：若有意減少使用3C產品，就可以在這個時機點中，去思考看看該如何給自己具體提醒。可能是在晚上設定提醒自己暫時休息的時間，到點就關上3C產品，入睡休息；或是像我們前面所說，如果能增加學習或是其他興趣的閒暇時間，我們自然而然就會減少了被手機訊息帶著走的可能，也會讓生活的滿意度提高。

肯定自我．才能主宰生活走向

最後，我們也很需要做一件事情，就是肯定自己。大多數的爸爸媽媽會把很大的心力放在孩子身上，進而從中了解還需要為他們多做些什麼。對比起來，我們真的會很少把注意力集中於自我肯定。

我們可以相信自己去年一整年做的努力，也能認可自我從現在開始，就此協助規劃新的一年，避免常常讓檢討自己太廢的聲音，影響了心情，也減低了生活的動力。

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929025

※延伸閱讀

【曾心怡心理師專欄】掌握三方向．伴侶溝通不卡關

打破關係停滯的僵局，在一起久了，感情變淡怎麼辦？

【更多內容都在2024年1月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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