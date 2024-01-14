快訊

國民黨失敗原因 只想重返執政卻忘了下架民進黨才是人民所念

教養逆思維：孩子吃得少沒關係 日幼兒園放養與台灣大不同

國民黨敗選檢討責任不推別人 侯友宜強調：敗選原因就是侯友宜

跳級醫學院的學霸歌手！Gail蓋兒與母親談養成之路

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／麥心瑜　圖片提供／Gail蓋兒．量子娛樂】

泰國女孩Gail在6歲時就登上泰國節目表演，成為目光焦點，13歲時來台參加《聲林之王》闖進四強。驚人的是，對學業也一樣認真的她，高二跳級考上醫學院。許多人都好奇，媽媽是否有特別的教育方式，造就了如今發光發熱的Gail？

太多人好奇媽媽是如何教出優秀的孩子，除了Gail是跳級醫學院的高材生，Gail的哥哥也正在台灣大學就讀。

Gail媽媽說話的聲音細細柔柔，她說：「我希望他們成為通情達理的人。

因此，在教育孩子時，也會讓他們理解我在要求他們時，背後的原因是什麼。」像她堅持讓孩子從小就學習音樂，認為音樂可以培養孩子的專注力，Gail的哥哥就因為學鋼琴而改善了專注力！但如果對此沒有興趣，她也不會勉強孩子要繼續下去。Gail恰巧是有興趣、有天份的孩子！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

愛上音樂，也不能荒廢學業。當年，Gail來台灣參加《聲林之王》，闖進四強，不管多忙，媽媽都會提醒她要跟上學校進度。來台灣參賽是她自己的選擇，比賽之餘，有時間就要好好念書。

然而，又要比賽又要兼顧學業，每件事情都要做好，談何容易？當時，Gail偶爾會有拖延的毛病，讓媽媽很生氣。

Gail說：「因為我準備比賽時會非常投入，很難做到馬上從比賽中的情緒中抽離，就拾起書本好好念書。所以，當下的確跟媽媽有衝突，硬是拖到考前幾天才開始念書。看到考試結果，我才知道媽媽說得沒錯，『拖延』真的會讓自己後悔。」

讓孩子自己想清楚

學霸孩子通常都有一個特質：能夠聰明運用時間，做好時間管理。雖然懷抱著音樂夢，但在Gail的心中，課業與音樂都很重要，無法取捨！所以她必須精準運用時間，而且要認清「到底最該精進什麼？」

音樂對她的重要性來自表演與釋放情緒，不過，樂理卻不是她所要追求的。因此其他時間，她就好好專注在醫學系的課業上。一天24小時，已經分配給音樂、比賽、醫學系的課業，如果還要再加上談戀愛，就更難了。

Gail看著其他同學參加社團、談戀愛，但她總是在工作中，她坦言，其實心中也不會特別渴望，因為她知道自己要追求什麼。

媽媽提醒她：「現在的你正忙於課業和音樂，時間真的很有限，如果這個時候談戀愛，會是好時機嗎？我希望你要想清楚。」媽媽從不給Gail是非題，而是給她選擇題。自己想通透了，之後做出的選擇，才會甘心，勇敢前行。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

像朋友一般的母女感情

親切溫暖的Gail理應是家裡的乖女兒，但媽媽給我們一個「不好說」的眼神：「她在家裡時常很調皮，小時候很會跟哥哥打架！連在車上都打，打到我跟她爸爸說，乾脆停車讓他們兩個下車打個夠，我都想去買拳擊手套讓他們戴上了。」即便到了現在，Gail還是很愛逗哥哥，例如在哥哥很需要安靜空間讀書時，Gail會故意在他面前唱歌、玩樂器！簡直就是家裡的調皮蛋！

媽媽讓我們看到了學霸母親的另一種樣貌：想要讓孩子成為學霸，你不一定要很逼人。溫柔地給孩子空間，給她選擇權，她會更自動自發，成為優秀的孩子！

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929114

※延伸閱讀

多少媽媽離職照顧小孩，等孩子大了想回職場卻發現如此困難。女性無法繼續工作，社會到底損失了什麼？

老公的陪產假是陪公婆，公婆還說：妳太愛計較。大姑小姑說：孩子是妳自己要生的！

【更多內容都在2024年1月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

最美國中生學霸是她！出道力拚北一女「沒男生OK」

嘉大與中醫藥研究所簽合作備忘錄 朝醫學院目標再邁一步

17歲跳級考上醫學院 「國民妹妹」憑美聲勇闖演藝圈

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

相關新聞

愛與生命的雙重饗宴 洪詩：「孩子的到來雖然不在我小時候的計畫 卻真真正正地存在於改變計畫後的人生裡」

有異於溫柔的外表，酷愛露營、到各地旅遊的洪詩，懷孕後，仍然與老公李運慶持續解鎖不同的旅途、各地特色民宿，並不斷於社群軟體、YouTube頻道分享各式旅遊新知、孕期二三事，宛若我們身旁的貼心閨密……

爸爸媽媽的年度計畫 屬於大人的自我新期許

新的一年開始，是從頭檢視生活的好時機，父母除了關注於孩子的日常之外，更需審視過往的夫妻關係與溝通，將部分的注意力重新歸還到自身，鑄造幸福的開端。

跳級醫學院的學霸歌手！Gail蓋兒與母親談養成之路

泰國女孩Gail在6歲時就登上泰國節目表演，成為目光焦點，13歲時來台參加《聲林之王》闖進四強。驚人的是，對學業也一樣認真的她，高二跳級考上醫學院。許多人都好奇，媽媽是否有特別的教育方式，造就了如今發光發熱的Gail

月子餐食補守則 循序漸進調理最完善

對女性而言，生產就像一場生死博奕，在經歷辛苦的產程之後，如何藉由坐月子讓身體與器官恢復至懷孕前狀態，深受產婦所重視！月子期間，除了幫助傷口、精神的恢復之外，月子餐更是產後調理的重中之重，唯有均衡攝取的飲食，才能為產婦與新生兒的健康奠定雙重保障。

帶寶寶出去玩總是遇到睡眠大魔王？專業兒科睡眠顧問獨家的安睡法則 倒時差、難入睡也能輕鬆解決

計劃外宿旅行的媽咪一定不會錯過農曆春節的假期！但外宿時，孩子的睡眠總是令人頭大，此時，若能有效維持他們原先的入睡環境空間、習慣，相信問題多能迎刃而解。

早產兒週數愈小 體重愈輕 需要愈高的環境溫度！保溫箱幫助維持溫度與生命徵象

雖然在寶寶出生後，媽媽未必選擇親子同室，而是讓寶寶待在嬰兒室，睡在一張張的小床上！不過，有的寶寶卻必須「升級」睡保溫箱，暫時無法被爸爸媽媽好好抱在懷中，這麼做，主要是為了要幫助寶寶維持穩定的溫度與生命徵象！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。