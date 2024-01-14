跳級醫學院的學霸歌手！Gail蓋兒與母親談養成之路

【文／麥心瑜 圖片提供／Gail蓋兒．量子娛樂】

泰國女孩Gail在6歲時就登上泰國節目表演，成為目光焦點，13歲時來台參加《聲林之王》闖進四強。驚人的是，對學業也一樣認真的她，高二跳級考上醫學院。許多人都好奇，媽媽是否有特別的教育方式，造就了如今發光發熱的Gail？

太多人好奇媽媽是如何教出優秀的孩子，除了Gail是跳級醫學院的高材生，Gail的哥哥也正在台灣大學就讀。

Gail媽媽說話的聲音細細柔柔，她說：「我希望他們成為通情達理的人。

因此，在教育孩子時，也會讓他們理解我在要求他們時，背後的原因是什麼。」像她堅持讓孩子從小就學習音樂，認為音樂可以培養孩子的專注力，Gail的哥哥就因為學鋼琴而改善了專注力！但如果對此沒有興趣，她也不會勉強孩子要繼續下去。Gail恰巧是有興趣、有天份的孩子！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

愛上音樂，也不能荒廢學業。當年，Gail來台灣參加《聲林之王》，闖進四強，不管多忙，媽媽都會提醒她要跟上學校進度。來台灣參賽是她自己的選擇，比賽之餘，有時間就要好好念書。

然而，又要比賽又要兼顧學業，每件事情都要做好，談何容易？當時，Gail偶爾會有拖延的毛病，讓媽媽很生氣。

Gail說：「因為我準備比賽時會非常投入，很難做到馬上從比賽中的情緒中抽離，就拾起書本好好念書。所以，當下的確跟媽媽有衝突，硬是拖到考前幾天才開始念書。看到考試結果，我才知道媽媽說得沒錯，『拖延』真的會讓自己後悔。」

讓孩子自己想清楚

學霸孩子通常都有一個特質：能夠聰明運用時間，做好時間管理。雖然懷抱著音樂夢，但在Gail的心中，課業與音樂都很重要，無法取捨！所以她必須精準運用時間，而且要認清「到底最該精進什麼？」

音樂對她的重要性來自表演與釋放情緒，不過，樂理卻不是她所要追求的。因此其他時間，她就好好專注在醫學系的課業上。一天24小時，已經分配給音樂、比賽、醫學系的課業，如果還要再加上談戀愛，就更難了。

Gail看著其他同學參加社團、談戀愛，但她總是在工作中，她坦言，其實心中也不會特別渴望，因為她知道自己要追求什麼。

媽媽提醒她：「現在的你正忙於課業和音樂，時間真的很有限，如果這個時候談戀愛，會是好時機嗎？我希望你要想清楚。」媽媽從不給Gail是非題，而是給她選擇題。自己想通透了，之後做出的選擇，才會甘心，勇敢前行。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

像朋友一般的母女感情

親切溫暖的Gail理應是家裡的乖女兒，但媽媽給我們一個「不好說」的眼神：「她在家裡時常很調皮，小時候很會跟哥哥打架！連在車上都打，打到我跟她爸爸說，乾脆停車讓他們兩個下車打個夠，我都想去買拳擊手套讓他們戴上了。」即便到了現在，Gail還是很愛逗哥哥，例如在哥哥很需要安靜空間讀書時，Gail會故意在他面前唱歌、玩樂器！簡直就是家裡的調皮蛋！

媽媽讓我們看到了學霸母親的另一種樣貌：想要讓孩子成為學霸，你不一定要很逼人。溫柔地給孩子空間，給她選擇權，她會更自動自發，成為優秀的孩子！

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929114

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