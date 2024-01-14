快訊

國民黨失敗原因 只想重返執政卻忘了下架民進黨才是人民所念

教養逆思維：孩子吃得少沒關係 日幼兒園放養與台灣大不同

國民黨敗選檢討責任不推別人 侯友宜強調：敗選原因就是侯友宜

愛與生命的雙重饗宴 洪詩：「孩子的到來雖然不在我小時候的計畫 卻真真正正地存在於改變計畫後的人生裡」

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／游品姍　攝影／宋子凡　化妝／王上綺　髮型／林于巧　服裝造型／Kathy Hsu　影音／煒喆視覺影像工作坊】

有異於溫柔的外表，酷愛露營、到各地旅遊的洪詩，懷孕後，仍然與老公李運慶持續解鎖不同的旅途、各地特色民宿，並不斷於社群軟體、YouTube頻道分享各式旅遊新知、孕期二三事，宛若我們身旁的貼心閨密……

洪詩自《我愛黑澀會》出道，並於2012年與大元、寶兒、庭萱、宇珊共組5人女子團體Popu Lady，以亮眼的外型及實力橫跨戲劇、唱片領域，更跨足餐飲界，成立「爆火居酒屋」。具有多重身分的她於2023年3月，宣布與演員李運慶結婚，8月份公開懷孕，正式邁入了人生的另一個里程碑。

生命的感動總是來得猝不及防

「會發現有寶寶，是因為在露營的時候，剛好身邊的朋友要借衛生棉，發現自己的生理期好像也來了，但很奇怪的是，隔了幾天就停止，因而讓我去查記錄經期的app，才看到其實已經推遲好幾天了」。

洪詩跟我們分享，疑似有孕的那段期間，自己和李運慶正在做孕前檢查，還想趁著看報告時，了解一下詳細的身體狀況，沒想到，生命的驚喜來得如此突然，「我在診所要看報告時，就有跟醫師說明了先前的經期狀況，結果檢查後，醫師看了一下結果就很淡定地說：『懷孕囉』。接著就進診間做超音波，拿到了人生首張超音波照」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

用盡全力守護珍貴的寶藏

洪詩分享孕初期時，為了讓胎兒有更好的成長，時常告訴自己要放鬆心情、保持正常的步調，卻沒想到突然間出現咖啡色分泌物，基於對胎兒健康的擔心，再三檢查後，發現子宮內有傷口，正在流血中。

甚至洪詩還被醫師告知假若出血狀況變嚴重，可能會導致胎兒窒息，為此，洪詩開始樹懶式生活。

歷經過了懷孕初期的出血及臥床安胎，好不容易可漸漸全心感受於寶寶變化的奇幻旅程，突然接到一通由產檢醫師打來的電話，瞬間讓洪詩陷入了憂鬱循環。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

好事總會發生在下一個轉彎

「我是在自費產檢後，才發現自己是X染色體脆折症的帶因者，所以之後必須抽羊水確認寶寶是否有脆折症的症狀，沒想到寶寶跟我一樣，都是X染色體脆折症準突變型」。

在報告還未出爐前，洪詩形容自身的心情起伏不定，如同心電圖一般，始終處於負面情緒中，而李運慶則是負責將洪詩從泥沼中撈出，給予最親密的陪伴。

「他就是會把我從懊惱中叫醒，因為我在想到這件事情的時候，就會一直在發呆、思考，然後他都鼓勵要往正面的方向走，時時刻刻關注我的情緒，那個感覺真的很溫暖」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

為愛勇往直前

洪詩與李運慶對於育兒有著十分一致的價值觀，現階段最大的期待就是希望寶寶能在腹中健康成長，對於未來教養的初步構想，則是期盼哺哺能成為富有同理心的女孩，同理他人，做最真實、善良的自己。

從孕初期的出血臥床安胎、得知寶寶是遺傳性疾病的帶因者，一連串接踵而來的變化，讓洪詩仍樂觀以待，滿心期待寶寶的出生。

給人溫婉形象的她，其實有著堅韌且勇敢的內在，就如同她在fb所留下的話語，「能跟自己和解的事物，在某些時刻，你就是和解不了，時間的積累跟經驗，會實實在在地幫助我們」。這一刻，為人母的優雅與美好，在洪詩的身上展露無遺。

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929018

※延伸閱讀

為愛轉身，張齡予：「當媽媽之後，徹底影響了我之後所做的每一個決定。」

趙小僑學放手，訓練劉子銓，成為未來完美奶爸！

【更多內容都在2024年1月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

洪詩孕期出血驚覺「子宮受傷」 遭醫警告：恐胎兒窒息

台中少婦與友跨年聚餐 肚痛上廁所21周胎兒掉馬桶流產

洪詩挺孕肚絕美婚紗曝光 看到李運慶：快哭的幸福感

洪詩產檢迎來「糖水大魔王」 曝寶寶畫面醫師笑讚「擺pose，超可愛」

相關新聞

愛與生命的雙重饗宴 洪詩：「孩子的到來雖然不在我小時候的計畫 卻真真正正地存在於改變計畫後的人生裡」

有異於溫柔的外表，酷愛露營、到各地旅遊的洪詩，懷孕後，仍然與老公李運慶持續解鎖不同的旅途、各地特色民宿，並不斷於社群軟體、YouTube頻道分享各式旅遊新知、孕期二三事，宛若我們身旁的貼心閨密……

爸爸媽媽的年度計畫 屬於大人的自我新期許

新的一年開始，是從頭檢視生活的好時機，父母除了關注於孩子的日常之外，更需審視過往的夫妻關係與溝通，將部分的注意力重新歸還到自身，鑄造幸福的開端。

跳級醫學院的學霸歌手！Gail蓋兒與母親談養成之路

泰國女孩Gail在6歲時就登上泰國節目表演，成為目光焦點，13歲時來台參加《聲林之王》闖進四強。驚人的是，對學業也一樣認真的她，高二跳級考上醫學院。許多人都好奇，媽媽是否有特別的教育方式，造就了如今發光發熱的Gail

月子餐食補守則 循序漸進調理最完善

對女性而言，生產就像一場生死博奕，在經歷辛苦的產程之後，如何藉由坐月子讓身體與器官恢復至懷孕前狀態，深受產婦所重視！月子期間，除了幫助傷口、精神的恢復之外，月子餐更是產後調理的重中之重，唯有均衡攝取的飲食，才能為產婦與新生兒的健康奠定雙重保障。

帶寶寶出去玩總是遇到睡眠大魔王？專業兒科睡眠顧問獨家的安睡法則 倒時差、難入睡也能輕鬆解決

計劃外宿旅行的媽咪一定不會錯過農曆春節的假期！但外宿時，孩子的睡眠總是令人頭大，此時，若能有效維持他們原先的入睡環境空間、習慣，相信問題多能迎刃而解。

早產兒週數愈小 體重愈輕 需要愈高的環境溫度！保溫箱幫助維持溫度與生命徵象

雖然在寶寶出生後，媽媽未必選擇親子同室，而是讓寶寶待在嬰兒室，睡在一張張的小床上！不過，有的寶寶卻必須「升級」睡保溫箱，暫時無法被爸爸媽媽好好抱在懷中，這麼做，主要是為了要幫助寶寶維持穩定的溫度與生命徵象！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。