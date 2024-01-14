愛與生命的雙重饗宴 洪詩：「孩子的到來雖然不在我小時候的計畫 卻真真正正地存在於改變計畫後的人生裡」

【文／游品姍 攝影／宋子凡 化妝／王上綺 髮型／林于巧 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

有異於溫柔的外表，酷愛露營、到各地旅遊的洪詩，懷孕後，仍然與老公李運慶持續解鎖不同的旅途、各地特色民宿，並不斷於社群軟體、YouTube頻道分享各式旅遊新知、孕期二三事，宛若我們身旁的貼心閨密……

洪詩自《我愛黑澀會》出道，並於2012年與大元、寶兒、庭萱、宇珊共組5人女子團體Popu Lady，以亮眼的外型及實力橫跨戲劇、唱片領域，更跨足餐飲界，成立「爆火居酒屋」。具有多重身分的她於2023年3月，宣布與演員李運慶結婚，8月份公開懷孕，正式邁入了人生的另一個里程碑。

生命的感動總是來得猝不及防

「會發現有寶寶，是因為在露營的時候，剛好身邊的朋友要借衛生棉，發現自己的生理期好像也來了，但很奇怪的是，隔了幾天就停止，因而讓我去查記錄經期的app，才看到其實已經推遲好幾天了」。

洪詩跟我們分享，疑似有孕的那段期間，自己和李運慶正在做孕前檢查，還想趁著看報告時，了解一下詳細的身體狀況，沒想到，生命的驚喜來得如此突然，「我在診所要看報告時，就有跟醫師說明了先前的經期狀況，結果檢查後，醫師看了一下結果就很淡定地說：『懷孕囉』。接著就進診間做超音波，拿到了人生首張超音波照」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

用盡全力守護珍貴的寶藏

洪詩分享孕初期時，為了讓胎兒有更好的成長，時常告訴自己要放鬆心情、保持正常的步調，卻沒想到突然間出現咖啡色分泌物，基於對胎兒健康的擔心，再三檢查後，發現子宮內有傷口，正在流血中。

甚至洪詩還被醫師告知假若出血狀況變嚴重，可能會導致胎兒窒息，為此，洪詩開始樹懶式生活。

歷經過了懷孕初期的出血及臥床安胎，好不容易可漸漸全心感受於寶寶變化的奇幻旅程，突然接到一通由產檢醫師打來的電話，瞬間讓洪詩陷入了憂鬱循環。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

好事總會發生在下一個轉彎

「我是在自費產檢後，才發現自己是X染色體脆折症的帶因者，所以之後必須抽羊水確認寶寶是否有脆折症的症狀，沒想到寶寶跟我一樣，都是X染色體脆折症準突變型」。

在報告還未出爐前，洪詩形容自身的心情起伏不定，如同心電圖一般，始終處於負面情緒中，而李運慶則是負責將洪詩從泥沼中撈出，給予最親密的陪伴。

「他就是會把我從懊惱中叫醒，因為我在想到這件事情的時候，就會一直在發呆、思考，然後他都鼓勵要往正面的方向走，時時刻刻關注我的情緒，那個感覺真的很溫暖」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

為愛勇往直前

洪詩與李運慶對於育兒有著十分一致的價值觀，現階段最大的期待就是希望寶寶能在腹中健康成長，對於未來教養的初步構想，則是期盼哺哺能成為富有同理心的女孩，同理他人，做最真實、善良的自己。

從孕初期的出血臥床安胎、得知寶寶是遺傳性疾病的帶因者，一連串接踵而來的變化，讓洪詩仍樂觀以待，滿心期待寶寶的出生。

給人溫婉形象的她，其實有著堅韌且勇敢的內在，就如同她在fb所留下的話語，「能跟自己和解的事物，在某些時刻，你就是和解不了，時間的積累跟經驗，會實實在在地幫助我們」。這一刻，為人母的優雅與美好，在洪詩的身上展露無遺。

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929018

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