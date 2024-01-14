月子餐食補守則 循序漸進調理最完善

【文／游品姍 採訪諮詢／小青田大寶產後護理之家護理督導蔡繡鴻】

對女性而言，生產就像一場生死博奕，在經歷辛苦的產程之後，如何藉由坐月子讓身體與器官恢復至懷孕前狀態，深受產婦所重視！月子期間，除了幫助傷口、精神的恢復之外，月子餐更是產後調理的重中之重，唯有均衡攝取的飲食，才能為產婦與新生兒的健康奠定雙重保障。

自古以來，最常聽到及使用的傳統月子餐菜單，多是以麻油、中藥等藥膳為產婦進補，但是每個人的身體狀況、產後狀態不盡相同，小青田大寶產後護理之家護理督導蔡繡鴻表示，不管是月子餐的餐點料理、藥膳補充，仍須考量個人體質差異及傷口復原狀況來做調理，以免因為攝取到不適宜的食材及營養，而增加生理的負擔，反而違背坐月子的精神！

產後調理3階段

分娩時，容易消耗掉許多的氣血，蔡繡鴻督導表示，大部分的人都容易出現氣血虛弱的情況，此時，就需透過月子膳食的調理，來輔助身體逐步恢復。

產後，每個階段的生理修復狀態不同，所需的調理方針也不一樣，對此，擁有中國中醫師執照背景的蔡繡鴻督導提出以下說明：

自然產後第1週．剖腹產後第1～2週

產後的第一週，身體處於較虛弱狀態，所以在食物的選擇上，應以清淡、較容易消化的食材為主，切記不可食用麻油、酒類及太過油膩的飲食，以免造成更大的負擔。

自然產後第2週．剖腹產後第3週

歷經懷胎十月、生產的挑戰，以及面對泌乳需求，產婦更需要不一樣的休養調理，而食物的吸收與消化，更是身體營養補充的關鍵，所以，此時期應著重補養氣血與調理脾胃；舉例來說，可攝取益氣健脾利濕的藥膳食材，例如：黨參、茯苓、白朮、觀音串、紅棗薏仁粥等。

自然產後第3～4週．剖腹產後第3～4週

歷經2～3週坐月子期間的膳食調理，此時，可開始逐漸偏向熱補階段，並在飲食中，開始加入麻油料理；且此時期為了著重於補養氣血，益肝腎、固筋骨，例如：八珍湯、杜仲養骨、十全大補加減方等等，藉此補強氣血、強健筋骨。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

月子餐飲食挑選重點

關於坐月子日常飲食的注意事項，蔡繡鴻督導有3點叮嚀：

1.避免酒精和減少咖啡因

生產完後，身體處於重組及恢復的狀態，不管是自然產或剖腹產，都不建議食用過多咖啡因，或是於料理添加太多酒類料理，不利於傷口復原，也不適宜母乳哺餵的人。

2.避免寒涼飲食

產婦在坐月子期間，身體仍屬於虛弱的狀態，飲食上應避免寒涼及刺激性的食物，例如：冰品、梨子、苦瓜、生黃瓜、西瓜、哈密瓜、生食，以及太鹹、油膩及醃漬食物。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

3.選擇當季新鮮食材

市售外送到府及產後護理之家配合的月子餐眾多，孕媽咪可參考各家菜單，儘量選擇當季食材及蔬菜配置的品項內容，以達到吸收最全面的營養，也能降低因為食用到冷凍的蔬果，影響食物新鮮度，而不利於產後調養。

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929022

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