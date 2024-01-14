早產兒週數愈小 體重愈輕 需要愈高的環境溫度！保溫箱幫助維持溫度與生命徵象

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱台北長庚醫院兒童內科主任程劭文】

雖然在寶寶出生後，媽媽未必選擇親子同室，而是讓寶寶待在嬰兒室，睡在一張張的小床上！不過，有的寶寶卻必須「升級」睡保溫箱，暫時無法被爸爸媽媽好好抱在懷中，這麼做，主要是為了要幫助寶寶維持穩定的溫度與生命徵象！

父母無不滿心期待寶寶的出生，在輕擁入懷的瞬間，確切體認到自己已是為人父母了。然而，不是所有的寶寶都能順利讓父母這麼抱著，有的寶寶必須在保溫箱待上一段時間，暫時無緣在爸媽的懷中安睡。

早產兒維持體溫能力不佳

最常需要睡保溫箱的就是早產兒！睡保溫箱的理由是因為體重不足？或是要維持體溫？台北長庚醫院兒童內科主任程劭文指出，「由於寶寶的體溫調整機能與汗腺發育尚未健全，容易受到外在環境的溫度影響，因此，必須特別注意保溫。

尤其是小於34週的早產兒，維持體溫的能力不佳，必須放在保溫箱維持體溫穩定，以降低身體對氧氣的需求與保持最低的新陳代謝率，避免產生併發症」。

她強調，維持體溫對新生兒非常重要！「人體處於低溫狀態時，身體功能會罷工」，新生兒低體溫的話，易誘發腦出血、肺出血、新生兒低血糖、酸血症等併發症。

當然，週數愈小的早產兒，體重愈輕，需要愈高的環境溫度，「保溫箱正是提供一個恆定溫度與濕度的環境，幫助寶寶維持正常體溫，以啟動自身的身體功能正常運作」。

另外，保暖之外，寶寶的呼吸狀況有異常時，需要提供氧氣協助呼吸，程劭文醫師表示，「保溫箱如同密閉的空間，可維持穩定的氧氣濃度」。

她進一步指出，每個早產兒的狀況不一樣，需要的氧氣濃度也不盡相同，「因疾病需求的氧氣濃度較高，為降低併發視網膜病變，必須精準給予氧氣的濃度」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

誰要睡保溫箱？何時可出保溫箱？

大家多存有「早產兒要睡保溫箱」的觀念，沒錯！但程劭文醫師指出，小於35週的早產兒都需要保溫箱的照護，但不是早產兒也有需要睡保溫箱的情況，「子宮內生長遲滯的寶寶，即使38週，但出生體重不足2,000公克，因皮下脂肪的厚度較少，無法自主維持恆溫的狀態，容易出現體溫流失的情況，也需要睡在保溫箱」。

另外，寶寶若是有病理性黃疸，需要照光，或是吸入性肺部感染，甚至有其他嚴重疾病時，都會放在保溫箱中照顧並接受治療。

程劭文醫師指出，「臨床上，即使是體重不超過3,500公克的足月兒，也會在出生後的前4小時，睡在保溫箱內，一方面維持體溫，二方面觀察生命徵象」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

至於寶寶何時可離開保溫箱？她表示，「各家醫院的標準不盡相同，考量不少產婦去產後護理之家坐月子，業者收嬰兒入住的體重為2,200公克，通常會配合這個標準，方便後續由產後護理之家接手寶寶的照顧。否則體重不足的孩子容易因張力低，而使得喝奶困難，增加照顧上的難度」。

※原文刊載於2024年01月號《媽媽寶寶》443期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9929074

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