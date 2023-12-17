孕期遇上安胎怎麼做？常見3種須安胎狀況與注意事項

【文／Tiffany 採訪諮詢／國泰醫院暨內湖國泰診所婦產科主治醫師蔡亞倫．耕莘醫院婦產部主任葉海健】

在產檢門診中，針對孕婦主訴的宮縮、肚子緊、出血等問題，醫師會先開立口服安胎藥治療，倘若服用後仍無法改善，通常會建議住院安胎。

耕莘醫院婦產部主任葉海健提到，尤其是患有子癇前症、前置胎盤、子宮頸閉鎖不全等族群，需提早入院安做好生產準備，以便在適當時機點分娩。

當孕期出現早產現象時，往往需要安胎，盡可能讓胎兒在子宮內多待一段時間，特別是患有子癇前症、前置胎盤、子宮頸閉鎖不全等族群，必須提早入院安做好生產準備，葉海健一一說明如下：

子癇前症．觀察重點為血壓控制

子癇前症，簡單說是指發生在子癇症之前的疾病，子癇症會出現高血壓、蛋白尿，且合併癲癇，對於孕媽咪來說相當危險，如能適當處理好子癇前症，能避免孕婦陷入更大的威脅。

葉海健醫師表示，如情況穩定者，門診追蹤即可，當孕婦血壓連續6小時，收縮壓超過160mmHg、舒張壓超過110mmHg，伴隨頭暈、下腹部疼痛、視力模糊等，將會危害母體和胎兒的健康，必須立即收住院。

「如孕婦收住院時已達34週，可直接安排生產，如是介於28～33週，則會密集觀測血壓及安胎藥物，如硫化鎂，預防癲癇的發生，還有胎兒肺部成熟藥物。」葉海健醫師說明，住院安胎的觀察重點在於，患者的尿液是否有減、肝腎功能異常、意識是否清楚、有無陰道出血等，同時也會藉由超音波來確認胎兒的體重、羊水量等，為可能突如其來的分娩做好準備。

「一旦當孕婦出現血壓不可控制，尿液明顯變少，意識視力開始模糊，甚至是因給予藥物或水分而引發肺水腫等情況，就必須終止妊娠。而產後也會持續給予孕婦預防藥物，避免在產後24小時內再出現子癇前症。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

前置胎盤．以出血量判斷嚴重程度

前置胎盤指的是，胎盤覆蓋於子宮頸，根據覆蓋面積，又可分為完全性、部分性、邊緣性及低位性，除了部分邊緣性及低位性之孕婦能進行自然產，幾乎所有前置胎盤的孕婦都須採用剖腹產。葉海健醫師提到，雖胎位正常的產婦偶爾也會有出血情況，但這類孕婦屬於無痛性陰道出血，且不易止住，當醫師判斷無法有效止血時，則會建議入院安胎。

葉海健醫師表示，臥床休息有助於減輕骨盆腔壓力，進而減少子宮收縮的可能及出血量，當孕婦入院後，將會進行宮縮的監測，並適度給予子宮放鬆的藥物。假如孕媽咪在住院期間，出血量明顯減少，胎兒狀況穩定，可出院返家休養，如狀況依舊未見改善，為避免生產時出現大出血情況，醫師通常會建議進行剖腹產。

他補充，「前置胎盤約能在孕期20至30週左右確認，針對整個孕期狀況都很穩定的孕婦，約38週左右安排剖腹產即可。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

子宮頸閉鎖不全．儘量多延長懷孕週數

「這樣的症狀，通常是沒有預兆的，很多孕婦都是來到急診才發現，子宮頸無預警開了，羊水囊膨出到陰道，這時醫師只能藉由臥床安胎，來拉長懷孕週數。」葉海健醫師說明。

子宮頸閉鎖不全常於孕期16～24週發現，胎兒的存活率相當低，因此會建議孕媽咪，如懷孕早期在超音波檢查中發現子宮頸較短，就要特別注意，可透過增加產檢次數、服用黃體素等，或是接受子宮頸環紮術，避免早產的發生。而如上一胎就有類似的情況，下一胎就必須提高警覺，並提前預防。

※原文刊載於2023年12月號《媽媽寶寶》442期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9928798

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